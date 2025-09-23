Кремль объяснил условия соблюдения Россией ограничений по СНВ

Песков: Для соблюдения Россией ограничений по СНВ нужна зеркальная позиция США

Tекст: Вера Басилая

Россия готова соблюдать количественные ограничения по стратегическим наступательным вооружениям в течение одного года, если Соединенные Штаты займут зеркальную позицию, передает ТАСС.

Дмитрий Песков пояснил, что выполнение этих обязательств возможно только при ответных мерах Вашингтона.

«Понятно, что согласовать такой документ до истечения действия нынешнего фактически невозможно. Это очень сложная субстанция. Это требует комплексного подхода», – подчеркнул представитель Кремля.

Он также уточнил, что президент Владимир Путин не обсуждал заранее с Дональдом Трампом идею о продлении договора по СНВ. Инициативы до американской стороны предварительно не доводились.

В то же время, по словам Пескова, тема ДСНВ в целом поднималась в ходе контактов президентов России и США. Представитель Кремля указал, что стороны обсуждали ситуацию, когда истекает срок действия регулирующих документов в сфере стратегической стабильности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ и после 2026 года.

Россия выразила желание сохранить статус-кво, который был достигнут благодаря ДСНВ. Президент США Дональд Трамп получил предложение Владимира Путина о дальнейшем ограничении стратегических вооружений.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия своим предложением по ДСНВ направила Вашингтону сигнал о готовности к диалогу по стратегической стабильности.