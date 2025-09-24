Столкновения произошли между боевиками у нефтезавода в Ливии

В Эз-Завии начались бои между структурами ПНЕ и группой Аль-Кабват

Tекст: Денис Тельманов

О развитии конфликта сообщает телеканал Al Masar, передает РИА «Новости». По данным СМИ, вооруженные столкновения вспыхнули между управлением по борьбе с угрозами безопасности, подчиняющимся Правительству национального единства Ливии, и формированиями «Аль-Кабват».

Активные бои развернулись после задержания некоторых представителей группировки «Аль-Кабват» сотрудниками управления. В сообщении телеканала отмечается, что столкновения происходят возле местного нефтеперерабатывающего завода, где используется тяжелое и среднее вооружение.

Город Эз-Завия находится примерно в 50 километрах к западу от столицы Ливии, Триполи.

