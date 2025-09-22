В ЦБ сообщили о росте средней зарплаты в России

Дмитриев назвал Кирка самым пророссийским консерватором США

Tекст: Ирма Каплан

«Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с Россией и выступал против поставок американского оружия Украине», – сказано в посте Дмитриева в Telegram-канале.

Он разместил в нем видео, на котором Чарли Кирк говорит о том, как правительство США при Джо Байдене и Борисе Джонсоне сорвали мирные соглашения в Стамбуле, и о том, что территории Новороссии отойдут России.

«Прежде всего, по поводу России, мы должны пытаться искать мир. А наше собственное правительство сорвало потенциальное мирное соглашение по Восточной Украине в Стамбуле. При участи Энтони Блинкена и Бориса Джонсона, которые туда приехали и фактически похоронили возможность заключения мира. Считаю, это одна из самых злонамеренных вещей, на которое было способно наше правительство в последнее время. Мы должны быть на стороне мира, как бы сложно ни было понять нам, западным людям, что там происходит», – говорит в видео Кирк.

Он считает, что Восточная Украина отойдет России, как бы кому этого не хотелось. Не верить или не хотеть этого понять равно пребыванию в иллюзиях. Он объясняет, что именно это обсуждалось в Стамбуле до того, как начались серьезные бои.

«Мы вмешались, все сорвали и... ну вы поняли, а дальше уже история», – резюмировал Кирк, снова призвав к необходимости мирового соглашения по украинскому конфликту.

Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.

Супруга Чарли Кирка обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего, сообщив о причине убийства мужа.



Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка в США, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

Илон Маск в день панихиды метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка.