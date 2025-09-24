Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.4 комментария
Столкновения произошли между боевиками у нефтезавода в Ливии
В Эз-Завии начались бои между структурами ПНЕ и группой Аль-Кабват
В Эз-Завии на северо-западе Ливии вспыхнули ожесточенные столкновения с применением тяжелого вооружения возле нефтеперерабатывающего завода.
О развитии конфликта сообщает телеканал Al Masar, передает РИА «Новости». По данным СМИ, вооруженные столкновения вспыхнули между управлением по борьбе с угрозами безопасности, подчиняющимся Правительству национального единства Ливии, и формированиями «Аль-Кабват».
Активные бои развернулись после задержания некоторых представителей группировки «Аль-Кабват» сотрудниками управления. В сообщении телеканала отмечается, что столкновения происходят возле местного нефтеперерабатывающего завода, где используется тяжелое и среднее вооружение.
Город Эз-Завия находится примерно в 50 километрах к западу от столицы Ливии, Триполи.
