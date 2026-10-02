«Если вспомнить и посмотреть на динамику публикаций, то мы видели уже и «40-дневное принуждение к миру», и грандиозные «контрнаступы», и то, что украинская и западная пропаганда активнее всего «разгоняла» – тезис о якобы неизбежной мобилизации в России. Тезис оказался полностью ложным, никакой в итоге мобилизации объявлено не было, но «пугалка» осталась и явно будет использована на очередном витке противостояния», – говорит Ухов.

По его словам, цель этой провокации понятна – нужно было в преддверии выборов в Госдуму раскачать и «прогреть» российское общество, напугать его, создать атмосферу паники. «В итоге не получилось, сами цифры явки и результаты голосования за партию президента, беспрецедентно высокие за всю электоральную историю нашей страны, продемонстрировали как раз сплочение и консолидацию общества», – указал он.

Эксперт призвал россиян сделать правильные выводы из ситуации: «Ну а тем, кто поддался на уловки противника и запаниковал, это хороший урок медиа-гигиены. Верить нужно только проверенным источникам и не давать врагу нужную ему эмоцию».

Ярошенко также назвал распространение фейков о мобилизации примером информационно-психологической войны против России. По его оценке, необходимости в проведении мобилизации нет, поскольку люди добровольно поступают на контрактную службу.

«Нас пытались запугать для того, чтобы расшатать внутреннюю обстановку в России, настроить граждан против государства, прекрасно понимая, что на поле боя Россию не победить. Наше общество адекватно отреагировало на фейки о мобилизации и не поддалось манипуляциям», – считает политолог.

Он обратился к тем, кто все же попался на уловки противника: «Ну и где ваша мобилизация? Почему теперь честно не признаться, что, мол, был не прав, повелся на утку Зеленского? Молчат, потому что стыдно!».

Отсутствие необходимости в мобилизации в России подтвердили и за рубежом. Так, генерал, военный аналитик Оливье Кемпф в статье для Le Figaro указал: «Набор контрактников в России продолжается. Все указывает на то, что с комплектованием у российской армии нет проблем. Отсюда вторая гипотеза: России нет необходимости проводить мобилизацию», – отметил он.

Напомним, перед выборами в Госдуму Владимир Зеленский неоднократно заявлял о предстоящей мобилизации в России, ссылаясь на сведения спецслужб. Однако эти высказывания не выдержали проверку временем: они оказались обычным информационным вбросом. Попытка манипулировать российским обществом провалилась, а выборы, на срыв которых и была направлена такая информкампания, отметились высоким уровнем явки – она оказалась рекордной и составила почти 60%.