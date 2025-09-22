  • Новость часаМакрон объявил о признании Францией государственности Палестины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей
    Ветеринар предупредила владельцев собак о начале сезона вольерного кашля
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ рублями
    Первое судно отправилось из КНР в Европу по Севморпути
    В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    12 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    22 сентября 2025, 21:50 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    22 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    Посол МИД Мирошник: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти продолжают пытаться посеять страх и панику среди россиян. Чтобы предотвратить преступления ВСУ, едва ли помогут международные договоренности. Офис Владимира Зеленского их нарушает. Поэтому необходимо ограничить военные возможности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее СКР завел дело о теракте по факту атаки БПЛА на поселок Форос в Крыму.

    «Сейчас в Крыму бархатный сезон. ВСУ в воскресенье наносят циничный и преднамеренный удар по гражданской инфраструктуре полуострова – санаторию, а также школе. Действия украинской стороны – это военное преступление», – подчеркнул Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его словам, киевские власти не оставляют попыток причинить как можно больший ущерб мирному населению.

    «Речь идет о реализации той стратегии, которую провозглашал Владимир Зеленский: цель Киева – посеять страх и панику среди россиян, создать невыносимые условия для жизни, – добавил дипломат. – Произошедшее накануне – проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий, либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых».

    Мирошник указал и на ответственность западных стран. «Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО – спонсоры Киева и соучастники преступлений», – акцентировал собеседник.

    По его мнению, должна последовать международная реакция, а также последствия для тех стран, которые игнорируют нормы и антитеррористических конвенций, и международного гуманитарного права. «Исходя из опыта взаимодействия с украинской стороной, я не вижу на данный момент каких-либо правовых или политических механизмов, которые Украина бы не нарушила», – продолжил посол.

    Он напомнил, что «если Банковой нужно оказать давление, например, на Венгрию, то ВСУ наносят удар по нефтепроводу «Дружба». Среди других инструментов офиса Зеленского – организация провокаций или терактов. «Киевские власти полностью игнорируют нормы международного права. Поэтому их необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив военные возможности Украины. Этим и занимаются наши военные на полях спецоперации», – заключил Мирошник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Напомним, удар был нанесен дронами с фугасными боезарядами около 19.30 мск воскресенья в курортной зоне, где нет никаких военных объектов, заявили в Минобороны России.

    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, были повреждены здание школы в поселке Форос и несколько объектов на территории одноименного санатория. Кроме того, из-за падения обломков сбитого аппарата загорелась сухая трава близ Ялты.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что при атаке на школу ранен охранник. Полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, добавил он. Пожар в учебном заведении, возникший после удара дронов, потушили.

    По последним данным, в результате террористических действий ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. «Госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, двое в реанимации. Детей среди пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после атаки в Крыму предложила Западу подойти к зеркалу. «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – сказала она ТАСС.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. «Преступники понесут заслуженное наказание», – написал он в своем Telegram-канале.

    Комментарии (11)
    22 сентября 2025, 06:50 • Новости дня
    Ученые выявили новых био-убийц наполеоновской армии в 1812 году
    Ученые выявили новых био-убийц наполеоновской армии в 1812 году
    @ Петер фон Гесс/Hermitage Amsterdam

    Tекст: Ирма Каплан

    При морозе до -30, голодные и преследуемые российскими войсками, казаками и ополченцами, солдаты наполеоновской армии с трудом отступали. Из-за холода и антисанитарии распространились болезни. До сих пор считалось, что эпидемический тиф и окопная лихорадка были болезнями, которые атаковали французские войска, однако ученые выявили генетические доказательства того, что две другие инфекционные болезни уничтожили французскую армию.

    Из более чем полумиллиона человек, которые переправились через реку Неман в июне 1812 года с Наполеоном во главе, чтобы вторгнуться в Россию, только несколько тысяч вернулись живыми через несколько месяцев.

    «ДНК показывает, что паратифозная лихорадка и рецидивирующая лихорадка, передаваемая вшами, стали причиной катастрофического отступления Великой армии, а не эпидемического тифа или окопной лихорадки, как считалось ранее», – пишет испанская ABC.

