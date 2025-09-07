В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.9 комментариев
Мишустин поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил нефтяников и газовиков за вклад в развитие энергетической отрасли и укрепление технологического суверенитета России.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, передает РИА «Новости». Он подчеркнул важную роль специалистов отрасли, заявив: «Нефтяники и газовики – люди особой закалки, способные работать в любых суровых условиях. Вы посвятили себя профессии, которая стала не только любимым делом, но и ответственным служением. Благодаря вам Россия является мощной энергетической державой».
Мишустин отметил, что нефтегазовый комплекс остается одним из ключевых драйверов экономического роста страны, а также базой для развития отечественной промышленности и обеспечения энергетической безопасности. По его словам, трудовые коллективы отрасли осваивают арктический шельф, увеличивают мощности по производству сжиженного природного газа, строят экспортные маршруты, внедряют инновации и способствуют технологическому суверенитету России.
В своем обращении премьер выразил признательность не только нынешним работникам, но и ветеранам отрасли, подчеркнув их пример для молодых специалистов. Он пожелал сотрудникам успехов в реализации новых проектов, а также здоровья и благополучия их семьям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 7 сентября отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности (День нефтяника).