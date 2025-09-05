  • Новость часаЗеленский отказался пропускать в Словакию нефть из России
    Как нацпроекты изменили Россию
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 сентября 2025, 21:08 • Новости дня

    В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

    Губернатор Гусев: В Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении опасности атаки БПЛА в регионе.

    Тревога была объявлена в пятницу, в 20.39 по московскому времени.

    «На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    Напомним, в двух районах Воронежской области в ночь на пятницу сбили около десяти БПЛА.

    В пятницу три жителя Белгородской области пострадали после атак БПЛА ВСУ.

    5 сентября 2025, 16:59 • Новости дня
    Минцифры заявило о сохранении доступа к мессенджеру Max при ограничениях связи

    Обнародован список сайтов, доступных при ограничениях интернета

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевые интернет-сервисы останутся доступными для пользователей в регионах с ограничениями связи, сообщило Минцифры.

    В пилотном режиме мобильные операторы обеспечат бесперебойный доступ к Госуслугам, национальному мессенджеру Max, сервисам ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Яндекса, а также к маркетплейсам Ozon и Wildberries, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В список вошли также Avito, Дзен, Rutube, официальный сайт платежной системы Мир, сайты правительства и администрации президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и сайты всех крупных операторов связи.

    В министерстве подчеркнули, что перечень приоритетных ресурсов может быть расширен.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости развития Max для россиян.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    5 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержанная в аэропорту Домодедово актриса Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи решением суда в Москве.

    Суд отказал в ходатайстве следствия о помещении Тарасовой под домашний арест, передает ТАСС. Вместо этого ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Согласно решению суда, ей запрещено покидать свое жилье с полуночи до шести утра и использовать любые средства связи, включая телефон, кроме вызова экстренных служб и контакта с контролирующими органами или следователем, передает ТАСС. Судья также запретила Тарасовой общаться со свидетелями по делу.

    Ранее сообщалось, что прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасова задержали с наркотиками в Домодедово.

    Суд отказался закрывать слушание по делу актрисы Тарасовой. Актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    5 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий сумел преодолеть опасный путь из украинского тыла, передвигаясь по ночам и обрабатывая раны самостоятельно, рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».

    «Самое, что запомнилось, – к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», – рассказал «Ахи» РИА «Новости».

    «Ахи» считает, что раненный боец выжил благодаря работающей фельдшером супруге, которая научила его обрабатывать раны. Это он и делал днем, а ночью полз.

    Когда боец попал к своим, то первым делом спросил, о своем брате-танкисте, с которым ранее прервалась связь. С братом все оказалось хорошо: о нем даже писали в газетах, брали интервью, добавил «Ахи».

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    В августе штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении, рассказал военврач группировки с позывным «Питер».

    4 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава «Сбера» Герман Греф относит себя к тем, кто пребывает между технопессимистами и технооптимистами, считая, что еще не менее 10 лет Artificial General Intelligence (AGI), что переводится как общий искусственный интеллект, будет обучаться до того момента, как сможет заменить человека почти в любой ипостаси.

    «Технология потрясающая, очень многообещающая, но до 2030 года AGI, который сможет заменить практически любую роль человека, я все-таки сомневаюсь, что это произойдет еще до 2030 года. Может быть, я ошибаюсь – мне кажется, потребуется не меньше 10 лет», – сказал Греф в интервью каналу «Россия 1» в ходе ВЭФ.

    По словам Грефа, технология ИИ еще не готова и к тому, чтобы заменить его самого на посту главы «Сбера».

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Греф озвучил ожидания относительно ключевой ставки на пресс-конференции во Владивостоке, отметив, что для роста экономики необходимо дальнейшее снижение.


    4 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    Лондонский суд разрешил бывшей жене Потанина требовать долю в акциях «Норникеля»

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывшая жена российского бизнесмена Владимира Потанина сможет претендовать на долю его акций в «Норникеле», постановил в четверг Апелляционный суд Лондона.

