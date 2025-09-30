Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Actu17 сообщил о пропаже посла ЮАР в Париже
В Париже исчез посол Южно-Африканской Республики Нкосинати Эмманюэль Мтхетва, его телефон последний раз зафиксировали в XVI округе города, сообщил портал Actu17 со ссылкой на источник в полиции.
Посол Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эмманюэль Мтхетва объявлен пропавшим без вести в Париже, передает ТАСС со ссылкой на портал Actu17.
Дипломат 1956 года рождения перестал выходить на связь днем 29 сентября, а о его исчезновении в полицию сообщили только вечером представители службы безопасности посольства.
Правоохранительные органы уже начали расследование и опросили родственников посла. По данным Actu17, последний сигнал мобильного телефона Мтхетвы был зафиксирован в XVI округе Парижа – это западная часть города. При этом здание посольства ЮАР находится на набережной Орсе, рядом с резиденцией МИД Франции.
Следователи изучают разные версии исчезновения дипломата. Мтхетва был назначен на пост посла ЮАР во Франции в феврале 2024 года. До этого он возглавлял министерство по делам полиции, а затем – министерство спорта, искусства и культуры ЮАР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители украинских силовых структур похитили наблюдателя Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. ОБСЕ отреагировала на инцидент с похищением представителя ЛНР.