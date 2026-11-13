Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
Сеул потребовал от Японии признать преступления на рудниках Садо
Посол Южной Кореи в Японии Ли Хек призвал Токио полностью признать историю принудительного труда во время колониального правления на церемонии памяти корейских жертв на руднике Садо.
Южная Корея третий год подряд провела собственную мемориальную церемонию для жертв принудительного труда на руднике Садо из-за отказа Токио признать принудительный характер мобилизации корейских рабочих, передает Kyodo News. По данным Yonhap, на мероприятии присутствовали девять членов семей погибших.
«Многие корейские рабочие были мобилизованы против их воли и принуждены работать на шахте через организованное правительством трудоустройство и призыв при участии японского колониального генерал-губернаторства», – заявил Ли Хек. Он добавил, что память о боли прошлого поможет полностью осознать историю комплекса Садо как объекта Всемирного наследия.
Во время японского колониального правления в 1910–1945 годах более 1,5 тыс. корейцев были отправлены на опасные подземные работы на руднике Садо. Две страны договорились о ежегодных церемониях в 2024 году в обмен на поддержку Сеулом внесения объекта в список ЮНЕСКО, однако позиция Токио заставила южнокорейскую сторону проводить мероприятия отдельно. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО обязал Японию до декабря 2027 года представить отчет о мерах по отражению всей истории комплекса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре кандидат исторических наук Станислав Сливко объяснил недовольство Токио памятником советскому солдату в Хабаровске нежеланием Японии признавать ответственность за преступления милитаризма. В том же месяце в России отметили важность увековечения памяти героев СВО и победы над Японией. В мае участники семейного застолья отпраздновали 90-летие матери-блокадницы.