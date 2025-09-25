  • Новость часаНабиуллина заявила о постепенном выходе экономики России из перегрева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт
    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    Набиуллина заявила о выходе экономики России из перегрева
    Берлин поддержал идею передачи замороженных российских активов Киеву
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 12:58 • Новости дня

    Песков объяснил покупку Казахстаном локомотивов у США выгодой

    Песков сообщил о понимании решения Казахстана купить 300 локомотивов у США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва считает, что решение Казахстана купить локомотивы у США, а не у России, обусловлено коммерческой выгодой данного предложения для Астаны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Решение Казахстана приобрести 300 локомотивов у Соединенных Штатов объясняется выгодой предложения, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков заявил: «Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле». Он подчеркнул, что этот выбор связан с коммерческими интересами и экономической целесообразностью для Астаны.

    Песков добавил, что Казахстан остается очень близким партнером России, а торгово-экономическое сотрудничество будет продолжаться. Москва намерена взаимодействовать с Казахстаном во всех возможных сферах и участвовать во всех конкурентных процессах, несмотря на закупку локомотивов у американской компании. Таким образом, российская сторона не видит проблемы в выборе Астаны в пользу более выгодного предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не выступает и не видит себя посредником в военном конфликте между Россией и Украиной.

    24 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом.

    Камеры запечатлели множество пустых кресел, в том числе на первых рядах, передают «Известия».

    «Оружие решает, кто выживет; международного права нет», – заявил Зеленский в ходе своей речи. Также он вновь обвинил Россию в «нарушении воздушного пространства Эстонии».

    Украинский лидер добавил, что Грузия, по его мнению, для Европы «потеряна из-за зависимости от России».

    Он высказал мнение о необходимости инвестиций ЕС в Молдавию на фоне предполагаемого «вмешательства» России в дела этой страны.

    Ранее американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России.

    Комментарии (7)
    24 сентября 2025, 23:05 • Новости дня
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским получил информацию о готовящемся наступлении ВСУ, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США, сообщает The Wall Street Journal.

    Окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

    По сведениям издания, Трампа информировали о «планируемом наступлении» ВСУ, которое «потребует поддержки разведывательных служб» США.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Трамп снова оказался в альтернативной реальности, где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Трамп перешел в партию войны на Украине.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 13:57 • Новости дня
    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители

    Губернатор Кондратьев сообщил о гибели двух человек при атаке на Новороссийск

    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что удары БПЛА пришлись по центральной части города, в районе гостиницы «Новороссийск», в дневное время. По его словам, предварительно известно о двух погибших и трех раненых. Пять жилых домов, включая многоквартирные, и здание гостиницы были повреждены.

    Кондратьев добавил, что отражение атаки продолжается, все экстренные службы работают на месте происшествия.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку 16 беспилотников на Севастополь, повреждений инфраструктуры в городе нет.

    В Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали два человека.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 24 сентября перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (12)
    25 сентября 2025, 07:46 • Новости дня
    Потери ВСУ при ударе по полигону в Черниговской области выросли до 300 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате удара российских войск по военному полигону в Черниговской области количество потерь среди ВСУ достигло трехсот человек, уничтожено несколько ангаров с техникой, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточненные потери украинских войск при ударе по полигону в Черниговской области составили до 300 человек, передает ТАСС. Сообщается, что был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер» по полигону Гончаровский, в результате чего уничтожен заглубленный штаб, три ангара с техникой, а также контейнеры с беспилотниками дальнего действия.

    Потери понесли несколько подразделений украинской армии, в том числе 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 3-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 111-я отдельная бригада теробороны и 429-й полк беспилотных систем «Ахиллес». Уничтожены двенадцать автомобилей украинских сил.

    В Сухопутных войсках ВСУ ранее подтвердили, что избежать потерь среди личного состава не удалось, есть также раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные признали удар ракетного комплекса «Искандер» по полигону в Черниговской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил массовые скопления военных после ракетных атак по учебным центрам.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Он в интервью агентству Tasnim подчеркнул, что речь идет о миллионах страниц документов, содержащих подробности о прошлых и действующих вооруженных программах Израиля. По словам Хатиба, в этих материалах есть сведения о модернизации и переработке старого ядерного оружия, а также о совместных израильских проектах с США и рядом европейских стран, передает ТАСС.

    Министр отдельно отметил, что Иран располагает полной информацией об административной структуре и всех участниках разработки ядерного оружия в Израиле.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    В начале сентября Иран заявил, что продолжает общаться с США по ядерной программе.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    ЕК нашла способ заставить Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России

    Rzeczpospolita: ЕК объявила о введении тарифов на экспорт российской нефти в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти, пишет Rzeczpospolita.

    Новые тарифы затронут только Венгрию и Словакию, которые остаются единственными странами ЕС, продолжающими импортировать российскую нефть и финансировать, по мнению Брюсселя, конфликт на Украине, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Reuters.

    «Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Евросоюз», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу искать альтернативные источники топлива за пределами России.

