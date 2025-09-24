Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
В России предложили признать недействительными выданные в Абхазии и Южной Осетии права
Водительские удостоверения, выданные гражданам России и обладателям вида на жительство в России в Абхазии и Южной Осетии, могут признать недействительными для управления транспортными средствами на территории России с 1 апреля 2026 года.
Соответствующий проект приказа МВД России размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В тексте документа отмечается: «Водительские удостоверения, выданные компетентными органами Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, гражданам Республики Абхазия или Республики Южная Осетия, имеющим гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской Федерации, признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации после 1 апреля 2026 года», передает РИА «Новости».
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Уточняется, что упрощенный порядок получения российских водительских прав в Южной Осетии введен указом президента России от 17 апреля. Представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что с 19 мая в Цхинвале началась выдача российских водительских удостоверений. Для их оформления достаточно заявления, действительных национальных прав и документа, удостоверяющего личность – экзамены и медицинская справка не требуются.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам Абхазии и Южной Осетии, являющимся одновременно гражданами России, получать российские общегражданские паспорта непосредственно на территории этих республик.