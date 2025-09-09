Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны около Алексеевки, Андреевкиа, Марьино, Садков и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Великой Писаревкой Сумской области, Волчанском и Покаляным Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 11 складов боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Благодатовки, Купянска, Куриловки, Петровки Харьковской области, Дробышево, Кировска, Шандриголово и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом составили свыше 230 военнослужащих, танк, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ненеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Клебан-Быка, Краматорска, Плещеевки, Резниковки, Северска и Степановки ДНР.

Противник потерял более 240 военнослужащих, пять бронемашин и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах Владимировки, Димитрова, Красноармейска, Лысовки, Приюта и Родинского ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 515 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Зеленого Гая ДНР, Новониколаевки, Новопетровского и Сосновки Днепропетровской области.

ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ.