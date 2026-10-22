На ЗАЭС расценили атаки на автобусы как попытку запугать коллектив

Представитель ЗАЭС Яшина: Атаки ВСУ нацелены на запугивание сотрудников станции

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Повторные атаки на станционные автобусы дают основания расценивать их как целенаправленное давление на коллектив ЗАЭС», – заявила Яшина РИА «Новости».

По ее словам, действия ВСУ направлены на устрашение сотрудников и создание препятствий для их доставки на рабочие места. Яшина подчеркнула, что под ударом оказываются люди, от ежедневного труда которых зависит безопасность атомной станции.

Несмотря на атаки, коллектив ЗАЭС продолжает исполнять свои обязанности, отметила она. При этом удары по транспорту станции создают угрозу как для людей, так и для ядерной безопасности.

Представитель ЗАЭС добавила, что о новой атаке и ее трагических последствиях будут проинформированы представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Она подчеркнула, что безопасность перевозки сотрудников остается постоянным приоритетом станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса в результате удара украинского дрона.

В тот же день на станции заявили об угрозе ядерной безопасности после атаки.

Во вторник украинский беспилотник также атаковал транспорт Запорожской АЭС.