Генпрокуратура: Треть сроков в России назначают за тяжкие преступления

Tекст: Алексей Дегтярёв

В среднем по стране доля таких приговоров составляет около 30%, хотя в некоторых регионах этот показатель достигает 36%, указал Бажутов, передает ТАСС.

Он пояснил, что в случае, когда лица осуждаются первый раз за преступление небольшой и средней тяжести, и когда нет отягчающих обстоятельств, то наказания с лишением свободы назначить не могут.

«А за тяжкие и особо тяжкие у нас в среднем по России это около 30%», – сказал представитель ведомства.

Бажутов добавил, что половина всех регистрируемых нарушений закона относится к категории небольшой и средней тяжести.

Снижение количества реальных сроков заключения представитель ведомства оценил положительно. Это объясняется введением и активным использованием судами альтернативных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

Летом прошлого года Генпрокуратура сообщала, что в первом полугодии 2025 года снизилось число убийств, грабежей и разбоев, а общее количество преступлений уменьшилось на 1,8%.