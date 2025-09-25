Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Песков сообщил о понимании решения Казахстана купить 300 локомотивов у США
Москва считает, что решение Казахстана купить локомотивы у США, а не у России, обусловлено коммерческой выгодой данного предложения для Астаны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Решение Казахстана приобрести 300 локомотивов у Соединенных Штатов объясняется выгодой предложения, передает ТАСС.
Дмитрий Песков заявил: «Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле». Он подчеркнул, что этот выбор связан с коммерческими интересами и экономической целесообразностью для Астаны.
Песков добавил, что Казахстан остается очень близким партнером России, а торгово-экономическое сотрудничество будет продолжаться. Москва намерена взаимодействовать с Казахстаном во всех возможных сферах и участвовать во всех конкурентных процессах, несмотря на закупку локомотивов у американской компании. Таким образом, российская сторона не видит проблемы в выборе Астаны в пользу более выгодного предложения.
