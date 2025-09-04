  • Новость часаМакрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине
    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    Российские войска освободили днепропетровскую Новоселовку
    Фон дер Ляйен пожелала превратить Украину в стального дикобраза
    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    4 сентября 2025, 17:06 • Новости дня

    Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по просьбе Трампа

    Bloomberg сообщил о возможности визита Зеленского в Москву по просьбе Трампа

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналист Bloomberg Оливер Крук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел бы визит в Москву, если бы президент США Дональд Трамп предложит ему это сделать.

    Оливер Крук из Bloomberg предположил, что Владимир Зеленский может согласиться приехать в Москву на переговоры, если с такой инициативой выступит Трамп, передает RT.

    Журналист отметил изменение во внешнеполитическом подходе киевских властей после визита Зеленского в Овальный кабинет, назвав его «катастрофическим».

    По словам Крука, «теперь, когда Трамп говорит: «Прыгай», – Зеленский отвечает: «Как высоко?». Несмотря на это, журналист допустил, что подобный сценарий развития событий маловероятен, так как ему сложно представить, что лидер киевского режима согласится приехать в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг приглашение Путина и предложил альтернативные варианты переговоров.

    Путин и Зеленский пока не готовы к заключению перемирия, считает Трамп.

    4 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»

    Ведущий Fox News Уоттерс заявил о возможности подрыва «Силы Сибири 2» в будущем

    @ Charles Sykes/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил о том, что будущий газопровод «Сила Сибири 2» из России в Китай могут взорвать, как это произошло с «Северными потоками».

    Уоттерс заявил в прямом эфире, что Россия «прокладывает большой трубопровод в Китай», это свидетельствует о сближении двух стран, передает РИА «Новости».

    «Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как «Северный поток», – сказал Уоттерс, сделав на словах «кому-то» обозначающий кавычки жест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и. о. постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН отметил отсутствие реального взаимодействия Запада с Москвой в расследовании теракта на «Северных потоках». Западные государства, по его словам, проявляют отсутствие заинтересованности в объективном и результативном расследовании этого теракта.

    3 сентября 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США

    Военный аналитик Анпилогов: Китай быстрыми темпами догоняет показатели США в военной сфере

    @ Cha Chunming/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай продемонстрировал, что обладает серьезным военно-промышленным комплексом, способным производить самые современные вооружения. При этом все они интегрированы в единую систему, что делает КНР сопоставимой по военной мощи с США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Пекин показал на параде межконтинентальные ядерные ракеты, а также ядерную торпеду прозванную «приветом Америке».

    «Китай впервые показал свои стратегические ядерные силы практически в полном составе. Это новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-61, баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, новейшая баллистическая ракета подводных лодок JL-3. Также была продемонстрирована современная межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C», – отметил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что заявленная дальность DF-5C составляет более 15 тыс. километров, что позволяет обходить американские системы противоракетной обороны и раннего предупреждения. «Это серьезно обесценивает перспективы первого обезоруживающего удара со стороны Штатов», – акцентировал собеседник.

    Еще одной новинкой, представленной в ходе парада, стал автономный подводный аппарат AJX-002, который прозвали «приветом Америке», продолжил спикер. Он указал на неподтвержденные сообщения, согласно которым машина может быть снабжена ядерным двигателем. Анпилогов счел это вполне возможным, указав на ее размеры – длина порядка 18-20 метров и диаметр около полутора метров.

    «Если информация подтвердится, это сблизит его концепцию с российской разработкой «Посейдон», которая позиционируется как ударная ядерная торпеда, – отметил спикер. – Согласно неофициальным данным о системе AJX-002, она способна наносить удары боевой частью, а также осуществлять минирование удаленных акваторий, включая военно-морские базы на восточном и западном побережьях США».

    Аналитик также обратил внимание на продемонстрированное КНР неядерное оружие. Это, в частности гиперзвуковые корабельные ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. «Их основные тактико-технические данные неизвестны. Как бы то ни было, парад стал подтверждением тому, что вооружения уже производятся серийно», – отметил специалист.

    Кроме того, на параде показали шесть новых видов противовоздушных ракет, включая HQ-11, HQ-16, HQ-19 и HQ-29, продолжил собеседник. «Последний – самый современный и дальнобойный зенитный комплекс в арсенале КНР. По неофициальным данным, HQ-29 способна достигать гиперзвуковых скоростей и выходить в космос на высоту около 500 км. Это ставит ее в один ряд с американским THAAD, израильскими Hetz 3 и Arrow 3, а также с российским С-500 «Прометей», – детализировал Анпилогов.

    Он также указал на комплексы, предназначенные для поражения дронов. «Это новая опасность, и ответ на нее должен быть дешевым, массовым и эффективным. В первую очередь здесь можно упомянуть ЗРК ближнего действия FK-3000», – отметил аналитик. Таким образом, Китай продемонстрировал наличие мощного военно-промышленного комплекса, способного создавать самые современные системы вооружений, подчеркнул спикер.

    «Более того, все вооружения интегрированы в единую систему ведения современной высокотехнологичной войны. КНР способна производить их массово и достичь паритета даже с американской армией, которая до недавнего времени считалась значительно превосходящей по многим параметрам. Пекин наглядно продемонстрировал, что его прошлое отставание в значительной степени преодолено», – акцентировал эксперт.

    Проведение парада 3 сентября стало масштабным идеологическим поворотом для Китая, отмечает Анпилогов. «Раньше подобные мероприятия проводились исключительно 1 октября – в день основания КНР. Дата 3 сентября ранее находилась на периферии официальной китайской историографии», – пояснил он. После разгрома Японии в стране возобновилась гражданская война между правительством Гоминьдана и Коммунистической партией Китая, причем наследие первого продолжает сохраняться на Тайване.

    «КНР впервые создала такой исторический мост, связав победу во Второй мировой войне с современностью, продемонстрировав преемственность между дореволюционным периодом и нынешней национальной идеей», – считает собеседник. Парад также стал сигналом США и сепаратистским силам, что Пекин не допустит попыток «оторвать» Тайвань, заключил Анпилогов.

    Напомним, Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. В первой колонне ракет с ядерными боеголовками были продемонстрированы ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», а также межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».

    Помимо этого, на параде впервые показали межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C, которую Пекин позиционирует как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности. Предполагаемая дальность ее полета составляет более 20 тыс. км (длина экватора – 40 тыс. км). Таким образом, ракета может поражать цели в любой точке земного шара, пишет Global Times.

    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    3 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп вновь пригрозил мерами из-за действий России по Украине

    Президент США пообещал некие действия, если шаги Москвы не устроят Вашингтон

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп допустил некие меры со стороны США в случае, если шаги России по ситуации на Украине не удовлетворят американскую сторону.

    США примут меры, если не будут удовлетворены шагами России по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

    В ответ на вопрос журналистов, есть ли у него послание для Владимира Путина, Трамп сказал: «У меня нет сигнала президенту Путину. Он знает мою позицию. И он примет то или иное решение».

    Американский лидер также добавил: «Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет». Трамп не уточнил, какие именно меры готовит Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин выразил надежду на сотрудничество с Вашингтоном на основе взаимопонимания и уважения. Дональд Трамп выступил с обвинениями России, Китая и КНДР в «заговоре» против США. Вашингтон требует от европейских стран полного отказа от импорта российской нефти.

    4 сентября 2025, 08:30 • Новости дня
    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы заключить перемирие
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп уверен, что для готовности лидеров России и Украины к переговорам требуется важное событие, способное изменить их позиции.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы к заключению перемирия, передает ТАСС.

    По словам Трампа, для начала переговоров должно произойти некое событие, которое может повлиять на решение лидеров.

    «Что-то должно произойти, но они еще не готовы к этому. Но что-то определенно должно произойти. Мы собираемся это сделать», – сказал Трамп, отметив, что ждет изменений.

