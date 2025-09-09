Международный день красоты и Всероссийский день лука отмечается 9 сентября

Tекст: Ирма Каплан

Международный день красоты подарил все Комитет по косметологии и эстетике CIDESCO. Основанный в Брюсселе в 1946 году, он стал инициатором праздника красоты и эстетики, который отмечается с 1995 года. Одна из неотъемлемых черт этой даты – конкурсы красоты.

Еще один общемировой праздник 9 сентября – День тестировщика – торжество в честь тех, кто тестирует программное обеспечение. В 1947 году мотылек стал главным инициатором праздника, так как попав в реле вычислительной машины Mark II в Гарвардском университете, спровоцировал сбой. Его обнаружение и починка положили начало профессии тестировщика, способному найти и уничтожить любой «баг» (bug – жучок).

Также 9 сентября отмечается Международный день игры в судоку, инициатором которого в 2012 году стала Всемирная федерация по пазлспорту. Примечательно, что дата –0909 выбрана не случайно: игра ведется на поле 9x9 клеток, а ее цель – заполнить строки и квадраты цифрами от единицы до девяти.

В России 9 сентября отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853–1856 годов. В этот день, в 1855 году завершилась 349-дневная героическая оборона Севастополя. Официальной памятной датой этот день стал в марте 2015 года, согласно закону «О праздниках и памятных датах города Севастополя».

Кроме того, Всероссийский день лука или Луков день/Луковница отмечается 9 сентября в связи с завершением сбора урожая лука. В этот день принято вспоминать о полезных свойствах овоща, готовит полезные снадобья на зиму.

При этом в США 9 сентября празднуют День вкусняшки, в Индонезии – День спорта, в Японии – Пpaздник xpизaнтeм «Кику-нo cэкку».

К именинному пирогу стоит пригласить Александра, Владимира, Дмитрия, Ивана, Мефодия, Михаила, Никона, Савву, Степана и Анфису.