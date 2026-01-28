  • Новость часаОАК и HAL подписали соглашение о выпуске SJ-100 в Индии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    24 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    81 комментарий
    28 января 2026, 10:59 • Новости дня

    Сложивший полномочия сенатор Вайнберг решил отправиться в зону СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг досрочно сложил свои полномочия, чтобы отправиться на спецоперацию на Украине, сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин.

    По словам Люлина, с начала специальной военной операции Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи и многократно бывал на линии боевых действий. Теперь политик решил полностью посвятить себя поддержке бойцов СВО, не дожидаясь формального завершения своих полномочий в Совете Федерации, передает ТАСС.

    Вайнберг занимал пост представителя от законодательного органа власти Нижегородской области и входил в комитет Совфеда по конституционному законодательству. Его срок полномочий официально истекал в сентябре 2026 года.

    До политической карьеры Вайнберг окончил Горьковское музыкальное училище, педагогический институт и Академию МВД России, а в начале 1990-х годов был участником музыкальной группы «Любэ».

    Ранее сообщалось, что бывший музыкант группы «Любэ» и сенатор Игорь Вайнберг решил покинуть Совет Федерации.

    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (5)
    28 января 2026, 02:45 • Новости дня
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области
    Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Новояковлевку в Запорожской области. Кроме того за последние сутки была завершена зачистка от противника Купянска-Узлового в Харьковской области

    Группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Магдалиновки Запорожской области и Садового Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и склад с горючим.

    Также в результате активного наступления подразделений группировки «Запад» освобожден Купянск-Узловой в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии возле Ковшаровки, Нечволодовки, Новоосиново, Сенькови Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили более 210 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах Ржаного, Садков, Сосновки и Хотени Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Зыбино, Пролетарским и Чугуновкой, перечислили в оборонном ведомстве.

    Противник при этом потерял свыше 170 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Дружковки, Константиновки, Краматорска, Новодмитровки, Резниковки и Славянска ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии под Белицким, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецким ДНР  и Новоподгородним Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Александровки Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Горького, Зализничного и Риздвянки Запорожской области. Противник потерял более 390 военнослужащих и восемь бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили Старицу в Харьковской области, а до этого освободили Симиновку в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 22:42 • Новости дня
    Сибига: Москва и Киев подпишут отдельные мирные соглашения с США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует подписать договор о завершении конфликта с США, а США, в свою очередь, с Россией, Европы среди подписантов не будет.

    Украина намерена подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами, а США, в свою очередь, с Россией, участие Евросоюза в этом процессе не предусмотрено, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью украинскому интернет-изданию «Европейская правда».

    «Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США», – отметил Сибига, отвечая на вопрос о вероятных сторонах будущего соглашения.

    Министр подчеркнул, что текущая конфигурация будущего договора еще не окончательная, переговоры продолжаются, а Евросоюз, несмотря на отсутствие формального участия в подписании, все же «присутствует» в процессе обсуждения и в гарантиях безопасности.

    Сибига сообщил, что ключевыми остаются вопросы о статусе некоторых территорий и Запорожской АЭС, которые пока не решены. Он также подтвердил, что присутствие американских войск на Украине в качестве гарантий безопасности не предусматривается.

    Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что у Владимира Зеленского и его европейских партнеров нет стратегии на данном этапе конфликта на Украине.

    Кремль назвал принципиальной территориальную часть «формулы Анкориджа».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считал, что обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине преждевременно.

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Сибига сообщил о готовности Зеленского встретиться с Путиным по вопросу ЗАЭС

    Сибига заявил о готовности Зеленского обсудить с Путиным территории и ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о вопросах территорий и будущего Запорожской АЭС, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и контроль над Запорожской АЭС, передает РБК. Об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде». Как подчеркнул Сибига, именно эти две темы остаются наиболее чувствительными и не согласованными в рамках продолжающегося мирного процесса.

    Сибига отметил, что Зеленский готов лично обсудить эти вопросы с Путиным. Глава МИД Украины также заявил, что не видит необходимости во встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он добавил, что сейчас работают официальные переговорные команды, которые уже обсуждали параметры прекращения огня и вопросы мониторинга либо верификации перемирия, и призвал не создавать «параллельные треки» переговоров.

    Ранее экс-спецпосланник президента США Кит Келлог назвал разрешение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский отметил, что вопрос территорий остается одним из самых сложных и неурегулированных.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал отсутствие мира на Украине с позицией Владимира Зеленского по территориальному вопросу.

    Комментарии (5)
    28 января 2026, 07:26 • Новости дня
    ПВО России сбила 75 украинских беспилотников за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

    Дежурные средства российской противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 75 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По данным военного ведомства, 24 дрона были уничтожены над Краснодарским краем, еще 23 – над Крымом. Над акваторией Черного моря сбито шесть аппаратов, над Белгородской областью – пять.

    Четыре беспилотника перехвачены над Астраханской областью, по три – над Курской областью и Азовским морем. Кроме того, по два беспилотника уничтожены в небе над Воронежской и Брянской областями, по одному – над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью шесть беспилотников атаковали Вологодскую область.

    Один из сбитых беспилотников стал причиной задержки поездов в Воронежской области.

    Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник в Удмуртии.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 16:42 • Новости дня
    В ДНР боевику ВСУ дали 23 года за убийство мирных жителей

    В ДНР осудили боевика ВСУ Леонида Чепу за убийство мирных жителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой Народной Республике боевик ВСУ, 41-летний Леонид Чепа получил 23 года колонии строгого режима за обстрел насосной станции в Мариуполе, приведший к жертвам среди мирного населения.

    Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор 41-летнему боевику Вооруженных сил Украины Леониду Чепе. Суд признал его виновным в убийстве двух мирных жителей и жестоком обращении с гражданским населением на освобожденной территории, передает ТАСС.

    Следствие установило, что 25 марта 2022 года Чепа обстрелял из гранатомета насосную станцию в Мариуполе, в результате чего погибли двое гражданских лиц. В сообщении суда говорится: «С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Чепу к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник суд в ДНР назначил 14 лет лишения свободы гражданину Финляндии за участие в боевых действиях на стороне Украины. 19 лет лишения свободы получил за участие в боевых действиях на стороне ВСУ колумбийский наемник Бланко Лопес Оскар Маурисио.

    А в декабре пять украинских артиллеристов получили сроки от 23 лет девяти месяцев за обстрелы населенных пунктов в ДНР, приведшие к жертвам среди мирных жителей.


    Комментарии (0)
    27 января 2026, 12:29 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 11 снарядов американской РСЗО HIMARS, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 105 беспилотников.

    Всего с начала спец операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 231 беспилотник, 646 ЗРК, 27 349 танков и других бронемашин, 1 651 боевая машина РСЗО, 32 877 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 956 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ.

    в минувшие выходные ВС России нанесли массированный удар по производящему БПЛА украинскому заводу.

    ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Три мирных жителя ранены после атак ВСУ в Белгородской области

    Три мирных жителя пострадали после атак дронов ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали трое жителей, среди которых семилетний ребенок, а также были повреждены автомобили и жилой дом, сообщают власти региона.

    Об атаке ВСУ в Грайворонском округе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В селе Новостроевка-Первая двое сотрудников предприятия получили баротравмы и ушиб кисти после детонации дрона во время восстановительных работ.

    Бойцы самообороны доставили пострадавших в Грайворонскую ЦРБ, где им оказали помощь, после чего направили на дальнейшее обследование в городскую больницу № 2 Белгорода. На месте происшествия поврежден служебный автомобиль.

    А в селе Замостье FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом. Семилетняя девочка, получившая баротравму, была осмотрена и получила помощь на месте, однако родители отказались от госпитализации. В результате взрыва повреждены окна в доме и автомобиль.

    Губернатор Гладков отметил, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, ситуация находится под контролем, а оперативные службы продолжают работу на месте происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белгородской области также три человека пострадали в результате детонации FPV-дрона. В тот же день ВСУ во время ночной атаки выпустили 24 боеприпаса по Белгороду.

    А в субботу Гладков сообщил, что Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS, при этом были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 20:16 • Новости дня
    Более 70 гражданских россиян погибли с начала года от ударов ВСУ

    Мирошник: 71 россиянин погиб с начала года от ударов ВСУ

    Свыше 70 мирных жителей российских регионов, включая троих детей, стали жертвами атак украинских военных с января текущего года, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале, что с начала 2026 года в результате ударов ВСУ погиб 71 человек, включая троих несовершеннолетних. По его словам, всего за этот период от атак украинских военных пострадали 328 мирных жителей.

    Мирошник отметил, что за три недели января уже пострадали 18 детей, из которых трое погибли. Он подчеркнул, что эти данные отражают последствия преднамеренных ударов Киева по местам массового скопления людей, гражданскому транспорту, жилым домам, медицинским и социальным учреждениям.

    Мирошник добавил: «Через убийства детей, женщин и стариков Киев стремится продемонстрировать свою нацистскую доблесть, заключающуюся в полном игнорировании норм международного гуманитарного права».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мирошник сообщал, что подразделения ВСУ в Селидово перед освобождением города массово убивали мирных жителей, включая инвалидов и пожилых людей.

    До этого Международный общественный трибунал публиковал доклад о расстрелах мирных жителей и издевательствах над женщинами и детьми в Красноармейске (Покровске) со стороны киевских властей.

    А официальный представитель МИД Мария Захарова призывала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 20:59 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над регионами России

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение семи часов подразделения ПВО уничтожили украинские беспилотники над Крымом, Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Черным морем.

    Силы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников с 13.00 до 20.00 по московскому времени над различными регионами России и Черным морем, сообщает ТАСС. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что за семь часов были уничтожены шесть БПЛА над Белгородской областью, четыре – над Крымом, еще четыре – над акваторией Черного моря. Три беспилотника сбили в Брянской области, один – в Курской области.

    По словам представителей Минобороны, все уничтоженные дроны были самолетного типа. Подчеркивается, что действия сил ПВО позволили предотвратить возможные атаки на объекты инфраструктуры и населенные пункты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять беспилотников самолетного типа над Белгородской областью в промежуток с 8.00 до 13.00 по московскому времени.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 13:43 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Белгородской областью

    Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью

    Tекст: Мария Иванова

    Пять беспилотников самолетного типа были сбиты силами ПВО над Белгородской областью во временной промежуток с 8 до 13 часов по Москве.

    Силы противовоздушной обороны с 8.00 до 13.00 мск уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области, передает Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что все БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО и не причинили ущерба инфраструктуре или гражданскому населению региона. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки в приграничных районах.

    Ранее в регионе уже неоднократно фиксировались попытки атак с использованием беспилотников, которые пресекаются силами ПВО. Минобороны России подчеркивает, что ситуация находится под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 19 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Добровольцы Росгвардии на границе получили статус ветерана боевых действий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее добровольцам, помогавшим Росгвардии на границе, получать удостоверение ветерана боевых действий.

    Постановление правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, расширяет перечень лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий. Теперь этот статус смогут получить добровольцы, которые содействовали Росгвардии в отражении вооруженных вторжений и провокаций на государственной границе России, а также на прилегающих к районам проведения спецоперации территориях субъектов РФ, передает ТАСС.

    Ранее удостоверение ветерана боевых действий выдавалось только тем, кто принимал участие в выполнении задач на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

    Согласно новым правилам, право на статус ветерана распространяется на добровольцев, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России или в ходе вооруженной провокации на границе и близлежащих регионах, говорится в тексте документа.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении добровольцам-штурмовикам, участвовавшим в спецоперации на Украине, статуса ветерана и инвалида боевых действий.

