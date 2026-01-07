  • Новость часаПри падении вертолета в Пермском крае погибли два человека
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    7 января 2026, 15:21

    Эрдоган предсказал ослабление Запада при обострении борьбы за энергоресурсы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что конкуренция за энергоресурсы станет значительно агрессивнее, а западные страны теряют привычные рычаги давления.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором ужесточении борьбы за энергоресурсы, передает РИА «Новости». По его словам, западные страны постепенно теряют аргументы, которыми долгое время пользовались для давления на другие государства.

    Эрдоган подчеркнул: «Видно, что в борьбе за энергоресурсы развернется новая, причем очень агрессивная конкуренция. Западный мир постепенно теряет аргументы, которые он годами использовал для угроз другим странам».

    Турецкий лидер также отметил, что Турция находится в центре этой борьбы и сравнил ситуацию с распределением ресурсов, где те, кто не участвует в переговорах, оказываются «в меню».

    Он добавил, что в 2025 году, несмотря на кризисы и войны, Турция смогла оправдать доверие народа и не нанесла ущерба своим интересам. Эрдоган перечислил вызовы, с которыми столкнулась Турция: конфликт между Россией и Украиной, события в Газе, атаки на Иран, катастрофу в Судане, операцию в Катаре и внутренние протесты после 19 марта. По словам президента, страна успешно справилась со всеми этими испытаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эрдоган заявил, что Европа не сможет вечно предоставлять экономическую поддержку Украине. Кроме того, власти Турции выразили несогласие с поддержкой Азербайджаном позиций Израиля и США в секторе Газа.

    Западные СМИ отмечали, что после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу президент Турции делает ставку на стратегическую важность страны для НАТО.


    7 января 2026, 03:27
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    4 января 2026, 23:01
    США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о целях и задачах Вашингтона в Венесуэле, отметив несколько ключевых моментов, основа которых – не позволить противникам США пользоваться ресурсами атакованной страны.

    «Мы все хотим видеть светлое будущее Венесуэлы, переход к демократии. Всё это замечательно, и мы все хотим этого. Но мы говорим о том, что произойдет в течение следующих двух, трёх недель, двух, трёх месяцев, и как это соотносится с национальными интересами Соединенных Штатов», – сказал Рубио телеканалу NBC News.

    Он добавил, что Мадуро, когда еще возглавлял Венесуэлу, не сотрудничал с США для реализации заявленных ими целям по пресечению наркотрафика из Южной Америки.

    «Вы не можете наводнить эту страну членами банд. Вы не можете наводнить эту страну наркотиками, которые поступают из Колумбии через Венесуэлу при содействии сотрудников ваших сил безопасности. Вы не можете превратить Венесуэлу в операционный центр для Ирана, России, «Хезболлы», Китая, кубинских разведчиков», – перечислил госсекретарь США.

    Одной из целей своей атаки на Венесуэлу США называли возможность состояться американским инвестициям в нефтяную инфраструктуру Венесуэлы. По словам Рубио, Вашингтону не нужна венесуэльская нефть, нефти достаточно и в США, но цель администрации Трампа – ограничить инвестиции конкурентов, таких как Китай, Россия и Иран в нефтяную промышленность Венесуэлы.

    «Чего мы не допустим, так это того, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы находилась под контролем противников США. Вы должны понять, зачем Китаю нужна их нефть? Зачем России нужна их нефть? Зачем Ирану нужна их нефть? Они даже не на этом континенте. Это Западное полушарие. Здесь мы живем, и мы не собираемся позволять Западному полушарию быть базой для действий противников, соперников и домогательств Соединенных Штатов», – подытожил госсекретарь Рубио.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    6 января 2026, 21:17
    Экспорт нефтепродуктов из России значительно вырос благодаря поставкам дизеля по Балтике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В декабре объем поставок российских нефтепродуктов морем увеличился до 2,15 млн баррелей в сутки, показатель стал рекордным за последние четыре месяца.

    Поставки основных видов нефтепродуктов из России по морю достигли в декабре 2,15 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg.

    Это максимальный показатель с августа и на 11% выше уровня ноября. Рост обеспечило увеличение экспорта дизеля, особенно через балтийские порты, такие как Приморск, а также устойчивые поставки в Турцию, Северную Африку и Бразилию.

    Несмотря на атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые осложнили производство и логистику топлива, экспорт дизеля остается стабильным. По данным Vortexa, поставки дизеля и газойля выросли на 36% по сравнению с ноябрем, достигнув 988 тыс. баррелей в сутки, а отгрузки через Балтику выросли на 41%.

    Экспорт других нефтепродуктов показал разнонаправленную динамику: поставки нафты снизились до 483 тыс. баррелей в сутки, отгрузки топлива для самолетов упали на 20% до 31 тыс. баррелей, а экспорт мазута уменьшился на 15% до 567 тыс. баррелей.

    На фоне санкций и повреждений нефтяной инфраструктуры остается сложной логистика поставок на дальние расстояния, особенно в отношении нафты, часть партий которой из-за блокировки танкеров США была возвращена с середины Атлантики.

    Глава Петербургской биржи Игорь Артемьев заявлял, что непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов.

    5 января 2026, 12:07
    Эрдоган назвал передачу Турции истребителей F-35 ключом к безопасности НАТО
    @ Depo Ohotos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости вернуть страну в программу американского истребителя F-35 для укрепления отношений с США и повышения безопасности НАТО, сообщает Bloomberg.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возвращения страны в программу истребителей F-35 для укрепления безопасности НАТО, передает Bloomberg. Он подчеркнул, что участие Турции в проекте F-35 поможет не только улучшить отношения с США, но и усилить обороноспособность Альянса.

    В письменном ответе на вопросы издания Эрдоган отметил, что лично обсуждал вопрос возвращения Турции в программу F-35 с президентом США Дональдом Трампом на встрече в сентябре. Глава государства назвал решение об исключении страны из программы из-за покупки российских систем С-400 «несправедливым» и заявил: «С возвращением Трампа в Белый дом появилась возможность перевести турецко-американские отношения на более конструктивный уровень». Он добавил, что получение Турцией уже оплаченных истребителей F-35, а также возвращение страны в программу крайне важны для обеих сторон.

    По данным Bloomberg, Турция ведет переговоры о возврате российских систем С-400, чтобы наладить оборонные связи с США. Эрдоган сообщил, что вопрос обсуждался в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что сотрудничество в сфере обороны остается центральным элементом двусторонних отношений.

    Одновременно Анкара ведет переговоры о покупке истребителей F-16 Block 70 у США, но окончательные условия сделки еще обсуждаются. Эрдоган выразил надежду, что соглашение будет соответствовать духу НАТО и привел в пример покупку европейских истребителей Eurofighter.

    Важной проблемой в отношениях США и Турции остается дело государственного банка Turkiye Halk Bankasi AS, обвиненного в обходе санкций против Ирана. Эрдоган назвал обвинения необоснованными и заявил о стремлении Анкары защитить банк от несправедливых штрафов, подчеркнув, что Турция рассчитывает на «справедливое решение полностью в рамках закона».

    Говоря об энергетике, Эрдоган отметил, что Турция значительно увеличила импорт сжиженного природного газа из США и намерена инвестировать в американские нефтегазовые проекты. Тем не менее, по официальным данным, на долю России по-прежнему приходится 61% закупок нефти и 40% газа Турцией, и отказаться от зависимости от Москвы быстро не получится.

    Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает «единственным игроком», способным вести диалог как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что страна готова стать площадкой для будущих переговоров по Украине и поддержать контроль за возможным перемирием.

    В регионе Ближнего Востока Анкара также играет ключевую роль. Турецкий лидер напомнил о вкладе своей страны в достижение октябрьского перемирия между Израилем и ХАМАС и указал, что миссия по обеспечению стабильности в Газе не сможет быть легитимной без участия Турции. «Мы готовы взять на себя любую ответственность для достижения прочного мира в Газе», – отметил Эрдоган.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

    Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.


    6 января 2026, 11:34
    Al Jazeera: Израильская армия вошла в деревню на юге Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская военная техника вошла в деревню Саида-аль-Голан на юге Сирии, на фоне продолжающихся переговоров сирийской делегации с израильскими представителями в Париже при посредничестве США, пишел Al Jazeera.

    Израильские военные машины зашли на территорию деревни Сайда-аль-Голан в Кунейтре, сообщает Al Jazeera. Это очередное нарушение суверенитета Сирии произошло на фоне переговоров между сирийской и израильской делегациями, которые проходят в Париже при посредничестве США, передает сирийское агентство SANA.

    По данным SANA, возобновление переговоров демонстрирует приверженность Сирии восстановлению своих национальных прав. Израиль с момента свержения Башара Асада расширил зону контроля в Сирии и неоднократно наносил удары и совершал рейды на юге страны.

    В течение последних месяцев израильские силы почти ежедневно проводят операции в южной части Сирии, особенно в провинции Кунейтра, где задерживают людей, устраивают блокпосты и разрушают земли, что вызывает протесты и недовольство местных жителей. За прошедший год Израиль совершил более 600 авиационных, беспилотных и артиллерийских атак по Сирии, что составляет примерно два удара в день, отмечает ACLED.

    После ухода Асада Израиль объявил Договор о разъединении 1974 года, установивший буферную зону под контролем ООН, недействительным и начал продвигаться дальше на сирийскую территорию. Израиль оправдывает свои действия тем, что соглашение больше не действует, и продолжает проводить рейды, аресты и разведывательные полеты. Сирия на эти действия не отвечает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо. США выразили недовольство жесткими действиями Израиля против Сирии. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о намерении оставить войска Израиля в Сирии.

    4 января 2026, 21:32
    Посольство России сообщило о поиске путей эвакуации туристов из Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько российских граждан не могут покинуть остров Сокотра в Йемене из-за ограничений на авиасообщение, связанных с внутренним конфликтом, дипломаты ищут способы разрешения ситуации, сообщило посольство России.

    Посольство России в Йемене заявило о невозможности отъезда ряда россиян с острова Сокотра в связи с введенными ограничениями на полеты, передает ТАСС.

    В дипмиссии отметили, что многие граждане прибыли на остров вопреки неоднократным рекомендациям МИД России избегать подобных поездок.

    Сложности с авиасообщением возникли из-за конфликта между Южным переходным советом и властями Йемена, что привело к ограничению перелетов на архипелаг. Посольство России собирает информацию о гражданах, оказавшихся на острове, и взаимодействует с МИД России, МЧС, местными властями и авиационными структурами для поиска путей эвакуации, передает РИА «Новости».

    В заявлении дипмиссии подчеркивается, что работа по решению проблемы ведется круглосуточно и задействованы все возможные государственные органы. В настоящее время ситуация на юге Йемена остается напряженной из-за вооруженного противостояния между силами Южного переходного совета и войсками, поддерживающими лидера Руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими.

    Ранее сторонники отделения южных областей Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди приняли конституционную декларацию об образовании нового независимого государства Южная Аравия.

    6 января 2026, 07:28
    Польша отказала волейболистке Федоровцевой в визе перед матчем Лиги чемпионов

    Tекст: Антон Антонов

    Польша отказала российской волейболистке турецкого клуба «Фенербахче» Арине Федоровцевой в выдаче визы для въезда в страну перед игрой Лиги чемпионов, сообщает «Фенербахче».

    Решение связано с действующими ограничениями для граждан России. Команда сообщила, что заявка на шенгенскую визу была подана через другую европейскую страну, но не была одобрена, передает РИА «Новости».

    «Виза Арины Федоровцевой истекла в конце года, а в период праздников оформление новой через альтернативную страну оказалось невозможным», – уточняется в заявлении.

    Групповой этап Лиги чемпионов между «Фенербахче» и польским «Будовляни» пройдет в Лодзи во вторник. Федоровцевой 21 год, она защищает цвета «Фенербахче» с 2021 года, перейдя туда из казанского «Динамо». За это время спортсменка стала двукратной чемпионкой Турции, а также обладательницей Суперкубка и Кубка страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские спецслужбы задержали археолога Александра Бутягина на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Варшавский суд выбрал ему меру пресечения в виде ареста на 40 дней. Польская прокуратура 23 декабря получила от украинской стороны запрос на экстрадицию Бутягина. Киевский режим считает Бутягина виновным в незаконных раскопках на территории Крыма.

    5 января 2026, 14:00
    Актера сериала «Клюквенный щербет» задержали по делу о наркотиках

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе масштабной антинаркотической операции в Стамбуле задержан актер популярного среди россиян сериала «Клюквенный щербет» Догукан Гюнгёр вместе с 22 другими подозреваемыми.

    Актёра турецкого сериала «Клюквенный щербет» Догукан Гюнгёра задержали в Стамбуле во время антинаркотического рейда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал T24. Операция полиции прошла одновременно в четырех провинциях и привела к задержанию 23 человек по подозрению в хранении и употреблении наркотиков, а также по ряду обвинений, связанных с проституцией.

    По сообщению портала, Догукан Гюнгёр оказался среди задержанных в рамках дела о наркотиках. Полиция Стамбула провела рейды 28 декабря сразу в 34 элитных ночных клубах города, в результате чего были обнаружены наркотики, оружие и боеприпасы, а также задержаны 17 человек.

    В декабре аналогичные задержания коснулись и других известных в Турции личностей: бывшую «Мисс Турция-2016» Бусе Искендероглу также взяли под стражу по подозрению в употреблении наркотиков. Президент футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран был временно задержан после положительного теста на наркотики, но позже его освободили.

    Кроме того, в середине декабря арестовали главного редактора телеканала Haberturk и телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя, тест которого также оказался положительным, однако он отвергает обвинения. С октября в Турции проходят масштабные антинаркотические операции, в ходе которых задерживают известных актеров и инфлюенсеров. У некоторых из них в организме обнаруживают следы веществ, которые входят в состав рецептурных лекарств.

    В августе 2025 года прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасову задержали в Домодедово. Сотрудники транспортной полиции и таможни нашли у нее 0,38 грамма гашишного масла в электронном устройстве. В отношении актрисы возбудили дело по статье о контрабанде наркотиков.

    6 января 2026, 07:15
    МВД Сирии опровергло сообщения о покушении на президента аш-Шараа

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о попытке покушения на временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа не соответствуют действительности, заявил официальный представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба.

    «Эти сведения абсолютно ложные и не соответствуют действительности», – приводит слова представителя МВД ТАСС.

    По его словам, никаких инцидентов с президентом или другими руководящими деятелями в последние дни не происходило. Аль-Баба призвал граждан и СМИ проявлять ответственность и пользоваться только точными данными, поступающими от правительственных ведомств.

    Asharq Al-Awsat пишет, что в последние два дня в социальных сетях распространялись изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, создающие впечатление, что аш-Шараа и один из его помощников якобы получили ранения в Дамаске.

    Ранее советник президента Сирии по СМИ Ахмед Зейдан сообщил, что слухи о взрыве и стрельбе рядом с президентским дворцом и в микрорайоне Меззе-86 в декабре не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что подобная кампания дезинформации – это происки недоброжелателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре в шиитской мечети имама Али в городе Хомс в Сирии произошел взрыв. В пригороде Дамаска в ходе спецоперации с участием международной коалиции задержали одного из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Таха аль-Зуби.

    5 января 2026, 11:24
    Годовая инфляция в Турции превысила 30%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Годовой уровень инфляции в Турции составил 30,89%, сообщил Институт статистики страны.

    В ведомстве уточнили, что индекс потребительских цен по итогам декабря вырос на 0,89% по сравнению с ноябрем, а годовой показатель инфляции достиг 30,89%, передает РИА «Новости»

    В то же время группа независимых экономистов ENAG озвучила другие данные: по их расчетам, инфляция в декабре составила 2,11%, а в годовом выражении уровень инфляции достиг 56,14%.

    Турецкие власти ранее выразили надежду на улучшение экономической ситуации в ближайшие годы. Вице-президент страны Джевдет Йылмаз заявлял, что правительство рассчитывает на рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году и на снижение инфляции до показателя ниже 20%.

    Ранее Банк России представил экономический прогноз на 2026 год.

    7 января 2026, 14:19
    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль указал на отсутствие единой политики как основной барьер для развития нефтегазовой отрасли.

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил о ряде системных проблем в нефтегазовой отрасли страны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что отсутствие единой научно-технической, инвестиционной и кадровой политики мешает эффективному развитию отрасли.

    Также Шмаль отметил, что необходимо сосредоточиться на развитии внутреннего потребления, создании собственного оборудования, строительстве новых испытательных полигонов и крупных нефтеперерабатывающих предприятий. По его словам, важно заниматься бурением новых скважин, поскольку в советское время ежегодно бурили более 7 млн разведочных скважин.

    «Строить, в конце концов, свой торговый флот, который в состоянии перевозить и нефть, и сниженный газ в любую точку мира», – заявил Шмаль. Он добавил, что сейчас существует множество разрозненных структур и компаний, однако отсутствует единая отраслевая система.

    Шмаль также напомнил, что подобная раздробленность отрасли уже приводила к отставанию промышленности на десятилетие назад, ссылаясь на действия Никиты Хрущева. Он призвал не повторять прошлых ошибок и добиваться консолидации политики в отрасли.

    В завершение Шмаль отметил, что у России значительные запасы нефти и газа, которых хватит на десятилетия, однако для эффективного использования ресурсов нужна четкая и единая стратегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые с 2018 года смогла компенсировать снижение доходов от экспорта нефти и газа за счет роста доходов от ненефтегазового сектора.

    Также сообщалось, что российские компании топливно-энергетического комплекса готовы вывести конкурентоспособные технологии на международные рынки, включая страны БРИКС, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Союз нефтегазопромышленников оценил влияние санкций на добычу нефти в России.

    7 января 2026, 07:28
    Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по сепаратистам в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам сепаратистского Южного переходного совета в провинции Эд-Дали на юго-востоке Йемена, сообщил генерал-майор сил коалиции Турки аль-Малики.

    «Коалиция отследила силы, покинувшие лагеря, и обнаружила их в здании недалеко от лагеря Аль-Занд в провинции Аль-Дале <...> и нанесла ограниченные превентивные удары», –приводит слова аль-Малики ТАСС со ссылкой на SPA.

    Он отметил, что целью операции была дезорганизация сил сепаратистов и предотвращение эскалации со стороны председателя ЮПС Айдаруса аль-Зубейди.

    Саудовская Аравия ранее откликнулась на просьбу главы Руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими провести конференцию о судьбе Юга Йемена после того, как аз-Зубейди объявил о создании независимого государства Южная Аравия, передает РИА «Новости».

    При этом сам аль-Зубейди, по информации Reuters, скрылся в неизвестном направлении и не воспользовался самолетом, который должен был доставить его в Эр-Рияд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президентский совет, управляющий территориями международно признанных властей Йемена, оказался в кризисе из-за конфликта между Рашадом аль-Алими и Айдарусом аз-Зубейди на фоне захвата южанами ряда провинций и попыток восстановления Народной Демократической Республики Йемен.

    Сторонники отделения южных областей из Южного переходного совета под руководством аз-Зубейди приняли конституционную декларацию о создании независимого государства Южная Аравия. Эскалация боевых действий обострила отношения между Эр-Риядом и Абу-Даби, которые  ранее выступали союзниками в гражданской войне в Йемене, но теперь поддерживают разные фракции в йеменском конфликте.

    7 января 2026, 08:24
    Стоимость нефти Brent уменьшилась ниже 60 долларов за баррель

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE ушла ниже отметки в 60 долларов за баррель впервые с 19 декабря 2025 года.

    На 7.39 мск стоимость Brent снижалась на 0,89%, до 59,97 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

    К 7.51 мск снижение замедлилось до 60,06 долларов за баррель (минус 0,74%).

    В конце декабря мировые цены на нефть снижались после публикации статистики минэнерго США о запасах в стране.

    7 января 2026, 10:03
    FT: Chevron и Quantum Energy Partners хотят купить зарубежные активы «Лукойла»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners заинтересовались покупкой международных активов «Лукойла» стоимостью 22 млрд долларов, сообщают СМИ.

    Размер портфеля оценивается в 22 млрд долларов, покупка рассчитана на долгий срок, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает такой подход, отмечая, что передача активов американскому оператору на неограниченный срок является привлекательным вариантом.

    В октябре «Лукойл» попал под санкции США и Британии и объявил о намерении продать свои зарубежные активы.

    В ноябре 2025 года минфин США продлял отсрочку от санкций для международного бизнеса компании «Лукойл».

    7 января 2026, 10:41
    Удары Саудовской Аравит по Йемену унесли жизни 20 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов по военной технике в провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена погибло 20 человек, среди которых женщины и дети.

    Как передает РИА «Новости», источник во властных структурах провинции сообщил, что самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли около двенадцати авиаударов по военной технике в районах Зубайд, Аз-Занд и Джахаф, где перевозилось оружие и боеприпасы, контрабандой доставленные из Адена. В результате атак погибли двадцать человек, включая женщин и детей.

    Официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил: «Силы коалиции ранним утром в среду в координации с правительством Йемена нанесли ограниченные превентивные удары по позициям сил Южного переходного совета в провинции Эд-Дали, чтобы предотвратить военные действия, направленные на эскалацию конфликта и угрозу безопасности и стабильности».

    По словам аль-Малики, лидер ЮПС Айдарус аз-Зубейди мобилизовал крупные силы с бронетехникой и вооружением из лагерей Хадид и ас-Сульбан в направлении Эд-Дали незадолго до атак.

    Представитель коалиции также обратился к жителям с призывом держаться подальше от военных лагерей в Адене и Эд-Дали ради собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам Южного переходного совета в провинции Эд-Дали на юго-востоке Йемена.

    Поддерживаемые Саудовской Аравией силы восстановили контроль над стратегическим регионом Хадрамаут после столкновений с группами, связанными с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Несколько российских граждан не могут покинуть остров Сокотра в Йемене из-за ограничений на авиасообщение, и дипломаты ищут пути для разрешения ситуации.

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро

    Казалось бы, после преступного похищения Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадура все страны Латинской Америки должны почувствовать себя уязвимыми – и объединиться против американского империализма. Некоторые действительно заявляют об этом. Но другие не только не хотят помогать Венесуэле, но даже радуются действиям США. Почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

