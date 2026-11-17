Хотя должность президента США исполняет один человек, со стороны складывается ощущение, что у него есть две роли – во многом беспомощного бюрократа во внутренней политике и могущественного внешнеполитического стратега, двигающего войска по карте и похищающего иностранных лидеров.3 комментария
Сборная России по футболу обыграла Венесуэлу в товарищеском матче
Российская футбольная сборная одержала победу над командой Венесуэлы со счетом 2:0 в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре.
Встреча состоялась в присутствии 31 701 зрителя, передает ТАСС. Оба гола в ворота соперника забил полузащитник Алексей Миранчук, отличившийся на 59-й и 75-й минутах. В прошедшей игре он вывел команду на поле с капитанской повязкой.
Результат матча будет учтен в обновленном рейтинге Международной федерации футбола. В настоящее время сборная России занимает в нем 35-е место, а команда Венесуэлы находится на 50-й строчке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Российский футбольный союз (РФС) объявил стартовый состав сборной России на матч с Венесуэлой.
В понедельник РФС представил ретроформу национальной команды, посвященную столетию Никиты Симоняна и 70-летию победы на Олимпиаде в Мельбурне.
На прошлой неделе сборная России по футболу впервые одержала победу над командой Узбекистана со счетом 3:2.