    Ученые проанализировали ДНК зубов 13 солдат, захороненных в яме с более чем 3200 трупами, обнаруженной в Вильнюсе в 2001 году. Расширенное генетическое секвенирование подтвердило присутствие в четырех из них Salmonella enterica Paratyphi C, бактерии, вызывающей паратиф, и Borrelia recurrentis, возбудителя рецидивирующей лихорадки, переносимой головными вшами, в двух других, говорится в статье.

    Недавние исследования ДНК показали, что паратиф присутствует в Европе на протяжении тысячелетий, и к 1812 году это было уже хорошо известное и задокументированное заболевание. Хотя на протяжении всей кампании Наполеона в России паратиф или брюшной тиф не упоминались ни в одном историческом источнике, исследователи полагают, что он мог остаться незамеченным из-за неспецифичности и разнообразия его симптомов.

    При этом ученые считают 13 образцов недостаточным количеством для однозначных выводов. Они считают, что солдаты могли умереть от сочетания усталости, холода и различных заболеваний, таких как паратиф и рецидивирующая лихорадка, передаваемая головными вшами. Это не гарантирует смерть, но могло значительно ослабить и без того истощенных людей.

    «Наше исследование подтверждает наличие двух ранее не задокументированных патогенов, но потребуется анализ большего количества образцов, чтобы полностью понять спектр эпидемических заболеваний, которые поразили наполеоновскую армию во время отступления», – резюмировали исследователи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, результаты ДНК-анализа древних останков возле Боготы позволили ученым выделить уникальную родословную группы Чекуа, ранее не известную науке.


    Комментарии (15)
    22 сентября 2025, 21:05 • Видео
    Зачем США новые санкции против России

    В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Сальдо рассказал о сжигании ВСУ тел бойцов на свалке в Херсоне

    Сальдо сообщил о массовом сжигании тел бойцов ВСУ в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С конца августа Вооруженные силы Украины на свалке в Херсоне ежедневно сжигают до 100 тел своих погибших бойцов, чтобы скрыть реальные потери, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, ВСУ начали массово сжигать тела собственных бойцов на одной из свалок Херсона, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что эта практика появилась с конца августа после ударов российских войск. Губернатор Херсонской области заявил: «ВСУ в Херсоне с конца августа начали массово сжигать тела своих боевиков, погибших в результате ударов ВС РФ. Причем сжигают тела на одной из местных свалок – можете сами представить, какой запах стоит в округе».

    Сальдо рассказал, что таким образом киевские власти пытаются скрыть реальные потери и избежать выплат семьям погибших военных. Он отметил, что ежедневно на свалке уничтожают до ста тел, а само место выбрано с расчетом на возможную скорую потерю контроля украинской стороной – чтобы избежать последующего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что по указанию Генштаба Вооруженных сил России на территорию Донецкой и Луганской народных республик якобы привезли семь передвижных крематориев. Батальон «Айдар» развернул полевые крематории на границе Донецкой народной республики. Вооруженные силы Украины развернули под Артемовском мобильный крематорий.

    Комментарии (14)
    22 сентября 2025, 09:32 • Новости дня
    Власти Крыма пообещали наказание Киеву за атаку на Форос

    Глава парламента Крыма Константинов пообещал наказание Киеву за атаку на Форос

    Власти Крыма пообещали наказание Киеву за атаку на Форос
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на поселок Форос.

    Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону в поселке Форос на Южном берегу Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.

    Константинов подчеркнул, что «киевский террористический режим совершил очередное злодеяние в православный праздник, против мирных жителей и детей».

    «За все эти преступники понесут заслуженное наказание», – заявил парламентарий.

    Глава парламента выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    Ранее при атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека. Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос», пострадали 15 человек.

    При атаке на поселок Форос пострадал охранник школы, также полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

    Комментарии (8)
    22 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    ВС России взяли в полукольцо логистический узел ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения окружили село Новопавловка, важный логистический центр ВСУ на Днепропетровщине, препятствуя снабжению противника, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска взяли в полукольцо село Новопавловка, расположенное в Днепропетровской области, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что населенный пункт играет ключевую роль для украинских военных как логистический узел.

    Кимаковский заявил: «Наши штурмовые группы взяли Новопавловку в полукольцо. Это крупный населенник, который давно служит противнику как логистический узел». Он также подчеркнул, что этот успех позволит российским войскам усилить давление на украинские позиции в районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили около двух рот противника при освобождении Сосновки в Днепропетровской области. Подполье сообщило о поражении военных объектов Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Минобороны объявило об освобождении населенного пункта Березовое в этом регионе.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», – написал он в своем Telegram-канале. Мэр также добавил, что на местах работают все экстренные службы города.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.

    Комментарии (4)
    22 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    Комментарии (5)
    22 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей

    Суд рассмотрел иск о долге Галкина за электричество в Грязях

    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Иноагент Максим Галкин оказался ответчиком по иску на сумму свыше 500 тысяч рублей из-за неоплаченной электроэнергии.

    Иск к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию подал «Мосэнергосбыт», передает ТАСС. Сумма требований превышает 500 тыс. рублей. Предмет взыскания – неоплаченная электроэнергия дома артиста в деревне Грязи.

    Черемушкинский районный суд Москвы принял дело к производству. В пресс-службе суда уточнили: «В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО «Мосэнергосбыт» к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября 2025 года».

    В иске фигурирует сумма свыше 500 тыс. рублей. Судебное разбирательство назначено на 25 сентября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева перестала оформлять ОСАГО на свои элитные автомобили, включая Rolls-Royce Phantom. Певица заявила, что вынужденный переезд их семьи на Кипр связан с позицией ее супруга Максима Галкина* (признан иноагентом в России). Снос замка Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь под Москвой оценили в 40 млн рублей, включая разбор здания и вывоз мусора.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 04:00 • Новости дня
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая технология беспилотников позволила Москве угрожать потенциальным целям на расстоянии до 20 миль (32 км) от линии фронта, пишет WSJ.

    Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.

    «Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).

    Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.

    Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.

    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комментарии (2)
    22 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе

    Путин потребовал контроля за планами США разместить ПРО в космосе

    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе
    @ Александр Казаков/ТАСС

    На совещании с Совбезом РФ президент России уделил внимание подготовке США к размещению средств перехвата в космосе.

    Поручение российских ведомствам следить за наращиванием компонентов системы противоракетной обороны США дал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность контроля над деятельностью США по размещению средств перехвата, особенно в контексте стратегических наступательных вооружений.

    Путин заявил: «Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе».

    Президент отметил, что реализация подобных планов способна свести на нет усилия России по поддержанию существующего баланса в сфере стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что действия США могут привести к дестабилизации ситуации и необходимости пересмотра подходов к обеспечению безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал космических сил Майкл Гетлейн заявил об окончании разработки проекта воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол» по инициативе президента США Дональда Трампа. Космическое агентство США (SDA) вывело на орбиту первую группу из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture для усиления предупреждения о ракетных угрозах и обеспечения быстрой передачи данных.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Гавриловки и Орестополя в Днепропетровской области и Червоного в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Варачино, Могрицы и Юнаковки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Синельниково и Григоровкой в Харьковской области.

    ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, четыре артиллерийских орудия и три склада с матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска, Глушковки, Великой Шапковки, Изюмского в Харьковской области, Кировска и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 240 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, десять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии у Северска, Майского, Резниковки, Миньковки, Берестока, Иванополья и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 210 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны вблизи Димитрова, Московского, Родинского, Красного Лимана, Балагана и Красноармейска в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих, две бронемашины, включая бронетранспортер М113, артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области.

    До этого российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку, а также освободили Ольговское в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 07:14 • Новости дня
    ПВО России за ночь сбила 114 украинских беспилотников

    В Минобороны России сообщили о перехвате 114 украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 22 сентября российские силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, большая часть которых была сбита над Ростовской областью и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

    В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По информации ведомства, по 25 беспилотников были сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 – над Белгородской областью, 13 – над Астраханской областью, 10 – над Крымом. Кроме того, семь аппаратов были уничтожены над Брянской областью, пять – над акваторией Азовского моря, по три – над Ярославской и Волгоградской областями.