    Исполнительный директор «Норильского никеля», крупнейшего в мире производителя палладия и никеля, Владимир Потанин может столкнуться с иском от бывшей жены Натальи, которая претендует на финансовую помощь после развода в 2014 году.

    Экс-супруга будет претендовать на 50% от стоимости конечной бенефициарной доли Потанина в акциях «Норникеля», передает «Коммерсант».

    В настоящее время Потанин владеет 37% акций компании, которая, по данным MOEX, оценивается почти в 9 млрд долларов. Его бывшая жена также претендует на 50% от любых дивидендов, выплаченных Потанину с 2014 года, и на элитную российскую недвижимость, на которую супруги потратили около 150 млн долларов.

    По словам адвокатов Натальи Потаниной, после развода в российских судах она получила 41,5 млн долларов, что составляет менее 1% от общего состояния пары, хотя Потанин заявил, что его бывшая жена получила около 84 млн долларов, и что пара не имеет никакого отношения к Великобритании.

    Высокий суд Лондона первоначально отклонил ходатайство Потаниной о подаче иска в 2019 году, при этом судья заявил, что если ее иск будет удовлетворен, «то, по сути, не будет ограничений для бракоразводного туризма».

    Но в четверг, 4 сентября, Апелляционный суд отменил это решение, заявив, что Потанина имеет право подать свой иск, поскольку «разорвала связи с Россией».

    5 сентября 2025, 05:35 • Новости дня
    США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца

    Tекст: Ирма Каплан

    На американский рынок впервые за последние десятилетия состоялась поставка свежих яиц домашних кур из России на фоне роста цен, следует из анализа данных американской статистической службы.

    В июле текущего года США впервые с 1992 года приобрели партию свежих куриных яиц из России. Объем импорта составил 455 тыс. долларов. Экспорт стал возможен на фоне эпидемии птичьего гриппа и скачка цен на яйца внутри США, передает РИА «Новости».

    Американские цены на яйца остаются высокими, несмотря на снижение в последние месяцы, в июле они были на 16,4% выше, чем в 2024 году. Для стабилизации цен США расширяют географию закупок, начав импорт также из Саудовской Аравии на 518 тыс. долларов.

    Общее значение импорта яиц в США в июле достигло 16,5 млн долларов. Лидерами по объему остаются Бразилия, Мексика и Индия.

    Россия, существенно увеличившая производство яиц, одновременно столкнулась с падением внутренних цен: стоимость десятка опустилась до 83,2 рубля, что стало минимумом с лета 2023 года. По данным Минсельхоза, российские производители вынуждены продавать яйца даже ниже себестоимости.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе Россия увеличила поставки крабов за границу на 38% по сравнению с прошлым годом, достигнув объема 6,5 тыс. тонн.

    В августе в России начали продавать пиво из Северной Кореи Tumangang.


    5 сентября 2025, 00:47 • Новости дня
    МЧС России направило первую партию гумпомощи Афганистану

    Tекст: Ирма Каплан

    МЧС России сообщило о вылетевшем из подмосковного аэропорта Жуковский самолете Ил-76 с первой партией гуманитарной помощи в пострадавший от сильного землетрясения Афганистан.

    В ведомстве уточнили, что гумпомощь направляется в Афганистан по распоряжению российского президента Владимира Путина. В ближайшие дни спецрейсом будет отправлена еще одна партия.

    «Из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолет Ил-76. На его борту 20 т продуктов питания для пострадавшего от разрушительного землетрясения населения», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 сентября власти Афганистана обратились к России за помощью после разрушительного землетрясения. Согласно обновленным данным, в результате землетрясения в афганской провинции Кунар зафиксировано более 2,2 тыс. погибших и 3,6 тыс. пострадавших.

    Четвертого сентября сильные подземные толчки были зафиксированы вечером рядом с Джелалабадом и Асадабадом в Афганистане, очаг залегал на глубине всего трех километров.

    5 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Медведев назвал чушью предложения по гарантиям безопасности для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал предложения так называемой «коалиции желающих» по мерам безопасности для Украины.

