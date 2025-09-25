Якушев стал наставником финалистов конкурса «Лидеры России. Политика»

Якушев станет наставником десяти финалистов конкурса «Лидеры России. Политика». На встрече с участниками, представляющими все политические силы, он рассказал о результатах избирательной кампании и поделился планами партии на 2026 год, сообщается в Telegram-канале партии.

В ходе беседы Якушев подробно остановился на поддержке участников специальной военной операции, работе «Единой России» с молодежью, реализации народной программы и подготовке нового программного документа для выборов в Госдуму.

«Мы стараемся как можно шире привлечь к работе в партии молодежь. Сейчас обсуждаем участие молодых людей в подготовке новой народной программы. Планируем, что этот документ будет интересен всем поколениям. Постараемся написать его простым и понятным языком, и при этом максимально учесть запросы наших избирателей», – подчеркнул Якушев.

Он также обратил внимание на подготовку потенциальных кандидатов к избирательной кампании, важность личных встреч с избирателями и ответил на вопросы финалистов.