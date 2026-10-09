Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Белорусские гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах
Спортсмены из Белоруссии, заявленные на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах, получили въездные шенгенские документы, сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
«Гимнасты, заявленные для участия в чемпионате мира, получили въездные визы», – приводит ТАСС заявление пресс-службы Белорусской ассоциации гимнастики.
В состав команды вошли восемь спортсменов: Егор Шарамков, Данила Григорчук, Даниил Твардовский, Каролина Феданюк, Ульяна Кузьменкова, София Штыхецкая, Вера Садырбаева и Анастасия Сманцер. Они будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом World Gymnastics.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды до сих пор не выдали визы российским гимнастам для участия в чемпионате мира.
В прошлом месяце спортсмены сборной России по BMX получили американские визы.
Летом Европейская комиссия выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.