    Он назвал подобные инициативы «чушью собачьей» и «ересью», передает РИА «Новости».

    «Это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая – то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте», – заявил Медведев, добавив, что никаких последствий это иметь не будет.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Он  анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    4 сентября 2025, 22:47 • Новости дня
    Решетников заявил о необходимости адаптации к крепкому рублю

    Tекст: Ирма Каплан

    В новом макропрогнозе глава Минэкономразвития Максим Решентников заявил, что курс рубля будет крепче, чем предполагалось ранее, и это станет серьезным испытанием для экономики страны.

    По словам Решетникова, такая корректировка связана с особенностями российской экспортно-ориентированной экономики.

    «Курс рубля будет крепче. И нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться. Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего», – сказал он в интервью РБК на ВЭФ.

    Глава Минэкономразвития добавил, что в новой модели важно соблюдать баланс между экспортом и импортом, поскольку отсутствие устойчивого импорта приведет к сокращению экспорта.

    Решетников подчеркнул, что при сохранении открытости экономики важно продвигать несырьевой и неэнергетический экспорт, поскольку в этих сегментах выше добавленная стоимость.

    Министерство в ближайшее время планирует внести обновленный макроэкономический прогноз, включая новые параметры по курсу рубля, в правительство.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская экономика охлаждается темпами, превышающими ожидания, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    5 сентября 2025, 01:15 • Новости дня
    Несколько стран Европы присоединились к антироссийским мерам ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    На сайте Европейского совета 4 сентября появилось несколько заявлений высокого представителя от имени ЕС о согласовании некоторыми странами Европы ограничительных мер против физических и юридических лиц России.

    В каждом документе решением Совета указано число юридических или физических лиц, против которых введены санкции, и отмечено, что ЕС принимает намерение каждой из девяти стран скорректировать свою национальную политику в соответствии с решением Совета.

    «Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдова и Украина присоединяются к этому решению», – сказано в представленных на сайте документах Евросовета за 4 сентября.

    Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, завершает эта фраза каждый документ.

    Напомним, в этот день американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британское правительство расширило антироссийский санкционный список, включив в него мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, а также командира спецполка Замида Чалаева.

    Париж разработал

    новые меры, нацеленные на энергетический, финансовый и отдельные гражданские сектора в России, которые могут быть представлены европейским странам.


    4 сентября 2025, 22:22 • Новости дня
    Завершено дело в отношении арестованного за взятку миллиардера Мацоцкого

    Tекст: Ирма Каплан

    В отношении бизнесмена Сергея Мацоцкого прекратили уголовное дело о даче взятки после установления его непричастности к инкриминируемым преступлениям, сказано в материалах дела.

    Следствие закрыло уголовное дело о даче взяток, возбужденное против миллиардера и IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого, экс-члена совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома». Основанием для прекращения дела стала непричастность Мацоцкого к указанным преступлениям, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    «Уголовное преследование в отношении Мацоцкого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 291 части 5 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 27 УПК», – сказано в документах.

    Это означает, что расследование прекратили из-за отсутствия вины обвиняемого.

    После закрытия дела отменены также и меры пресечения – международный розыск и заочный арест, которые ранее действовали в отношении бизнесмена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы избрал для бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого меру пресечения в виде заключения под стражу по статье о взятке. Мацоцкий скрылся от следствия, был объявлен в розыск и заочно арестован Басманным судом. Дело находилось в производстве Следственного комитета России.

    В июле заместитель генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Дмитрий Шалаев, который обвиняется в получении взятки от миллиардера Сергея Мацоцкого, выразил готовность заключить досудебное соглашение.


    5 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп пообещал обязательно созвониться с Путиным в ближайшем будущем

    @ Скриншот с видео C-span.оrg

    Tекст: Ирма Каплан

    На званом ужине в Белом доме, куда американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья пригласили видных деятелей технологической сферы, гости имели возможность задать главе государства вопросы, один из которых касался Украины.

    «Кем я стану? Ах, это, да, конечно, обязательно позвоню Путину! У нас очень хороший диалог. Вы же знаете, я уладил семь войн, а одна из них, как мне казалась, одна из легких. Вам знакомо это чувство, когда вы думаете, что-то одно уж точно будет легким. Но это оказалось немного сложнее, хотя я думал, что будет проще из-за моих отношений с президентом Путиным, с Украиной и всем остальным», – ответил Трамп на вопрос, намерен ли он в ближайшем будущем созвониться с российским лидером.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    В четверг Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    5 сентября 2025, 16:44 • Новости дня
    Суд отказался закрывать слушание по делу актрисы Тарасовой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе слушания по делу о мере пресечения актриса Аглая Тарасова обратилась к суду с просьбой рассмотреть вопрос в закрытом режиме, сославшись на личные причины и возможное оглашение своих персональных данных.

    «Я прошу суд провести заседание в закрытом режиме по личным причинам, так как в процессе могут быть оглашены мои личные данные», – сказала она, передает ТАСС.

    Судья отклонила просьбу, отметив, что отсутствуют основания для проведения закрытого заседания.

    Ранее сообщалось, что прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасова задержали с наркотиками в Домодедово.

    5 сентября 2025, 02:26 • Новости дня
    Финдиректор «Сбера» спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 16%

    Tекст: Ирма Каплан

    Базовый прогноз ЦБ говорит о том, что средняя ключевая ставка в 2025 году составит 18,8–19,6%, в 2026 году опустится до 12–13%, а в 2027–2028 годах достигнет диапазона 7,5–8,5%, при этом 12 сентября на заседание совета директоров Банка России ключевую ставку снизят до 16%, считает финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов.

    «Мы ожидаем, что на ближайшем заседании с учетом последней статистики на 2 п.п. будет снижение. И на следующих заседаниях еще в сумме на 2 п.п., то есть порядка 14% мы ждем к концу года ключевую ставку», – сказал Скворцов РБК.

    Скворцов отметил, что ЦБ в большей степени ориентируется на показатели инфляции, а не темпы роста экономики, поэтому фактическое снижение ставки может показаться агрессивнее, чем сигнал, который будет дан рынку.

    «Мы увидим снижение на 2 п.п. и сохранение довольно жестких комментариев, что ставка может быть и повышена при необходимости», – добавил финдиректор «Сбера».

    Напомним, о возможном снижении по ставке до 14% к концу года ранее говорил глава «Сбера» Герман Греф, отмечая, что для «оживления экономики» необходим уровень 12% и ниже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 18%, после чего российские банки начали снижать ставки по рыночной ипотеке. Центральный Банк также объяснил сохранение нейтрального диапазона ключевой ставки.

    5 сентября 2025, 00:13 • Новости дня
    Небензя: Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    На пленарной сессии Генассамбеи ООН по украинскому вопросу постоянный представитель России при организации Василий Небензя в своем выступлении напомнил о готовности к политико-дипломатическому разрешению конфликта.

    Небензя также напомнил, что выбор войти в состав России, который сделали жители Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, стал и восстановлением исторической справедливости, и выражением воли народов, их стремления быть с теми, с кем их связывают века традиций, культуры, языка и общей истории.

    «Причины этого нужно искать не в действиях России, а в целенаправленной русофобской политике пришедшего к власти при поддержке ряда западных стран неонацистского режима, который не оставил им другого выхода», – отметил он, как приводит Telegram-канал постпредства выдержку из его речи.

    Дипломат снова заявил, что Россия задолго искала пути для преодоления конфликта, убеждала лидеров Донбасса не отказываться от диалога с киевскими властями несмотря на совершенные ими преступления против жителей юго-востока страны.

    «Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Вместе с тем необходимо понимать: чтобы мир был действительно прочным, все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения Крыма и четырех регионов в состав Российской Федерации», – подчеркнул Небензя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что украинские власти не планируют останавливать мобилизацию даже при условии прекращения огня.

    Президент Франции Эммануэль Макрон  анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

