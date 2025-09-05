Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Росавиация: Аэропорт Тамбова возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Тамбова возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Тамбова (Донское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, вечером четверга в воздушных гаванях Волгограда и Тамбова были введены временные ограничения на полеты.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером в четверг Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации четырех беспилотников самолетного типа. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря, еще по одному – над Белгородской и Ростовской областями.