FT: Китайское судно впервые зашло в Севастополь после санкций

Tекст: Валерия Городецкая

Это первый случай с момента введения санкций, когда крупное иностранное судно посетило порт на территории Крыма, контролируемой Россией, отмечает FT, передает ProFinance. Суда из Китая ранее избегали подобных маршрутов, несмотря на отказ Пекина присоединиться к санкциям.

По данным транспондера, Heng Yang 9 покинул Стамбул 2 сентября и уже 6 сентября был замечен в Новороссийске. В официальных документах судно должно было направиться в порт Кавказ, однако спутниковые снимки за 9 и 11 сентября свидетельствуют об ином: судно не появлялось там, а уже 14 сентября оказалось в Севастополе, пишет издание. После этого контейнеровоз вновь скрыл свое местоположение, а затем появился в Стамбуле, где расположение контейнеров на палубе совпадало с тем, что фиксировалось в Крыму.

Украинские официальные лица заявляют, что судно посещало порт Севастополь «как минимум трижды в последние месяцы, а один из этих заходов в сентябре подтвержден с помощью спутниковых снимков и данных транспондера». В частности, по информации офиса президента Украины, летом судно находилось в Севастополе с 19 по 22 июня и вновь заходило туда 15 августа для загрузки 101 контейнера. После этих визитов Heng Yang 9 направлялся в порты Турции и Египта.

«Мы считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и ожидаем, что международные компании будут избегать взаимодействия с территориями, контролируемыми Россией», – заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, суда, посещающие такие порты, «рискуют оказаться в санкционных списках».

Как пишет FT, анализ Lloyd’s List показал, что судно «фальсифицировало свои координаты, используя транспондер». Крымские активисты опубликовали фотографии, на которых Heng Yang 9 пытался скрыть свое имя, прикрывая его белыми простынями. Владелец судна, компания Guangxi Changhai Shipping Company, отказался от комментариев, а МИД Китая в очередной раз рекомендовал гражданам и компаниям избегать контактов со спорными территориями, однако официального ответа на инцидент пока не последовало.

В прошлом году на Украине арестовали заходившее в порт Севастополя судно.