    Ранее ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (8)
    24 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп заменил портрет Байдена на президентской аллее славы в Белом доме
    Трамп заменил портрет Байдена на президентской аллее славы в Белом доме
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    На прошлой неделе на стене колоннады Западного крыла, которая проходит вдоль Розового сада, вместо рамок для фотографий были замечены листы коричневой бумаги, а над ними золотой краской написаны слова «Президентская Аллея славы».

    Американский президент Дональд Трамп сообщил репортеру Daily Caller, что на Аллее разместят черно-белые портреты Трампа и предыдущих президентов в золотых рамах, пишет Independent. Президент США сказал, что вдохновлен аналогичной президентской Стеной славы, которую, по его словам, он видел в отеле Hilton.

    Пока неясно, повесит ли администрация портрет бывшего президента Джо Байдена. В интервью Daily Caller Трамп пошутил, что повесит фотографию автопера вместо Байдена, намекая на заявления республиканцев о том, что сотрудники администрации Байдена использовали автоперо вместо бывшего президента.

    Подобная шутка появлялась в Truth Social Трампа в марте и репост этого фото якобы нового вида Аллеи славы сделал 16 марта на свою страницу в этой соцсети вице-президент США Джей Ди Венс.

    При этом портал Hill сообщает, что в среду Белый дом открыл Президентскую Аллею славы, на которой размещены портреты всех президентов США за исключением бывшего президента Байдена.

    На фотографиях и видео новой экспозиции, опубликованных сотрудниками Белого дома в социальных сетях, видны золотые рамки портретов бывших президентов. Однако для Байдена Белый дом установил фотографию авторучки с подписью Байдена.

    Трамп уже перенес портреты бывших президентов Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего из Белого дома на лестничный пролет. Портрет бывшей первой леди Хиллари Клинтон в Восточном крыле также был заменен портретом Трампа. По данным Politico, президент разместил в Белом доме как минимум пять своих портретов, созданных поклонниками.

    На Аллее славы будут размещены портреты президентов в порядке смены администраций.

    Новая Президентская Аллея славы находится рядом с недавно отреставрированным Розарием, где теперь есть известняковая терраса для стульев и столов в стиле Мар-а-Лаго. Белый дом также установил акустическую систему, которая позволяет Трампу воспроизводить музыку по своему вкусу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Конгресс выявил четверых работников Белого дома, ставивших автоподпись на официальных бумагах за экс-президента США Джо Байдена. В июне Дональд Трамп резко осудил помощников экс-президента Джо Байдена за имитацию его подписи на важных государственных документах с использованием автоматического устройства.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    Комментарии (7)
    24 сентября 2025, 18:30 • Новости дня
    Пезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Пезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    Иранский лидер сделал это заявление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что переговоры с Соединенными Штатами не дают Ирану никаких преимуществ.

    В начале сентября Иран заявил, что продолжает общаться с США по ядерной программе.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 03:35 • Новости дня
    Столкнувшийся в Шереметьево с самолетом «России» Airbus A 330 отстранен от полетов

    Столкнувшийся в Шереметьево с лайнером «России» Airbus отстранен от полетов

    Столкнувшийся в Шереметьево с самолетом «России» Airbus A 330 отстранен от полетов
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines, которое получило повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке, оно было отстранено от полетов, сообщили в Telegram-канале аэропорта Шереметьево.

    «В настоящее время службы аэропорта Шереметьево оказывают всестороннее содействие пассажирам: проводятся высадка с борта и обслуживание в терминале. Пассажиры в количестве 264 человек будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета», – сказано в посте.

    Там уточнили, что вылет данного рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта.

    Все службы Шереметьево работают в штатном режиме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил  повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.

    Росавиация сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.

    Резервный борт с пассажирами лайнера авиакомпании «Россия» приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 16:48 • Новости дня
    Утвержден календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году

    Кабмин утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году

    Утвержден календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства.

    В постановлении отмечается, что 3 и 4 января, выпадающие на субботу и воскресенье, решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, передает ТАСС.

    Таким образом, новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Такое решение позволит россиянам дольше отдыхать на зимних праздниках.

    Кроме того, три дня подряд россияне будут отдыхать в феврале и марте: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. В мае праздничными днями стали 1-3 мая и 9-11 мая. 

    В июне также три праздничных дня подряд: с 12 по 14 июня.  День народного единства: 4 ноября – один выходной день. Кроме того, 31 декабря 2026 года объявлено выходным днем.

    В августе председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сообщил, что необходимо перераспределить праздничные дни между новогодними праздниками и маем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд утвердил график выходных и праздничных дней на 2026 год. Новогодние каникулы продлятся 12 дней. Весной и летом россияне получат дополнительные трехдневные выходные.

    Комментарии (8)
    24 сентября 2025, 22:49 • Новости дня
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты

    Макрон призвал НАТО не открывать огонь по российским самолетам

    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства стран-членов, но не призывает к автоматическому сбиванию российских самолетов. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24, передает ТАСС.

    «В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», – сказал Макрон. Он отметил, что не следует открывать огонь, когда речь идет о «проверках».

    Макрон считает, что российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября, а три российских истребителя – воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

    «Реакция НАТО была пропорциональной: был созван совет стран-членов и усилена оборонная позиция», – заявил Макрон.

    Отвечая на вопрос о поддержке Польши в случае ее решения сбивать воздушные объекты, Макрон подчеркнул, что реакция будет пропорциональной, но отказался обсуждать гипотетические сценарии. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, только при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Он добавил, что заявление президента Чехии Петера Павела о необходимости более агрессивно отвечать на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО «не является достаточным» для принятия таких решений.

    Ранее в НАТО пообещали принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Президент США Дональд Трамп заявил о праве стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения в адрес российских военных летчиков, назвав их проявлением экзальтированной истерики.

    Комментарии (8)
    25 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях сессии ГА ООН затронул деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации в 2026 году и роль страны в международных делах, сообщили в МИД России.

    Как сообщили в МИД России, Лавров в ходе переговоров изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

    «С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    Также главы МИД России и Швейцарии обсудили актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии».

    Москва выразила готовность взаимодействовать с Вашингтоном для поиска решений, устраняющих первопричины украинского кризиса. Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 13:50 • Новости дня
    Минченко объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России

    Политолог Минченко: Российский бюджет сохранит социальный характер на фоне роста военных расходов

    Минченко объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Необходимость повышения налогов в России объясняется новыми задачами в обороне и безопасности, вызванными проведением СВО и милитаризацией Европы. Москва должна быть готова дать ответ на все актуальные вызовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Минфин внес в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2026 год.

    «У России есть вопросы с наполняемостью бюджета, связанные с международной конъюнктурой, санкциями и СВО. Рост расходов на безопасность объясняется новыми вызовами и задачами в части развития беспилотной авиации, а также станкостроения», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Кроме того, спикер напомнил про усиливающуюся милитаризацию большинства стран ЕС. «Планы по массовому вооружению Европы становятся реальной угрозой для России. Европейские государства уже не скрывают своих планов вступить с нами в прямую конфронтацию в ближайшие 10 лет», – продолжил спикер.

    «Россия не может недооценивать эту проблему. Именно поэтому необходимо укреплять оборону. Наша страна должна предпринять все действия, чтобы как минимум упредить потенциальное нападение, а в идеале – вообще отбить у европейских стран желание воевать с нами», – указал собеседник.

    При этом, отметил аналитик, российская экономика демонстрирует высокий уровень устойчивости. «Чтобы не допустить стагнации, у Минфина было два сценария: включать печатный станок, подстегивая инфляцию, или создать дополнительную налоговую нагрузку. Очевидно, оптимальным вариантом является второй», – подчеркнул эксперт.

    «Между тем, бюджет России сохраняет свой социальный характер, предполагающий полное выполнение всех обязательств, продолжение действия мер по повышению демографии, выделение дополнительных ресурсов на здравоохранение», – резюмировал политолог.

    Ранее Минфин России внес в правительство законопроекты о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также об отдельных изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы. Документы предполагают изыскание дополнительных средства на безопасность, в том числе за счет налоговых изменений.

    Так, с 2026 года стандартная ставка НДС будет увеличена с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, таких как продукты, лекарства, товары для детей. В сфере игорного бизнеса вводятся новые налоги: букмекеры будут платить 5% от принятых ставок и 25% налога на прибыль. Это повысит прозрачность отрасли и обеспечит учет реальных финансовых результатов компаний.

    «Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом», – говорится в комментарии ведомства.

    «Запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса», – детализирует Минфин.

    Также на мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается выделение свыше 41 трлн рублей – это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку. «Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения», – указывается в сообщении.

    Комментарии (19)
    25 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    Onet: На жилой дом в Польше упала ракета истребителя ВВС Нидерландов
    Onet: На жилой дом в Польше упала ракета истребителя ВВС Нидерландов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    В Люблинском воеводстве, в Польше, на жилой дом упал дрон или ракета, частично его разрушив, сообщалось в начале сентября польскими СМИ, однако портал Onet свою версию происхождения разрушений.

    Как заявили в статье, дом в Вырыках был разрушен в ходе оборонительной операции польских и союзных войск после вторжения якобы российских дронов на территорию Польши.

    «Неофициальные выводы Onet свидетельствуют о том, что дом в Вырыках был поврежден ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 , который также принимал участие в операциях союзных войск», – сказано в материале польского портала. Министерство внутренних дел Польши 21 сентября сообщило, что обнаружено в общей сложности 18 беспилотников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба.

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Польское издание Rzeczpospolita сообщало, что в Люблинском воеводстве ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал. F-16 якобы пытался перехватить некий дрон.

    Комментарии (5)
    Главное
    ВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    Саркози признан виновным по делу о финансировании выборов из Ливии
    ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей
    В Шереметьево столкнулись самолеты
    В Приморье задержали водителя с частями тела амурского тигра

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Перейти в раздел

    Что напугало в ООН охрану президента Америки

    Сразу несколько тревожных событий заставили напрячься охрану американского президента, выступавшего на Генассамблее ООН. Зазвучали даже обвинения в адрес России и Китая. И если некоторые из этих происшествий выглядят скорее комично, то другие заставляют сомневаться в настоящем могуществе Соединенных Штатов Америки. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      3 комментария
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации