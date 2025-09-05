Кипрский журналист раскритиковал слова генсека НАТО о Путине и России

Журналист Христофору раскритиковал слова генсека НАТО Рютте о Путине и России

Tекст: Валерия Городецкая

Христофору назвал Рютте некомпетентным в вопросах, касающихся России и США, раскритиковав саркастическую ремарку генсека, в которой тот назвал Путина «губернатором Техаса», передает РИА «Новости».

«Генеральный директор НАТО Рютте считает себя умным, когда пытается высмеять российского лидера (и Техас), заявляя, что Путин – губернатор Техаса. Рютте ничего не знает о Техасе и в равной степени ничего не знает о России», – подчеркнул журналист.

Кроме того, Христофору обратился к европейским политикам с рекомендацией «не дразнить медведя».

Ранее на оборонном саммите Международного института стратегических исследований (IISS) в Праге Марк Рютте призвал западных коллег «не переоценивать мощь России и не воспринимать ее президента слишком серьезно».

В апреле Рютте заявил, что Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО за год. Он призвал НАТО обойти Россию в военном производстве.