Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.23 комментария
Резервный автобус повез 27 попавших в ДТП под Тулой туристов в Вологду
Попавшие в ДТП под Тулой туристы отправились в Вологду на резервном автобусе, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
«По ситуации с ДТП в Богородицком районе: резервный автобус с 27 туристами отправился в Вологду. Напомню, что четыре человека остаются в медицинских учреждениях Тулы, им оказывается необходимая медицинская помощь», – написал он.
Напомним, ранее глава Минздрава региона заявил о росте числа пострадавших при ДТП в Тульской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уголовное дело было заведено после ДТП с автобусом в Тульской области.