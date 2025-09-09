В Роструде напомнили о продолжительности рабочего дня перед праздником

Tекст: Ирма Каплан

«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма ведомства.

В Роструде пояснили: если сократить продолжительность смены невозможно, переработка на час должна быть компенсировано. В случае, если длительность смены час или менее, сотрудник не должен выходить на работу.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что работнику можно, а что – нельзя в обеденный перерыв.




