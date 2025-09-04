Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.3 комментария
Глава Дагестана рассказал о проекте Каспийского прибрежного кластера
Глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи в Национальном центре «Россия» рассказал о планах по развитию Каспийского прибрежного кластера.
Проект включен в президентскую программу «Пять морей и водоемов» и получает системную поддержку федерального центра, а основным оператором выступает республика при участии Минэкономразвития РФ и корпорации «Кавказ.РФ», сообщается на сайте НЦ «Россия».
Меликов отметил, что уже зарегистрировано 16 резидентов-инвесторов, готовых вложить средства в развитие кластера. Республика предоставляет землю, федеральный центр создает инженерную инфраструктуру, а частные компании возводят гостиницы и туристические объекты. Вдоль морского променада протяженностью шесть километров появятся гостиницы разных категорий, развлекательные и спортивные объекты, а также жилье для сотрудников.
«Создание Каспийского прибрежного кластера – это не просто туристический проект. Это наша совместная работа с Правительством России и инвесторами ради комфорта жителей Дагестана, новых возможностей для молодежи, развития экономики и превращения республики в современный центр гостеприимства», – подчеркнул глава республики.
Проект предполагает единое архитектурное решение, благоустройство, строительство причальных стенок, зон отдыха и спортивных площадок. Каждый инвестор должен построить спортивные объекты, соответствующие международным стандартам: бассейны, теннисные корты, футбольные поля, что позволит проводить сборы и турниры межсезонья.
Меликов также выделил стратегическую роль транспортного коридора «Север – Юг», подчеркнув его значение для Дагестана и всей страны. Модернизация Махачкалинского морского порта, строительство обходных дорог и обновление трасс в Хасавюрте и Дербенте позволят повысить эффективность транспортной инфраструктуры и укрепить межрегиональные связи. Глава республики напомнил, что исторически Дагестан всегда был важной частью торговых маршрутов.