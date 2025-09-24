Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.6 комментариев
Захарова назвала присутствие Тихановской на Генассамблее ООН «парадом ряженых»
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила появление белорусского оппозиционера Светланы Тихановской на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) с «парадом ряженых».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что появление Светланы Тихановской на полях Генассамблеи ООН похоже на «парад ряженых», которые «имитируют глав государств и народных избранников».
По ее словам, такие мероприятия в ООН напоминают «прайды» и «гей-парады» (движение ЛГБТ запрещено в России), где внимание сосредоточено на одной теме, вытесняя обсуждение других важных проблем.
«Это такой же «прайд» из тех, кого Запад назначил быть квазилидерами в своих странах. Они имитируют глав государств, глав правительств, народных избранников и присутствуют здесь точно так же», – заявила Захарова.
Она выразила недоумение, от какой страны аккредитована Тихановская, предположив с иронией, что она могла бы представлять «правительство Литвы в изгнании» или даже «княжество польско-литовское».
Дипломат обратила внимание, что для посещения штаб-квартиры ООН требуется официальная аккредитация, которую оформляет страна через свое постпредство. Захарова посоветовала запросить соответствующий бейдж Тихановской в ООН, чтобы выяснить, кто именно ее пригласил и в каком статусе она находилась на мероприятии.
Ранее Захарова обратила внимание на видеозапись с президентом Польши Каролем Навроцким, который на заседании Генассамблеи ООН положил себе в рот неизвестное вещество.