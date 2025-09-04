  • Новость часаЗеленский заявил о неизбежном появлении европейских армий на Украине
    Китайцы показали результат изучения российской спецоперации
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    Фон дер Ляйен пожелала превратить Украину в стального дикобраза
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    4 сентября 2025, 19:51 • Новости дня

    Глава Дагестана рассказал о проекте Каспийского прибрежного кластера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи в Национальном центре «Россия» рассказал о планах по развитию Каспийского прибрежного кластера.

    Проект включен в президентскую программу «Пять морей и водоемов» и получает системную поддержку федерального центра, а основным оператором выступает республика при участии Минэкономразвития РФ и корпорации «Кавказ.РФ», сообщается на сайте НЦ «Россия».

    Меликов отметил, что уже зарегистрировано 16 резидентов-инвесторов, готовых вложить средства в развитие кластера. Республика предоставляет землю, федеральный центр создает инженерную инфраструктуру, а частные компании возводят гостиницы и туристические объекты. Вдоль морского променада протяженностью шесть километров появятся гостиницы разных категорий, развлекательные и спортивные объекты, а также жилье для сотрудников.

    «Создание Каспийского прибрежного кластера – это не просто туристический проект. Это наша совместная работа с Правительством России и инвесторами ради комфорта жителей Дагестана, новых возможностей для молодежи, развития экономики и превращения республики в современный центр гостеприимства», – подчеркнул глава республики.

    Проект предполагает единое архитектурное решение, благоустройство, строительство причальных стенок, зон отдыха и спортивных площадок. Каждый инвестор должен построить спортивные объекты, соответствующие международным стандартам: бассейны, теннисные корты, футбольные поля, что позволит проводить сборы и турниры межсезонья.

    Меликов также выделил стратегическую роль транспортного коридора «Север – Юг», подчеркнув его значение для Дагестана и всей страны. Модернизация Махачкалинского морского порта, строительство обходных дорог и обновление трасс в Хасавюрте и Дербенте позволят повысить эффективность транспортной инфраструктуры и укрепить межрегиональные связи. Глава республики напомнил, что исторически Дагестан всегда был важной частью торговых маршрутов.

    3 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека

    МИД Узбекистана направил ноту МИД РФ после оскорбления узбека

    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Узбекистана выступили с требованием установить личность мужчины, оскорбившего трудового мигранта в Подмосковье и попавшего на видео.

    Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к внешнеполитическому ведомству России с просьбой принять меры в отношении мужчины, оскорбившего гражданина Узбекистана, сообщает ТАСС.

    Инициатива появилась после появления в конце августа видео, на котором прохожий в Подмосковье в грубой форме оскорбляет трудового мигранта и называет его «рабом». Этот инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях Узбекистана.

    Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов рассказал, что министерство ведет постоянный мониторинг СМИ и расследует данный случай. Он сообщил: «Была направлена официальная нота МИД России с целью установления личности на том видео и принятия в его отношении правовых мер».

    Бурханов также напомнил, что все граждане Узбекистана находятся под защитой государства, где бы они ни находились. Он призвал граждан в случае нарушения их прав, законных интересов или чести незамедлительно обращаться в российские правоохранительные органы, а также в дипломатические представительства и консульства Узбекистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Узбекистана направило в российский МИД ноту по поводу якобы нарушений прав узбекистанцев в ходе проверок на территории России.

    Мигранты из Казахстана все активнее готовы потеснить узбеков и таджиков на рынке труда, что может изменить демографическую ситуацию в Центральной Азии к середине XXI века.

    Комментарии (38)
    3 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Посол Нечаев назвал высказывания Мерца о Путине неприемлемыми

    Посол России в ФРГ Нечаев назвал заявления Мерца о Путине как разрушающие доверие

    Tекст: Евгения Караваева

    Посол России в Германии Сергей Нечаев резко отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о президенте РФ Владимире Путине, подчеркнув разрушение остатков доверия между двумя странами.

    Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина абсолютно неприемлемыми, передает ТАСС.

    Кроме того, Нечаев отметил, что подобные высказывания разрушают остатки доверия между Россией и Германией и могут сделать процесс отчуждения между странами необратимым. «Это удручает», – добавил он, комментируя последствия подобных высказываний.

    Ранее Мерц в эфире телеканала Sat.1 назвал Путина «военным преступником».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус предложил «вынудить» Россию остановить спецоперацию на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание.

    Президент России Владимир Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада.

    Комментарии (8)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским

    Политолог Козюлин: Если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут в Москву

    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Приглашение Владимира Зеленского на переговоры не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин напомнил о юридических проблемах украинских властей.

    «В вопросе рассмотрения потенциальной встречи с Владимиром Зеленским российский лидер занял дипломатически и юридически безупречную позицию. Важно понимать, что личная беседа с Зеленским не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Зеленский загнал Украину в юридический тупик: срок его правления давно закончился, а организовывать выборы он не спешит. Но даже если соответствующее голосование состоится, то на Украине нет легитимного конституционного суда, который способен утвердить общественное мнение», – пояснил он.

    «Определенную значимость на данный момент сохраняет лишь подпись главы Верховной рады. Тем не менее, для заключения какого-либо договора необходима рациональная позиция украинской стороны и готовность прийти к компромиссу. К сожалению, руководство Украины пока подобным похвастаться не может», – отмечает эксперт.

    «Между тем, Россия нацелена на достижение долгосрочного и стабильного мира, причем как для себя, так и для самой Украины. Осуществить это можно лишь при устранении первопричин конфликта, а именно путем реформирования несправедливой системы безопасности Европы. В этом плане итогом СВО должен стать документ, подписантами которого выступят и лидеры стран Европы», – продолжает собеседник.

    «Но и они не готовы к подобным обсуждениям. Потому и всячески подначивают офис Зеленского на продолжение конфликта. Кроме того, важно закрыть и территориальный вопрос. Нельзя допустить, чтобы в будущем новое руководство Украины принялось отрицать изменившиеся реалии», – говорит он.

    «Этот вопрос необходимо вынести на референдум, итоги которого и станут значимой основой для максимальной стабилизации ситуации. Без этого любая встреча Путина и Зеленского попросту не будет иметь необходимого фундамента. Мы в пустых разговорах не заинтересованы. Ну а если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут к нам», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву. «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает», – заявил российский лидер. В то же время, президент сомневается в результативности подобной встречи. В частности, он напомнил, что украинские власти давно утратили легитимность в связи с отказом от проведения выборов.

    Путин отметил, что для организации выборов Киеву потребуется заключение конституционного суда, который в настоящий момент фактически недееспособен. Например, его председателя не пускают на рабочее место, а некоторые представители органа уехали за границу. Соответственно, проводить встречи с «главой действующей администрации» – «путь в никуда».

    Кроме того, президент добавил, что для участия в процессе урегулирования конфликта, Украине необходимо провести референдум по территориальному вопросу. Однако подобную процедуру «нельзя проводить в условиях военного положения – это тоже конституционное положение». Тем не менее, глава государства  выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Reuters: Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения, пишет Reuters.

    Как заявил Reuters неназванный представитель американской администрации, в ходе состоявшегося в четверг разговора Трамп настаивал на необходимости полного отказа Европы от импорта российской нефти, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент США потребовал от европейских государств усилить экономическое давление на Китай. По словам источника агентства, эти меры должны быть реализованы из-за предполагаемой «поддержки Пекином России в контексте конфликта на Украине».

    Газета New York Post сообщала, что Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.

    Комментарии (4)
    4 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    В Совфеде напомнили о нацистах в семье Мерца после слов о Путине

    Сенатор Джабаров напомнил о нацистах в семье Мерца после слов о Путине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его высказывания в адрес президента России Владимира Путина, напомнив о роли Германии в истории.

    В своем Telegram-канале Джабаров отметил, что уровень политической культуры Мерца настолько низок, что, по его мнению, не стоит отвечать на подобные «глупости».

    «Гражданам ФРГ должно быть стыдно за Мерца», – написал он.

    Джабаров подчеркнул, что Мерцу следовало бы изучить историю собственной семьи и вспомнить о роли предков в нацистских преступлениях против народа России во время Великой Отечественной войны.

    «Пусть он говорит про них, а не про лидера страны, которая сохранила Германии государственность. Более того, помогала с ее восстановлением. Стыдно за господина Мерца», – заявил Джабаров.

    Напомним, Мерц в эфире телеканала Sat.1 назвал Путина «военным преступником».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина абсолютно неприемлемыми.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание.

    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Зеленский отказался приехать в Москву для встречи с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву для двусторонней встречи.

    На пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном Зеленский уточнил, что о приглашении ему сообщили «американские партнеры». Он заявил, что сейчас Киеву необходимы гарантии безопасности, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что среди этих гарантий должна быть «сильная украинская армия», для чего нужны оружие, финансирование и тренировка. По его словам, эти вопросы обсуждались на переговорах «коалиции желающих» в Париже.

    По итогам переговоров Зеленский сообщил, что участники договорились о создании некого «присутствия» на территории Украины – как в небе, на море, так и на суше. Макрон ранее уточнил, что 26 стран «официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки» после завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг приглашение Путина и предложил альтернативные варианты переговоров.

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к заключению перемирия.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 20:25 • Новости дня
    Москва и Курск заключили соглашение о сотрудничестве

    Собянин и Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве Москвы и Курска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные власти и администрация Курской области договорились о совместных проектах, включая открытие филиала Музея современного искусства и развитие городской инфраструктуры.

    Документ о сотрудничестве был подписан в Москве врио губернатора Курской области Александром Хинштейном и мэром столицы Сергеем Собяниным, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Соглашение предполагает совместную работу над программой восстановления и развития Курской области, а также поддержку Москвы в преобразовании Курска к его 1000-летию.

    Москвичи активно помогают жителям Курской области с первых дней спецоперации на Украине, предоставляя гуманитарную помощь, технику, транспорт и поддержку инфраструктуры. За последний год столица направила в регион несколько тонн гуманитарных грузов, предоставила уборочную технику и помогла с ремонтом городских объектов.

    В рамках новых договоренностей будет открыт филиал Московского музея современного искусства в Курске, а также Дом Курска в Москве. Планируется продвижение курских товаров и брендов, а также проведение совместных культурных мероприятий и выставок.

    Соглашение также расширяет сотрудничество в сфере образования, молодежной политики, науки и спорта. Курские образовательные учреждения регулярно участвуют в программах и форумах, проводимых в Москве, а молодежные делегации региона принимают участие в федеральных и региональных молодежных проектах.

    «Это соглашение не просто формальность: это серьезный шаг, который позволит нам расширить связи между нашими предприятиями, создавать новые проекты развития в сфере городского хозяйства, медицины, науки, спорта, культуры», – подчеркнул Хинштейн.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Путин прилетел во Владивосток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал рабочую поездку по Дальнему Востоку, где примет участие в юбилейном Восточном экономическом форуме и обсудит развитие топливно-энергетического комплекса региона.

    Борт номер один с Путиным на борту приземлился во Владивостоке, передает ТАСС. После визита в Китай российский лидер отправился в Дальневосточный федеральный округ, где пробудет два дня. В рамках рабочей программы президент проведет совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса региона и встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

    Путин примет участие в юбилейном, десятом, Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке под девизом «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Центральным событием станет пленарное заседание форума 5 сентября, где ожидается совместное участие с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжуном. Накануне этого мероприятия у российского президента запланированы отдельные переговоры с каждым из иностранных гостей.

    Напомним, в среду Путин завершил визит в Китай и вылетел во Владивосток. В Китае он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Кроме того, президент России провел ряд встреч, в том числе с вьетнамским лидером Лыонг Кыонгом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, главой Индонезии Прабово Субианто и другими лидерами.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:28 • Новости дня
    Forbes сообщил о нехватке техники у ВСУ из-за ударов российских БПЛА

    Forbes: ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за ударов БПЛА России

    Tекст: Евгения Караваева

    Действия специалистов центра «Рубикон» Минобороны усложнили украинскую военную логистику и привели к потере значительного числа транспортных средств.

    Российские FPV-дроны, работающие на фронте в составе испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон», осложняют логистику украинской армии, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    Украинский солдат рассказал: «Их целью является украинская логистика», комментируя влияние подразделения на работу тыла ВСУ.

    Мария Берлинская, руководитель украинского центра поддержки аэроразведки, заявила, что подразделение «Рубикон» уничтожило тысячи единиц техники, беспилотников, а также самолеты и экипажи ВСУ. Она подчеркнула, что подразделение работает по операторам украинских дронов, из-за чего ВСУ не могут проводить полноценную разведку. По ее словам, «можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны», – заявила Берлинская.

    Издание «Страна» со ссылкой на украинского военного сообщало, что работа российских FPV-дронов стала одной из причин ухудшения ситуации для ВСУ на красноармейском направлении. Ожесточенные атаки дронов привели к недостатку грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, используемых для снабжения и эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение транспортной инфраструктуре на Украине, которую использовали ВСУ.

    Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся высадиться на островной зоне Днепра.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 15:28 • Новости дня
    Минобороны показало установку флагов России в Новоселовке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видеозапись из освобожденной Новоселовки в Днепропетровской области.

    На кадрах видно, как российские военные разворачивают флаги России и демонстрируют их перед камерой, передает РИА «Новости».

    «Над населенным пунктом установлен полный контроль. Инженерно-саперные подразделения проводят разминирование территории и обследование зданий на наличие взрывоопасных предметов», – заявили в ведомстве.

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:18 • Новости дня
    Путин сообщил о строительстве плавучей атомной электростанции на Чукотке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах возведения уникальной плавучей атомной станции на Чукотке.

    В ходе совещания Путин сообщил, что новая плавучая АЭС предназначена для обеспечения электроэнергией Баимского горно-обогатительного комбината, передает РИА «Новости».

    «Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин призвал развивать атомную генерацию как зеленую энергетику. Он заявил о необходимости развивать энергетику Чукотки.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 15:01 • Новости дня
    Фонд «Защитники Отечества» решил расширить помощь ветеранам СВО протезированием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фонд «Защитники Отечества» намерен включить в перечень мер поддержки ветеранов спецоперации протезирование после остеоинтеграции – соединения кости с имплантом.

    Об этом сообщила статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на Восточном экономическом форуме, подчеркнув, что эта технология является одной из самых передовых в отрасли протезирования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Цивилева отметила, что фонд активно внедряет современные методы реабилитации, например, кохлеарную имплантацию для восстановления слуха и трекеры отслеживания взгляда для людей с тяжелыми двигательными нарушениями. По ее словам, фонд ориентируется на международный опыт и развитие нейротехнологий в России.

    Ветераны получают доступ к бионическим протезам, включая изделия, не входящие в федеральный перечень, например, протезы от компании «Моторика». Кохлеарная имплантация осуществляется в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии ФМБА России.

    Фонд обеспечивает ветеранов трекерами для глаз, которые не только дают возможность общения, но и способствуют восстановлению когнитивных функций. За два года работы фонд выдал более 2 тыс. технических средств реабилитации.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Лаоса на ВЭФ

    Путин встретился с премьер-министром Лаоса Сипхандоном на ВЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном на полях Х Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Сипхандон возглавляет делегацию Лаоса на ВЭФ, он выступит с речью на пленарном заседании форума, которое запланировано на 5 сентября, передает ТАСС.

    Форум проходит на острове Русский во Владивостоке.

    Глава лаосского правительства Сонсай Сипхандон прилетел во Владивосток накануне вечером для участия в Восточном экономическом форуме.

    Напомним, участие в ВЭФ-2025 во Владивостоке подтвердили более 70 стран.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин назвал сбережение лесов приоритетом для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения и рационального использования российских лесов.

    В специальной телеграмме участникам акции «Сохраним лес» Путин отметил, что вопросы лесосбережения закономерно входят в приоритеты государственной политики страны, передает ТАСС.

    Президент добавил, что Россия обладает крупнейшими в мире лесными запасами.

    Путин назвал впечатляющими масштабы всероссийской экологической акции «Сохраним лес». «Участниками акции в прошлые годы высажено уже около 300 млн деревьев», – подчеркнул он в обращении.

    Глава государства выразил уверенность в том, что проекты по сбережению лесов способствуют формированию ответственного отношения к природе и развитию экологической культуры, особенно среди молодежи.

    В 2025 году по всей стране в рамках акции планируется высадить до 70 млн деревьев в 89 регионах. Центральные мероприятия пройдут в семи регионах, среди них Новгородская, Архангельская, Иркутская, Костромская, Свердловская области, а также Коми и Пермский край. В рамках акции также запланированы уборка леса, мастер-классы и экоуроки.

    Для участия в акции необходимо выбрать локацию на сайте сохранимлесрф.рф, пройти регистрацию и приехать в назначенный день. Инвентарь и саженцы предоставляются бесплатно.

    Ранее Путин раскритиковал практику экспорта древесины при импорте продукции из нее.

    Комментарии (0)
    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

