  • Новость часаПутин назвал главную цель учений «Центр-2026»
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    Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    Украинским учителям начали задерживать зарплаты
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    3 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 20:56 • Новости дня

    Эксперты пристыдили паникеров и распространителей фейков о мобилизации  

    Эксперты пристыдили паникеров и распространителей фейков о мобилизации  
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России были призваны напугать граждан перед выборами в Госдуму, однако эта информационная кампания не достигла цели, заявили газете ВЗГЛЯД политологи Илья Ухов и Алексей Ярошенко. Они призвали тех, кто поверил этим сообщениям, признать ошибку и внимательнее выбирать источники информации.

    «Если вспомнить и посмотреть на динамику публикаций, то мы видели уже и «40-дневное принуждение к миру», и грандиозные «контрнаступы», и то, что украинская и западная пропаганда активнее всего «разгоняла» – тезис о якобы неизбежной мобилизации в России. Тезис оказался полностью ложным, никакой в итоге мобилизации объявлено не было, но «пугалка» осталась и явно будет использована на очередном витке противостояния», – говорит Ухов.

    По его словам, цель этой провокации понятна – нужно было в преддверии выборов в Госдуму раскачать и «прогреть» российское общество, напугать его, создать атмосферу паники. «В итоге не получилось, сами цифры явки и результаты голосования за партию президента, беспрецедентно высокие за всю электоральную историю нашей страны, продемонстрировали как раз сплочение и консолидацию общества», – указал он.

    Эксперт призвал россиян сделать правильные выводы из ситуации: «Ну а тем, кто поддался на уловки противника и запаниковал, это хороший урок медиа-гигиены. Верить нужно только проверенным источникам и не давать врагу нужную ему эмоцию».

    Ярошенко также назвал распространение фейков о мобилизации примером информационно-психологической войны против России. По его оценке, необходимости в проведении мобилизации нет, поскольку люди добровольно поступают на контрактную службу.

    «Нас пытались запугать для того, чтобы расшатать внутреннюю обстановку в России, настроить граждан против государства, прекрасно понимая, что на поле боя Россию не победить. Наше общество адекватно отреагировало на фейки о мобилизации и не поддалось манипуляциям», – считает политолог.

    Он обратился к тем, кто все же попался на уловки противника: «Ну и где ваша мобилизация? Почему теперь честно не признаться, что, мол, был не прав, повелся на утку Зеленского? Молчат, потому что стыдно!».

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России подтвердили и за рубежом. Так, генерал, военный аналитик Оливье Кемпф в статье для Le Figaro указал: «Набор контрактников в России продолжается. Все указывает на то, что с комплектованием у российской армии нет проблем. Отсюда вторая гипотеза: России нет необходимости проводить мобилизацию», – отметил он.

    Напомним, перед выборами в Госдуму Владимир Зеленский неоднократно заявлял о предстоящей мобилизации в России, ссылаясь на сведения спецслужб. Однако эти высказывания не выдержали проверку временем: они оказались обычным информационным вбросом. Попытка манипулировать российским обществом провалилась, а выборы, на срыв которых и была направлена такая информкампания, отметились высоким уровнем явки – она оказалась рекордной и составила почти 60%.

    2 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Киева массово покидают украинскую столицу на фоне масштабного транспортного коллапса, при этом количество свободных квартир для аренды стремительно растет, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Инсайдер», транспортный коллапс в Киеве образовался из-за перекрытия местными властями движения по крупнейшим мостам через Днепр – Южному, мосту Метро и мосту Патона, передает ТАСС.

    Бывший министр транспорта и связи Украины Василий Шевченко отметил, что пассажиропоток между левым и правым берегами столицы достигает 40 тыс. человек в час. Он подчеркнул, что всего автобусного парка города не хватит для перевозки людей через реку в условиях закрытых мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Киеве было перекрыто движение по трем мостам через Днепр.

    В четверг движение по Южному мосту остановили после серии взрывов.

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    2 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ

    Новак: Ущерб от атак на российские НПЗ снизился благодаря усилению защиты

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о масштабной работе по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, что привело к существенному снижению ущерба от атак.

    «Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил создание пассивной защиты и усиление активной обороны с помощью систем ПВО. Это, по его словам, позволяет оперативнее возвращать в строй поврежденное оборудование после ремонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ.

    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ.

    Комментарии (6)
    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    2 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Совет обороны Киева экстренно собрался из-за повреждения мостов

    В Киеве экстренно собрали Совет обороны из-за разрушения мостов через Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    Городская военная администрация созвала срочное заседание Совета обороны Киева из-за серьезных повреждений столичных переправ.

    Совет обороны Киева проведет срочное совещание из-за повреждения стратегических мостов в столице Украины, передает РИА «Новости».

    В военной администрации города уточнили, что Южный мост получил повреждения дорожного полотна, мостовой опоры, отбойника и защитного бетонного покрытия метрополитена. В настоящий момент специалисты также оценивают масштаб разрушений моста Патона.

    Как сообщили в Минобороны, в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Власти перекрыли движение по трем автомобильным переправам.

    Стоимость поездки на такси между берегами Днепра в Киеве многократно увеличилась и достигла 50 долларов на фоне закрытия автомобильного движения по трем мостам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые российские беспилотники атаковали мосты в Киеве.


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    2 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что государства Евразийского экономического союза покупают газ в несколько раз дешевле по сравнению со странами Европы.

    Мишустин уточнил, что стоимость тысячи кубических метров газа в странах Евразийского экономического союза не превышает 200 долларов, в то время как в Европе этот объем обходится покупателям примерно в 900 долларов, передает ТАСС.

    «Мы создали благоприятные условия для развития наших экономик», – заявил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

    По словам премьер-министра, благодаря действию общего энергетического рынка экономическая выгода для государств ЕАЭС составляет сотни миллионов долларов.

    Глава правительства добавил, что на межправсовете планируется упростить правила информационного обмена и взаимной торговли электроэнергией. Это позволит эффективнее использовать генерирующие мощности союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с премьер-министрами стран ЕАЭС.

    Перед заседанием межправительственного совета главы делегаций сделали совместную фотографию.

    Летом председатель правительства России заявил об увеличении торговли между Россией и государствами союза.

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    2 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»

    Минобороны: Танки «Армата» и комплекс «Заря» применили на учениях «Центр-2026»

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» и нового лазерного комплекса «Заря» в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны.

    В ходе учений бомбардировщики Ту-22М3 нанесли поражение кораблям условного противника над Каспийским морем, истребительное прикрытие обеспечивали самолеты Су-35С. Продолжительность полета составила около четырех часов, передает РИА «Новости».

    Бронегруппы из танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» использовали тактику танковой карусели для ударов по позициям противника. Машины были оснащены комплексом активной защиты «Арена», который позволяет перехватывать дроны на подлете. Прикрытие танков осуществляла боевая машина «Спиридон» и зенитный комплекс «Деривация-ПВО».

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    Также на учениях был применен новый лазерный комплекс «Заря», который уничтожил средние и тяжелые беспилотники на дальности до шести километров.

    Всего в маневрах на полигоне в Челябинской области задействовано более 6 тыс. военнослужащих, в том числе представители государств КСОР ОДКБ, более 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». Он также назвал главную цель учений.

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    2 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Пакистан предложил России восстановить металлургический комбинат в Карачи

    В Пакистане решили восстановить металлургический комбинат при поддержке России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Пакистана Авайс Легари заявил, что Исламабад рассчитывает на поддержку Москвы в возобновлении работы металлургического комбината Pakistan Steel Mills в Карачи.

    Власти Пакистана надеются возобновить работу предприятия Pakistan Steel Mills в Карачи при участии Москвы, передает РИА «Новости». «Премьер-министр Шехбаз Шариф четко обозначил необходимость обратиться к российским партнерам с просьбой изучить этот проект и рассмотреть возможности внедрения новых технологий. Мы хотим возродить комбинат, вернуть ему былую мощь и вывести его на максимальный потенциал», – заявил Легари.

    Министр напомнил, что комбинат возвели в 1970-е годы при активной поддержке СССР. Он сыграл важную роль в развитии пакистанской экономики, обеспечив создание рабочих мест и внедрение новых технологий.

    По словам Легари, предварительную оценку проекта уже провели, осталось завершить технические, финансовые и экологические исследования. Ожидается, что к концу этого или началу следующего года стороны смогут перейти к заключению соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол Исламабада анонсировал визит пакистанского премьер-министра в Россию до конца года.

    Ранее Москва и Исламабад решили подписать соглашение об упрощении визового режима. До этого президент Владимир Путин заявил о прогрессе в отношениях двух стран.

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    2 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева

    The Guardian: Страны Запада готовят планы переноса посольств из Киева во Львов

    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Запада в частном порядке составляют запасные планы по переносу своих посольств из Киева во Львов или на восток Польши, сообщили дипломатические источники европейских СМИ.

    Западные государства негласно готовятся к возможному переносу дипломатических представительств из украинской столицы во Львов или Польшу, пишет The Guardian. При этом официально западные дипломаты заявляют о намерении остаться в Киеве, чтобы избежать впечатления, будто союзники оставляют Украину без поддержки.

    «Однако в частном порядке составляются запасные планы по переносу посольств во Львов или на восток Польши», – отмечает британское издание. «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – цитирует дипломатов Запада британская пресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева. В том же месяце МИД Украины опроверг эвакуацию американского посольства из украинской столицы.

    Тогда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов».

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    2 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту в Киеве

    Мэр Киева Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту

    Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту в Киеве
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту, на который приходится 90% транзитного трафика между регионами Украины.

    «Мост закрыт для движения автотранспорта и метро», – заявил Кличко в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    На публикуемом Telegram-каналом «Киев info» видео видно, что взрыв произошел на пилоне, к которому крепятся ванты.

    По данным украинских изданий, через этот мост идет значительная часть военных перевозок. Он связывает направления трасс Киев – Одесса, Киев – Чоп и Киев – Харьков. По мосту проложены три полосы для автомобилей в каждую сторону и две колеи линии метро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту.

    Напомним, российские войска атаковали Южный мост в Киеве. В четверг движение по нему перекрыли после взрывов.

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    2 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов

    Tекст: Вера Басилая

    Япония ввела новый пакет санкций в отношении 33 компаний, девяти физических лиц из России, а также впервые – против 35 судов, которые могут быть связаны с Россией.

    Ограничительные меры затрагивают гендиректора «ВНИИР-Прогресс» Владислава Костина, замглавы Ростеха Дмитрия Леликова, топ-менеджера Ростеха Василия Бровко и еще шестерых человек. Среди компаний под санкции попали «Военторг», «ВНИИР-Прогресс», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга Машинери», «Уралвагонзавод» и еще 28 организаций. Кроме того, в список включены четыре компании из Турции и ОАЭ, передает ТАСС.

    Впервые Токио ввел санкции против 35 судов, которые японские власти считают связанными с Россией.

    В сопроводительных документах указано, что меры приняты в связи с ситуацией на Украине. Газета «Иомиури» ранее связывала эти шаги с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал реакцию Японии необоснованным демаршем, подчеркнув, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России.

    Несмотря на позицию властей, опросы крупнейших японских СМИ показывают, что большинство японцев предпочитают диалог с Москвой, а не ужесточение санкций.

    Это первый пакет санкций, принятый при кабинете нынешнего премьер-министра Санаэ Такаити. Предыдущие меры вводились 12 сентября 2025 года при Сигэру Исибе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японская пресса сообщила о возможных новых санкциях против России.

    В сентябре Япония получила возможность обойти американские санкции в газовой сфере.

    Летом японский депутат Мунэо Судзуки намерен был призвать премьера Санаэ Такаити отменить антироссийские ограничения.

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    2 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владелец горевшего в Петербурге исторического особняка Миллера – компания «ТАС» – выполнит обязательства по сохранению и восстановлению памятника культурного наследия.

    «Как собственник объекта культурного наследия, мы заверяем, что приложим все зависящие от нас усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по сохранению и восстановлению памятника, находящегося в самом сердце Петербурга», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что в ходе подготовки к реконструкции исторического здания все демонтируемые предметы охраны были вывезены, а с несъемных элементов сняли слепки. Это поможет специалистам воссоздать элементы здания в первозданном виде.

    В марте 2026 года был подписан договор о предоставлении компании «ТАС» кредитной линии на 768 млн рублей на восстановление особняка Миллера. Срок выполнения работ – конец 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жильцам соседнего с особняком Миллера в Петербурге дома пообещали компенсацию.

    Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту этого пожара.

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    2 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Украинским учителям начали задерживать зарплаты

    Украинские учителя пожаловались на задержки и неполные выплаты зарплат

    Украинским учителям начали задерживать зарплаты
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Алексей Леонов заявил, что украинские учителя массово жалуются на задержки и неполные выплаты заработных плат.

    Украинские педагоги столкнулись с проблемами при получении заработных плат, пишет издание «Страна». «Очень много пишут преподаватели дошкольного образования, университетов, что где-то цифры не соответствуют заявленным государством. Нужно разбираться, почему первый и второй этапы повышения пошли чуть ли не по плану», – заявил Леонов.

    Парламентарий добавил, что в настоящее время пытается разобраться в причинах возникшей проблемы.

    Летом на Украине выявили факт хищения местным депутатом зарплат учителей на 56 тыс. долларов.

    В прошлом году власти страны отказались повышать выплаты педагогам из-за военных расходов.

    Ранее Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим. Минфин Украины предсказал рекордный дефицит бюджета.

    Премьер Украины Сергей Корецкий сообщал о заморозке некритичных бюджетных расходов.

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    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

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    2 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

    Минздрав Запорожской области: Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи

    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи, обошлось без пострадавших, сообщило министерство здравоохранения региона.

    «В районе Великой Белозерки беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи. Автомобиль серьезно поврежден», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области.

    При атаке ВСУ в регионе погиб водитель скорой помощи.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по скорой помощи в Энергодаре.

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    2 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил президенту Владимиру Путину о выработке в войсках тактики применения роботизированных платформ.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где понаблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026», сообщает РИА «Новости».

    «Уже выработана целая тактика применения этих роботизированных платформ», – сказал Мордвичев Путину.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации на этих маневрах.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства об участии в них 60 стран.

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    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

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    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Школьники устроили хаос по всей Франции

    Не иначе как «мятежом» уже называют протесты, которые устроили по всей Франции школьники и студенты. Задержаны тысячи человек, от рук школьников пострадали сотни избитых и покалеченных полицейских. Чем так недовольны французские подростки и почему их действия фактически поставили в тупик руководство Франции? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    • Иран решился на создание атомной бомбы?

      В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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