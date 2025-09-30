Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Foreign Affairs призвал США закрыть двери НАТО для новых стран
Авторы статьи в журнале Foreign Affairs считают, что США стоит завершить политику открытых дверей НАТО и пересмотреть военное присутствие в Европе.
США должны пересмотреть нынешнюю стратегию НАТО и сделать альянс закрытым для новых участников, отмечается в статье журнала Foreign Affairs, передает ТАСС.
Авторы публикации считают, что Вашингтон должен прекратить политику открытых дверей для новых членов и инициировать обсуждение вопроса о реформировании альянса.
Статья также предлагает Соединенным Штатам сократить военное присутствие в Европе, включая вывод основных сухопутных и военно-воздушных подразделений из Германии, Польши и Румынии. По мнению экспертов, это поможет США ограничить вовлеченность в возможные европейские конфликты.
В качестве альтернативы военному сотрудничеству предлагается создать новую систему трансатлантических отношений, которая будет строиться на технологическом и экономическом партнерстве, включая взаимодействие в областях искусственного интеллекта, фармацевтики и добычи критически важных полезных ископаемых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог объяснил взаимоотношения между Украиной и НАТО с помощью анекдота. США планируют превратить Украину в поставщика оружия для стран Европы. Украина и европейские государства попали в стратегическую ловушку, организованную Дональдом Трампом.