    Также глава Белого дома подчеркнул, что считал украинский конфликт «самым простым» из всех, которые он пытался урегулировать, однако ситуация оказалась сложнее, чем он ожидал. Трамп охарактеризовал свою позицию по ситуации на Украине как «реалистичную и оптимистичную».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин занял безупречную позицию по вопросу возможной встречи с Владимиром Зеленским.

    Киев отверг приглашение Путина провести переговоры с Зеленским в Москве.

    Между тем Путин назвал Зеленского действующим главой администрации Украины.

    4 сентября 2025, 04:14 • Новости дня
    Захарова назвала иностранную интервенцию на Украине неприемлемой для России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях ВЭФ.

    «Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую, любую безопасность иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    На своем брифинге на полях Восточного экономического форума Захарова заявила: «Это нужно им (Западу) каким-то образом донести до сведения». Захарова пояснила, что Западу не помешает «подсказка в виде российской позиции», когда западные страны в очередной раз станут обсуждать данную тему.

    Захарова также подчеркнула, что предлагаемые Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины российская сторона считает неприемлемыми. Она отметила, что эти инициативы фактически являются «калькой» идей европейских сторонников войны и превращают Украину в «плацдарм для террора и провокаций против России».

    «Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», – сказала она.

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о формате «НАТО-лайт» для Украины. Она заявила, что Зеленский, видимо, перепутал гарантии безопасности с «каким-то коктейлем». Как отметила дипломат, Зеленский сам «корректирует» численность ВСУ, «бросая в пекло тех, кто насильственно мобилизован и абсолютно к этому не готов», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД также заявила, что поддержка «укронацистов» со стороны иностранных государств лишь затягивает конфликт и усиливает риски его неконтролируемой эскалации. Захарова добавила, что подобная помощь может привести к серьезным последствиям для глобальной стабильности.

    По ее словам, одобрение США возможной продажи Украине более 3 тыс. ракет ERAM и необходимого для них оборудования противоположно заявляемому стремлению к урегулированию конфликта дипломатическими средствами.

    Никаких средств не хватит, чтобы восстановить Украину с учетом коррумпированности государства, где внешнюю помощь разворовывают даже сейчас, заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ряда стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных. Москва ранее не раз заявляла, что присутствие войск стран НАТО на Украине является недопустимым шагом.

    4 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти

    WP: Трамп отклонил торговое соглашение с Индией из-за закупки российской нефти

    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не поддержал проект торгового соглашения с Индией из-за требования к Нью-Дели сократить закупку российской нефти, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить проект торгового соглашения с Индией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    Госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир представили главе государства соглашение, предусматривающее значительное снижение пошлин на американские товары со стороны Индии и серьезные уступки в торговом споре.

    Однако, как уточнил источник издания, Трамп отклонил предложение, указав на необходимость обязательства со стороны Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Именно это требование стало главным препятствием для заключения соглашения, несмотря на готовность Индии пойти на уступки в вопросах пошлин.

    В публикации отмечается, что такой шаг президента США стал неожиданным для участников переговоров, так как ранее обсуждение сделки между двумя странами рассматривалось как один из способов разрядки давних торговых разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом. Дональд Трамп поставил под угрозу отношения с Индией своими тарифными решениями.

    4 сентября 2025, 07:08 • Новости дня
    Белый дом пояснил, что Трамп говорил о звонке Зеленскому, а не Путину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп имел в виду намерение позвонить Владимиру Зеленскому, а не президенту России Владимиру Путину, когда говорил о ситуации на Украине, сообщили в Белом доме.

    Представитель Белого дома пояснил, что американский президент имел в виду Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Разговор должен состояться 4 сентября.

    Ранее Трамп несколько раз говорил об украинском кризисе, отвечая на вопросы на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.

    Российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский – это «действующий глава администрации», также он отметил, что Зеленский обладает сомнительной легитимностью.

