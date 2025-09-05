  • Новость часаЭксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века
    CNN: Трамп и Путин единогласно обвинили Европу в провале мира на Украине
    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины
    Прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово
    Импортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Путин указал на недоговороспособность Зеленского
    Еврокомиссия предложила полностью запретить импорт российского газа
    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 сентября 2025, 15:14

    Кипрский журналист раскритиковал слова генсека НАТО о Путине и России

    Журналист Христофору раскритиковал слова генсека НАТО Рютте о Путине и России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о президенте России Владимире Путине.

    Христофору назвал Рютте некомпетентным в вопросах, касающихся России и США, раскритиковав саркастическую ремарку генсека, в которой тот назвал Путина «губернатором Техаса», передает РИА «Новости».

    «Генеральный директор НАТО Рютте считает себя умным, когда пытается высмеять российского лидера (и Техас), заявляя, что Путин – губернатор Техаса. Рютте ничего не знает о Техасе и в равной степени ничего не знает о России», – подчеркнул журналист.

    Кроме того, Христофору обратился к европейским политикам с рекомендацией «не дразнить медведя».

    Ранее на оборонном саммите Международного института стратегических исследований (IISS) в Праге Марк Рютте призвал западных коллег «не переоценивать мощь России и не воспринимать ее президента слишком серьезно».

    В апреле Рютте заявил, что Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО за год. Он призвал НАТО обойти Россию в военном производстве.

    5 сентября 2025, 09:24
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе ВЭФ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что любые вооруженные силы, находящиеся на территории Украины, будут считаться законными целями для поражения, передает РИА «Новости».

    «Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – заявил российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы стараются найти новые источники пополнения для Вооруженных сил Украины. В Австрии отметили наличие раскола внутри «коалиции желающих» поддерживать Киев. Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз подготовил для Украины 90 тыс. военных.

    5 сентября 2025, 09:43
    Путин заявил о невозможности договориться с Зеленским по ключевым вопросам

    Путин: Сейчас по ключевым вопросам договориться с Зеленским будет невозможно

    Путин заявил о невозможности договориться с Зеленским по ключевым вопросам
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки договориться по важнейшим вопросам с украинским лидером Владимиром Зеленским сейчас будут безуспешными.

    Президент России Владимир Путин заявил о невозможности достичь договоренности с Владимиром Зеленским по ключевым вопросам, передает ТАСС.

    На пленарной сессии Восточного экономического форума он подчеркнул, что не видит большого смысла в контактах с украинской стороной.

    «Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам (с Зеленским). Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам: даже если будет политическая воля – в чем я сомневаюсь – есть юридическо-технические трудности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил приглашение Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Москву.

    Владимир Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Владимир Зеленский ранее отказался приехать в Москву на встречу с российским президентом.

    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    5 сентября 2025, 10:17
    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС

    Путин заявил о слезах Януковича после оценки последствий ассоциации с ЕС

    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший украинский президент Виктор Янукович эмоционально отреагировал на перспективы экономической ассоциации Украины с Евросоюзом, осознав возможные потери.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что бывший президент Украины Виктор Янукович «прослезился», осознав последствия экономической ассоциации страны с Евросоюзом, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую экономику могла привести к потере торговых связей с Россией и конкуренции со стороны европейских производителей.

    Путин отметил: «Открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией». По его словам, Янукович провел детальный расчет потерь и в результате эмоционально на это отреагировал.

    Президент также подчеркнул, что для России выход Украины из зоны свободной торговли и открытие таможенных границ с ЕС создавало определенные экономические проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Янукович заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО.

    Владимир Путин отметил, что вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для национальной безопасности России.

    4 сентября 2025, 18:33
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    5 сентября 2025, 09:12
    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ

    Путин: У России есть более эффективные технологии для сжижения газа, чем у США

    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия обладает более совершенными решениями для сжижения газа по сравнению с американскими аналогами.

    По его словам, Россия располагает технологиями добычи и сжижения газа, которые превосходят американские по эффективности, передает РИА «Новости».

    Путин отметил: «Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Он также заявил о важности устойчивого развития традиционных отраслей региона. Путин предупредил, что снижение ключевой ставки может привести к росту цен.

    5 сентября 2025, 09:59
    Путин: Россияне едят мало рыбы
    Путин: Россияне едят мало рыбы
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане пока мало потребляют в пищу рыбу, необходимо усиливать поставки этой продукции в регионы, заявил президент Владимир Путин в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Мы по нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. По-моему, 28 кг нужно на душу населения в год, а у нас где-то сейчас 23-23,5 кг на душу населения на граждан России мы сейчас реализуем», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства отметил, что необходимо решать эту проблему.

    Также президент указал, что большую часть рыбной продукции производят на Дальнем Востоке.

    «Мы думаем над этим, надеюсь, эта проблема будет решена», – добавил президент.

    «На Дальнем Востоке, если мне память не изменяет, 75% вылова не только краба, а вообще морепродуктов в Российской Федерации», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Также 65% переработки проводится на Дальнем Востоке.

    В ходе своего выступления на ВЭФ глава государства поручил довести ключевые показатели Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского в течение ближайших 10 лет.

    Также он заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.

    5 сентября 2025, 08:25
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    5 сентября 2025, 07:25
    Путин разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки

    Путин предупредил о росте цен при резком снижении ключевой ставки

    Путин разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил возможный рост цен при резком понижении ключевой ставки Банка России.

    О рисках снижения ключевой ставки Банка России заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    По его словам, некоторые участники форума могут полагать, что ставку требуется резко понизить, однако это неминуемо приведет к повышению цен.

    Путин подчеркнул: «Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти».

    Ранее Путин заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной. Он отметил, что инфляция в стране уже снижается.

    Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.

    В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

    Темой экономического развития Дальнего Востока России президент Владимир Путин сделает главную в своем выступлении на пленарной сессии форума.

    5 сентября 2025, 08:23
    Путин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем

    Путин о роли России в союзе с Индией и Китаем: Медведь он и есть медведь

    Путин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время пленарного заседания на ВЭФ президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия занимает особое и самостоятельное место в союзе с Индией и Китаем, сравнив ее с медведем.

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума высказался о месте России в союзе с Индией и Китаем, пишет РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о роли России в таком союзе, Путин заявил: «Медведь он и есть медведь», сравнив эти государства с животными: слоном (Индия), драконом (Китай) и медведем (Россия).

    Путин отметил, что у России сложились добрые и добрососедские отношения не только с Китаем и Индией, но и с Индонезией. Он подчеркнул, что страна активно развивает международное сотрудничество и уделяет большое внимание укреплению связей со странами Азии.

    Путин при этом добавил, что символом России является не только медведь.

    «Медведь, конечно, символ России, но – мы на Дальнем Востоке находимся – самый большой тигр в мире – это, кстати, уссурийский, российский тигр», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг.

    Напомним, во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.

    Путин сделал главной темой своего выступления вопросы экономического развития Дальнего Востока России.

    5 сентября 2025, 09:32
    Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским

    Путин: Самое лучшее место для встречи с Зеленским – город-герой Москва

    Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским
    @ Евгений Биятов/Михаил Корытов, STF/ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выразил готовность обеспечить безопасность Владимиру Зеленскому и делегации Киева при визите на переговоры в Москву.

    По его словам, Россия готова гарантировать полную безопасность Владимиру Зеленскому и представителям Киева, если они решат приехать на переговоры в Москву, передает ТАСС.

    «В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что если украинская сторона действительно заинтересована во встрече, Россия обеспечит необходимые условия для работы и безопасность на 100%.

    Путин также назвал избыточными предложения Киева провести переговоры на других площадках, отметив, что такие требования выглядят как чрезмерные запросы к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что приглашение направлено для обсуждения актуальных вопросов между двумя странами. Владимир Зеленский отказался приезжать в Москву для встречи с российским лидером.

    5 сентября 2025, 10:58
    Эстония призвала готовиться к сокращению войск США в Европе
    Эстония призвала готовиться к сокращению войск США в Европе
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Эстонии Алар Карис предупредил, что европейским странам, граничащим с Россией, следует готовиться к возможному сокращению американских войск и наращивать собственные военные силы, пишет Politico.

    По его словам, европейские страны, граничащие с Россией, должны готовиться к вероятному сокращению американского военного присутствия, передает Politico.

    Он отметил, что лоббировал сохранение войск США на востоке Европы в беседе с Дональдом Трампом на похоронах Папы Франциска в апреле, подчеркнув: «Присутствие войск США в Европе важно не только для Европы, но и для Соединенных Штатов».

    Карис признал, что заявления Трампа о намерении оставить американских военных в Польше его несколько успокоили, однако подчеркнул: спрогнозировать дальнейшие действия Вашингтона в отношении балтийских стран сложно. По его словам, такие страны, как Эстония, должны быть готовы к любому сценарию и усиливать собственные военные возможности.

    В настоящее время в странах Балтии размещены около 2 тыс. американских военнослужащих в рамках усиления безопасности после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В то же время в Пентагоне завершается пересмотр глобальной дислокации войск, итоги которого могут быть объявлены в конце месяца. Решения разрабатывает заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби, известный сторонник сокращения военного присутствия в Европе.

    Карис также отметил важность поддержки Украины со стороны Евросоюза и выразил надежду, что Киев начнет переговоры о вступлении в ЕС до конца текущего года. В отношении Израиля Карис заявил, что считает необходимым убеждать израильские власти прекратить нарушения гуманитарных норм в Газе, а не ограничивать финансирование научных исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы пытаются найти новую рабочую силу для пополнения рядов ВСУ. В Австрии отметили раскол внутри европейских государств, которые поддерживают Киев. Глава Еврокомиссии заявила, что европейские инструкторы уже подготовили 90 тыс. военнослужащих с Украины.

    5 сентября 2025, 11:30
    Захарова пошутила о реакции Путина на требования Киева

    Захарова отметила выбор Путиным выражения «избыточные ожидания» в отношении Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала лексический выбор президента России Владимира Путина на фоне обсуждения требований Киева о переговорах.

    Захарова пошутила в своем Telegram-канале о реакции Владимира Путина на требования Киева относительно места и времени переговоров.

    Захарова отметила, что президент России выбрал вежливое выражение, когда комментировал настойчивость украинской стороны по поводу встречи.

    Она написала: «Словарь вежливого человека. Говоря о том, что киевский режим, попросив о встрече, затем еще и потребовал провести ее в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо «совсем о….ли» использовал словосочетание «избыточные ожидания».

    Ранее Путин отметил смену риторики Киева по вопросу прямого диалога с Москвой.

    Путин заявил о готовности обеспечить безопасность Владимиру Зеленскому и делегации Киева при визите на переговоры в Москву.

    В свою очередь Зеленский отказался от предложения Путина о двусторонней встрече в столице России.

    4 сентября 2025, 18:10
    Названа продолжительность пленарного заседания ВЭФ с Путиным

    Пленарное заседание ВЭФ с Путиным запланировали минимум на два часа

    Tекст: Ольга Иванова

    В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

    Продолжительность пленарного заседания Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина составит не менее двух часов, передает ТАСС. На этот период мероприятие запланировано в официальной программе форума, но его фактическая длительность не ограничена.

    Участие в заседании также примут премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

    Юбилейный, десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Ключевая тема мероприятия – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В программе форума запланировано более 100 тематических сессий, объединенных в семь блоков. Ожидается свыше 4,5 тыс. участников из более чем 70 стран и территорий.

    Ранее президент Владимир Путин во второй раз за день прибыл на остров Русский во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

    5 сентября 2025, 07:51
    Путин поручил запустить новый этап развития Дальнего Востока с «экономикой будущего»

    Путин объявил о запуске нового этапа развития Дальнего Востока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал о планах сформировать экономику будущего на Дальнем Востоке.

    О необходимости начать новый этап развития на Дальнем Востоке России заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что основой дальнейшего продвижения региона должны стать успехи добывающей и обрабатывающей промышленности, а также укрепленная инфраструктура.

    Путин отметил: «С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего с кардинальным улучшением среды для жизни в городах и поселках, с подготовкой востребованных профессиональных кадров, с высокотехнологичными проектами – в этом, собственно говоря, и суть нового этапа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Он заявил о необходимости сохранять устойчивость традиционных отраслей региона. Президент также предупредил о риске увеличения цен при снижении ключевой ставки.

    5 сентября 2025, 13:36
    Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что Америка потеряла Россию и Индию, он прикрепил к своей публикации совместное фото российского президента Владимира Путина, премьера Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Похоже, мы потеряли Индию и Россию глубоко-глубоко в Китае. Пусть ждет их долгое и процветающее совместное будущее», – написал Трамп в соцсети Truth.

    Ранее Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «заговоре» против Вашингтона.

    При этом он заявил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, Си Цзиньпином и с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

