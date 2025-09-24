Захарова назвала присутствие Тихановской на Генассамблее ООН «парадом ряженых»

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что появление Светланы Тихановской на полях Генассамблеи ООН похоже на «парад ряженых», которые «имитируют глав государств и народных избранников».

По ее словам, такие мероприятия в ООН напоминают «прайды» и «гей-парады» (движение ЛГБТ запрещено в России), где внимание сосредоточено на одной теме, вытесняя обсуждение других важных проблем.

«Это такой же «прайд» из тех, кого Запад назначил быть квазилидерами в своих странах. Они имитируют глав государств, глав правительств, народных избранников и присутствуют здесь точно так же», – заявила Захарова.

Она выразила недоумение, от какой страны аккредитована Тихановская, предположив с иронией, что она могла бы представлять «правительство Литвы в изгнании» или даже «княжество польско-литовское».

Дипломат обратила внимание, что для посещения штаб-квартиры ООН требуется официальная аккредитация, которую оформляет страна через свое постпредство. Захарова посоветовала запросить соответствующий бейдж Тихановской в ООН, чтобы выяснить, кто именно ее пригласил и в каком статусе она находилась на мероприятии.

Ранее Захарова обратила внимание на видеозапись с президентом Польши Каролем Навроцким, который на заседании Генассамблеи ООН положил себе в рот неизвестное вещество.