    А до этого Госдума одобрила поправки, по которым статус ветерана боевых действий получают участники спецподразделений, выполнявшие задачи по специальным соглашениям в ходе спецоперации на Украине.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 09:19 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о попадании ВСУ в огневой мешок в Красном Лимане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский гарнизон в Красном Лимане оказался в огневом мешке, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинский гарнизон в Красном Лимане оказался в огневом мешке, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что «сейчас можно сказать, что гарнизон противника в Красном Лимане оказался в огневом мешке».

    Кимаковский отметил, что за последние две недели потери украинских войск на этом участке фронта значительно увеличились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валерий Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман.

    Андрей Марочко отметил проседание обороны ВСУ у Северска и Красного Лимана.

    Денис Пушилин заявил о прорыве ВС России под Красным Лиманом.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 06:43 • Новости дня
    «Северяне» расширили продвижение в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате наступательных действий группировки «Север» российские войска продвинулись на нескольких направлениях, уничтожив командный пункт и позиции ВСУ в Сумской области.

    Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают увеличивать темпы наступления в Сумской области, активно применяя артиллерию и FPV-дроны, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Авиация ВКС России и расчеты БпЛА «Герань» наносили удары по тыловым районам ВСУ. Противник оказывает серьезное сопротивление и наращивает использование ударных дронов.

    В Середино-Будском районе Сумской области комплексным огневым поражением был уничтожен командный пункт 5-го пограничного отряда ГПСУ, среди офицеров отмечены потери. В Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись сразу на семи участках, а в Глуховском районе – на трех, суммарно на расстояние до 700 метров.

    На Теткинском и Глушковском направлениях значимых изменений не произошло, однако российская авиация атаковала позиции ВСУ в районе Волфино. В Харьковской области подразделения «Севера» ведут тяжелые бои практически по всей линии фронта, поддерживаемые авиацией, тяжелой артиллерией и системами ТОС-1А «Солнцепек». Противник не проявляет активности, продолжая укреплять оборону.

    В районе Старицы российские силы продвинулись на 250 метров в лесополосах, а возле Симиновки овладели участком леса, продвинувшись на 350 метров в юго-западном направлении. В Волчанских Хуторах штурмовые подразделения увеличили продвижение до 200 метров за сутки, а в районе Хатнего удалось занять одну из позиций ВСУ. В Липцовском районе изменений не зафиксировано, однако артиллерия регулярно наносит удары по позициям ВСУ, а в рядах противника отмечена работа женских расчетов БпЛА.

    За сутки потери противника превысили 150 человек, из которых более 80 – в Сумской области и свыше 70 – в Харьковской. В Сумской области также уничтожены гаубица М114, два миномета, два внедорожника и багги, 16 пусковых установок БпЛА, станция спутниковой связи Starlink, 20 БпЛА самолетного типа и пять БпЛА «Баба Яга», а также склад материальных средств. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены боевая бронированная машина BV-206, реактивная система залпового огня «Херон», еще несколько минометов и транспортных средств, семь ПУ БпЛА, оборудование связи Starlink, 19 самолетных БпЛА и три склада матсредств. На Великобурлукском направлении отмечено уничтожение одной ПУ БпЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения «Северяне» заняли новые позиции в районе Волчанска и Константиновки.

    Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях.

    Командиры ВСУ вводили в заблуждение своих штурмовиков, чтобы те не покинули позиции.

    Комментарии (0)
    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Поражения заставили Зеленского заговорить о массовых убийствах

    Владимир Зеленский поставил перед военными задачу вывести потери России на фронте до 50 тыс. человек в месяц. По мнению экспертов, это указывает на потерю Зеленским морального облика на фоне серии политических и дипломатических поражений. Они провели исторические параллели с аналогичными «KPI по убийствам» Пол Пота и японских милитаристов. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

