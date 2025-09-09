В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
В Роструде напомнили о продолжительности рабочего дня перед праздником
В предпраздничный день рабочий день должен быть сокращен на час вне зависимости от длительности смены, сказано в документации Роструда.
«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма ведомства.
В Роструде пояснили: если сократить продолжительность смены невозможно, переработка на час должна быть компенсировано. В случае, если длительность смены час или менее, сотрудник не должен выходить на работу.
