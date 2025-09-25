В Москве нашли место для скульптуры «Большая глина»

В Москве скульптуру Урса Фишера начали устанавливать возле офиса «Новатэка»

Tекст: Евгения Караваева

Установка скульптуры «Большая глина № 4» швейцарского художника Урса Фишера стартовала на Ленинском проспекте в Москве возле офиса компании «Новатэк», сообщает ТАСС.

Это произведение искусства находилось перед Домом культуры «ГЭС-2» в течение четырех лет. На прежнем месте инсталляции у «ГЭС-2» в ближайшее время появится новая работа.

Скульптура «Большая глина № 4» была впервые установлена в Москве в 2021 году как временная инсталляция незадолго до открытия культурного центра. Объект выполнен из алюминия и достигает 13 метров в высоту. Эта работа Урса Фишера уже экспонировалась в Нью-Йорке и Флоренции. По словам пресс-службы «ГЭС-2», скульптура обращает внимание зрителя к истокам искусства и самим процессам творчества.

Напомним, демонтаж скульптуры начался на Болотной набережной в конце июля. Ранее дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал тех, кто возмущался установкой скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» в Москве.