    При этом Путин указал на возможность встречи с Зеленским в Москве, однако в Киеве отвергли таковую возможность.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    3 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Трамп сообщил о готовности увеличить военный контингент США в Польше

    Трамп пообещал увеличить присутствие американских военных в Польше по запросу

    @ Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с польским президентом Каролем Навроцким заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность расширения контингента армии США в Польше по желанию Варшавы.

    Администрация США готова увеличить свой военный контингент в Польше, если Варшава этого пожелает, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул: «Если что, мы направим еще больше [военных], если они [власти Польши] этого захотят. Они давно хотели большего [военного] присутствия [США]».

    Он добавил, что американские военные будут продолжать находиться в Польше, отметив, что Вашингтон и Варшава поддерживают тесные отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша призвала добиться сохранения американских военных на своей территории. Также Польша попросила США пригласить ее в состав G20.

    А Европейский союз планирует к 2031 году дополнительно потратить 2 трлн евро на военные нужды.


    3 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин рассказал, что общался с Трампом на «ломаном английском»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, что во время визита в Анкоридж кратко пообщался с президентом США Дональдом Трампом на «ломаном английском», назвав его «дорогим соседом».

    Путин отметил на пресс-конференции в Китае, отвечая на вопрос журналистов о своем разговоре с Трампом на красной дорожке и в лимузине по прибытии в Анкоридж, что общение происходило на английском языке, однако назвал свой английский «ломаным», подчеркнув: «Мы говорили, конечно, на английском, но такой ломаный [английский], то, что у меня уже частично остается от словарного запаса», передает ТАСС.

    По словам российского лидера, разговор с Трампом начался с приветствия. Путин сообщил: «В самом начале, я сказал же об этом на пресс-конференции, я ему сказал: «I'm very glad to see you, dear neighbor» – «очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым». Беседа продолжилась в лимузине, однако поездка длилась всего 30 секунд, и, как уточнил Путин, участники обменялись лишь несколькими общими фразами.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине поздравил его с успешным проведением саммита на Аляске.

    3 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп решил понять, насколько хороши его отношения с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп назвал очень хорошими отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение одной-двух недель рассчитывает понять, насколько у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    Такое заявление прозвучало во время встречи Трампа с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп не стал уточнять, что именно имел в виду, когда в соцсети Truth Social написал о якобы готовящемся лидерами России, Китая и КНДР заговоре против США. Он подчеркнул: «Я поддерживаю с ними всеми очень хорошие отношения. В ближайшую неделю-две мы поймем, насколько они хорошие», передает ТАСС.

    Также Трамп прокомментировал недавний военный парад в Пекине, назвав его «прекрасной церемонией» и подтвердив, что смотрел трансляцию этого события.

    Ранее Путин уточнил, что сроки возможной встречи с Трампом пока не определены, однако приглашение для американского лидера по-прежнему сохраняется.

    Кроме того, в Кремле подчеркнули, что взаимодействие России с Китаем и КНДР носит конструктивный характер и не направлено против Соединенных Штатов.

    4 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Захарова ответила на слухи о смерти Трампа цитатой из «Покровских ворот»

    Захарова прокомментировала вбросы о смерти Трампа цитатой из «Покровских ворот»

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слухи о смерти президента США, отметив, что такие вбросы считаются мелкими даже по мнению недоброжелателей.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с большим количеством недоброжелателей, заявила Мария Захарова ТАСС.

    На полях Восточного экономического форума она отметила: «Я думаю, что у него огромное количество недоброжелателей, ровно исходя из того, что он озвучивает те вещи, которые были под запретом в Соединённых Штатах Америки».

    Захарова подчеркнула, что критики Трампа используют различные методы давления и «демонстрируют» это на практике. Она также использовала цитату из фильма «Покровские ворота», заявив, что подобные вбросы – это «мелко».

    По словам дипломата, недовольство вызывает не только позиция Трампа по Украине, но и ряд других вопросов, включая инициативы по отмене третьего пола в американских паспортах и попытки вернуть традиционные американские ценности.

    В последние дни в интернете появились слухи о смерти Трампа на фоне его двухдневного отсутствия на публике. Как сообщил журнал Newsweek, хештег #whereistrump занял шестое место по популярности в социальной сети X, а чат-бот Grok зафиксировал более 1,3 млн ознакомлений с постами на эту тему.

    При этом ранее Дональд Трамп прокомментировал слухи о собственной смерти.

    В Белом доме также опровергли сообщения о смерти президента. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост главы государства, но отметил отличное самочувствие и энергию Дональда Трампа, которому сейчас 78 лет.

    3 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин опроверг подготовку к встрече с Трампом в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин уточнил, что сроки возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом пока не определены, однако приглашение для бывшего американского лидера по-прежнему сохраняется.

    Заявление Путина прозвучало на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Российский лидер отметил, что никаких конкретных договоренностей и обсуждений по поводу приезда Трампа в Москву на данный момент не проводится.

    Путин подчеркнул: «Сроков неизвестно, подготовка к встрече не ведется, но приглашение на столе». По словам президента, возможность проведения подобной встречи зависит от согласия сторон, однако сейчас этот вопрос не находится в активной фазе обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ожидает визита президента США Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин пригласил Трампа провести следующую встречу в Москве.

    3 сентября 2025, 22:28 • Новости дня
    Навроцкий заявил о данной Трампом гарантии безопасности Польши

    Навроцкий: Трамп дал гарантию безопасности Польши

    Tекст: Антон Антонов

    Польша получила гарантию безопасности от президента США Дональда Трампа, заявил президент Польши Кароль Навроцкий после встречи с американским лидером в Вашингтоне.

    «Президент Дональд Трамп, что меня особо радует, дал гарантию безопасности Польши», – приводит слова президента Польши РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.

    Кроме того, Навроцкий рассказал, что на закрытой встрече с Трампом обсуждалась возможность увеличения числа американских военных, размещенных на территории Польши. По его словам, дискуссия касалась расширения присутствия США, что он назвал положительным для польской стороны, хотя подчеркнул, что процесс только начинается и требует осторожности.

    «Ситуация и вся архитектура международной безопасности настолько сложны, что отсюда исходит моя осторожность», – сказал он.

    Сейчас в Польше находятся около 10 тыс. американских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о рассмотрении вопроса расширения американского военного контингента в Польше по просьбе Варшавы. Польша призвала обеспечить сохранение военных США на своей территории.

    4 сентября 2025, 04:58 • Новости дня
    Трамп счел неизбежным возвращение Маска в ряды республиканцев

    Tекст: Антон Антонов

    У предпринимателя Илона Маска нет другого выбора, кроме как вернуться в Республиканскую партию, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я не думаю, что у него есть выбор. Что он собирается сделать – присоединиться к радикальным левым безумцам?» – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    В интервью Скотту Дженнингсу Трамп заявил, что Маск является здравомыслящим и хорошим человеком, который в последнее время испытывает ряд трудностей. Трамп также подчеркнул, что всегда относился к Маску положительно. «Он мне нравится и сейчас», – заверил президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Маска от выхода из Республиканской партии и создания новой политической силы. Маск в июле объявил о запуске новой партии в Соединенных Штатах под названием America Party. Между Маском и Трампом произошел конфликт из-за инициативы главы Белого дома о налоговых послаблениях One Big Beautiful Bill.

    4 сентября 2025, 08:13 • Новости дня
    Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «У меня со всеми ними очень хорошие отношения», – заявил Трамп телеканалу CBS, передает ТАСС.

    Он добавил, что смотрел парад Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь в Пекине, и наблюдал за лидерами России, КНР и КНДР.

    Ранее в КНР выразили надежду на сотрудничество с США на основе взаимопонимания и уважения. До этого Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «заговоре» против Вашингтона.

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
