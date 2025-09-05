Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.3 комментария
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении опасности атаки БПЛА в регионе.
Тревога была объявлена в пятницу, в 20.39 по московскому времени.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», – написал Гусев в своем Telegram-канале.
Напомним, в двух районах Воронежской области в ночь на пятницу сбили около десяти БПЛА.
В пятницу три жителя Белгородской области пострадали после атак БПЛА ВСУ.