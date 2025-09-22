В Национальном центре «Россия» состоялась премьера проекта «Кавказ подо мною»

Tекст: Вера Басилая

Премьерный показ проекта «Кавказ подо мною» состоялся в Национальном центре «Россия». Проект реализуется агентством по работе с блогерами «Безграничные» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта семь блогеров из Италии, Ирана, России, Франции, США, Бангладеш и Перу знакомят аудиторию с культурой, национальной кухней, музыкой и танцами регионов Северного Кавказа.

По словам руководителя проекта Марии Дудко, уникальность работы заключается во взаимодействии иностранных блогеров и местных студентов, которые выступают проводниками по традициям и обычаям региона.

«Мы еще не видели такого тандема, где в кадре взаимодействуют опытный блогер и местный студент. Проект направлен на разрушение стереотипов и демонстрацию истинного облика регионов России», – пояснила Дудко.

Фильмы о каждом регионе СКФО будут доступны в Национальном центре «Россия» и онлайн в соцсетях проекта.

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов отметил, что проект позволяет современными средствами раскрыть потенциал региона и привлечь туристов.

Так, блогер из Италии Лоренцо Баньяти поделился впечатлениями от съемок в Чечне, отметив гармонию музыки, традиций и гостеприимства. Блогер из США Саша Йост рассказала, что участие в проекте позволило разрушить стереотипы о Кавказе, а регион поразил ее красотой и теплом местных жителей.

«Три года назад, когда я переехала в Россию, я ожидала попасть в холодную страну со снегом и белыми медведями. Но к своему удивлению я открыла, что юг страны местами теплее, чем моя родная Франция. Меня очень впечатлила Карачаево-Черкесия, где культура так сильно отличается от остальной России: величественные горы, национальные танцы, отважные наездники, вкусные круассаны… Здесь есть что открывать и исследовать!» – прокомментировала биоинженер и блогер из Франции Габриель Дювуазен.

