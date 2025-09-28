ПВО сбила 41 украинский беспилотник над регионами России

Tекст: Антон Антонов

Минобороны сообщило в Telegram, что 12 БПЛА были нейтрализованы над территорией Курской области. Над Брянской областью сбито десять беспилотников, в Белгородской области уничтожили восемь аппаратов. Четыре дрона сбиты в Тульской области, три – в Ярославской. В Ростовской области средства ПВО поразили два беспилотника. По одному беспилотнику было уничтожено в небе над Новгородской и Самарской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Жуковский (Раменское) в Московской области, а также в аэропортах Пскова и Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения полетов. В аэропортах Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч) также приостановили прием и выпуск воздушных судов.

В Пензенской области завершили действие ограничений. Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Волгограда, но они также сняты.