    Также были сбиты два беспилотника над Черным морем и по одному аппарату над Курской и Воронежской областями. Минобороны уточнило, что все уничтоженные летательные аппараты были самолетного типа и были перехвачены дежурными средствами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 беспилотников ВСУ за ночь над регионами России. За предыдущие сутки военные уничтожили 38 украинских дронов. На юге России внедряют дополнительные меры защиты транспортных объектов от атак БПЛА.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 08:36 • Новости дня
    На подлете к Ярославлю сбиты три украинских БПЛА

    Губернатор Евраев сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Ярославлю

    На подлете к Ярославлю сбиты три украинских БПЛА
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на понедельник три беспилотника были уничтожены при попытке подлета к Ярославлю, жертв и разрушений зафиксировано не было, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    Евраев вTelegram-канале сообщил, что три украинских беспилотника были сбиты на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.

    По словам Евраева, атака была отражена силами российской противовоздушной обороны в ночь на понедельник.

    Евраев добавил, что на территории области могут находиться обломки сбитых дронов, которые важны для следствия, и попросил жителей не приближаться к ним.

    Губернатор подчеркнул, что подразделения Минобороны и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности жителей региона.

    Минобороны России заявило о перехвате 114 украинских дронов.

    В результате взрыва беспилотника у здания администрации Белгорода пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    Женщина спрыгнула с Парящего моста в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщина погибла после того, как спрыгнула с Парящего моста в парке Зарядье в Москве, сообщили в оперативных службах.

    По словам представителя экстренных служб, «около 19:00 женщина спрыгнула в Москву-реку с Парящего моста. Она погибла», передает ТАСС.

    Тело женщины было извлечено из воды спасателями. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения для выяснения всех обстоятельств случившегося.

    Ранее в Забайкальском крае сильный ветер сдул женщину с ребенком с навесного моста, женщина погибла, несовершеннолетнего госпитализировали.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ рублями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие разрешения на оплату российского газа в рублях иностранными покупателями.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Ранее действовавшее разрешение действовало до 1 октября текущего года, теперь срок продлен до 31 декабря 2025 года.

    В марте 2022 года Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях.

    Ранее в США оценили решение российского лидера продавать газ за рубли.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД сообщил об обширной повестке переговоров Лаврова и Рубио
    В Анталье прогремел мощный взрыв, есть жертвы и пострадавшие
    Полянский опроверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства Россией
    Nvidia решила вложить до 100 млрд долларов в проект «сильного ИИ» OpenAI
    Рабочие перекрыли порт Генуи, протестуя против политики Израиля
    Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47
    Певцов заявил, что Пугачева потеряла уважение среди россиян

    Европа ускорилась к газовой зависимости от США

    Евросоюз решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Этот шаг станет частью 19-го пакета санкций и, по мнению экспертов, отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов

    Угрозы уничтожения российских боевых самолетов посыпались внезапно из стран Евросоюза. «Налицо чрезмерная и неуместная враждебность», заявляют эксперты. Почему все заявления о «нарушении воздушного пространства» российскими истребителями лживы и бездоказательны – и чего на самом деле хотят добиться столь агрессивной риторикой в ЕС и НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дети меня и вправду вытащили»

    «Дети спрашивают, было ли мне страшно. Я отвечаю: «Не представляете, насколько страшно». И показываю им на свои волосы – насколько я поседел». Ветеран СВО Сергей Грызов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что его жена за тысячи километров почувствовала, как он едва не погиб – и как работа детского театрального режиссера сегодня помогает ему в реабилитации от психологических травм. Подробности

    Перейти в раздел

    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб

    Стало известно о появлении одновременно сразу двух инициатив британских разведки и контрразведки, и обе они связаны с Россией. Речь идет об усилении борьбы со шпионажем, с одной стороны, и о появлении новых методов работы с информаторами в России, с другой. Почему и то и другое, скорее всего, обернется провалом британских спецслужб? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации