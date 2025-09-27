Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
В МВД Армении назвали межличностный конфликт причиной убийства главы Паракара
По версии следствия, причиной убийства главы общины Паракар Валоди Григоряна стал продолжительный личный конфликт, начавшийся с бытовой ссоры, заявил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
По его словам, причиной убийства главы общины Паракар Валоди Григоряна стал межличностный конфликт, передает ТАСС. Саркисян заявил: «На данный момент нет никакого политического элемента». Он пояснил, что преступление стало продолжением ссоры, начавшейся в феврале 2023 года, когда был убит брат нынешнего задержанного.
По словам Саркисяна, конфликт спровоцировала быстрая езда на автомобиле и отказ поздороваться. Тогда в результате драки был смертельно ранен Григор Оганян. В рамках расследования по этому делу полиция задержала более десяти человек.
В ночь на 24 сентября Валодя Григорян был застрелен у своего дома в Медзаване, погиб также его друг – сотрудник криминальной полиции, еще один человек получил ранения. Злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан. Подозреваемым оказался Нарек Оганян, двоюродный брат главы села Мердзаван, состоящего в правящей партии «Гражданский договор».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Паракар недалеко от Еревана застрелили избранного весной главу местной общины Володю Григоряна, который представлял оппозиционную партию «Апрелу Еркир».