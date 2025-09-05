Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Кипрский журналист раскритиковал слова генсека НАТО о Путине и России
Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о президенте России Владимире Путине.
Христофору назвал Рютте некомпетентным в вопросах, касающихся России и США, раскритиковав саркастическую ремарку генсека, в которой тот назвал Путина «губернатором Техаса», передает РИА «Новости».
«Генеральный директор НАТО Рютте считает себя умным, когда пытается высмеять российского лидера (и Техас), заявляя, что Путин – губернатор Техаса. Рютте ничего не знает о Техасе и в равной степени ничего не знает о России», – подчеркнул журналист.
Кроме того, Христофору обратился к европейским политикам с рекомендацией «не дразнить медведя».
Ранее на оборонном саммите Международного института стратегических исследований (IISS) в Праге Марк Рютте призвал западных коллег «не переоценивать мощь России и не воспринимать ее президента слишком серьезно».
В апреле Рютте заявил, что Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО за год. Он призвал НАТО обойти Россию в военном производстве.