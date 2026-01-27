Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.0 комментариев
Генпрокуратура: Треть сроков в России назначают за тяжкие преступления
Порядка трети приговоров с реальным лишением свободы в России выносится за совершение тяжких и особо тяжких правонарушений, заявил начальник главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Сергей Бажутов.
В среднем по стране доля таких приговоров составляет около 30%, хотя в некоторых регионах этот показатель достигает 36%, указал Бажутов, передает ТАСС.
Он пояснил, что в случае, когда лица осуждаются первый раз за преступление небольшой и средней тяжести, и когда нет отягчающих обстоятельств, то наказания с лишением свободы назначить не могут.
«А за тяжкие и особо тяжкие у нас в среднем по России это около 30%», – сказал представитель ведомства.
Бажутов добавил, что половина всех регистрируемых нарушений закона относится к категории небольшой и средней тяжести.
Снижение количества реальных сроков заключения представитель ведомства оценил положительно. Это объясняется введением и активным использованием судами альтернативных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Летом прошлого года Генпрокуратура сообщала, что в первом полугодии 2025 года снизилось число убийств, грабежей и разбоев, а общее количество преступлений уменьшилось на 1,8%.