События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.2 комментария
Премьера притчи «Хоровод» прошла в Национальном центре «Россия»
В пространстве Национального центра «Россия» прошел первый показ премьерного цикла музыкально-хореографической притчи «Хоровод. Энергия единства», в котором приняли участие более 600 артистов из разных регионов страны.
Событие стало кульминацией культурных мероприятий Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте НЦ «Россия». Художественная концепция постановки отражает жизненную силу страны и духовные скрепы народа через символ хоровода, в котором сочетаются национальные танцевальные традиции и современная хореография.
«Уникальность хоровода как символа единства в том, что все народы в нем едины и дружны, все поддерживают друг друга, и такой народ не победить», – заявил заслуженный артист России Владимир Моисеев.
Солистка группы «Унесенные ветром» Татьяна Морозова назвала шоу необыкновенным зрелищем, подарившим зрителям ощущение путешествия по всей стране. В свою очередь торговый атташе посольства Турции в Москве Джансу Танрыверди призналась, что это лучшая постановка из всех, которые она видела в России.
Программа объединила творческие коллективы из Бурятии, ДНР, Карелии, Костромской области, Якутии и регионов Северного Кавказа. На сцену вышли чемпион мира по битбоксу Вахтанг, солистка ансамбля «Исламей» Саният Тлукашаова, появившаяся верхом на коне, а также приглашенный солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов. Финальным аккордом стал масштабный танец-перепляс, перешедший в общий хоровод с участием зрителей.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году. Он назвал целью Года единства народов укрепление объединяющих ценностей.
Путин поручил правительству подумать о продлении Года единства народов России.