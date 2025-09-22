КМЗ решил импортозаместить комплектующие для турбин Siemens на 500 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, КМЗ реализует проект по импортозамещению комплектующих для газовых турбин Siemens SGT-700 на сумму 500 млн рублей, передает РИА «Новости».

Даниленко добавил, что 400 млн рублей составят инвестиции в сам проект, еще 100 млн рублей КМЗ направит из внебюджетных средств.

Ранее эти комплектующие, среди которых лопатки турбин, поставляла компания Siemens из Германии. Лопатки для турбин Siemens предназначены для работы при высоких температурах и значительных нагрузках, преобразуя мощность газа в механическую работу и электроэнергию. Для производства таких деталей применяются никелевые сплавы с особыми свойствами, а также термобарьерные покрытия для повышения устойчивости к высоким температурам и коррозии.

«Важно отметить, что на этапе производства разрабатываемого изделия планируется применение материалов, аналогичных материалам, используемым у Siemens, из российской производственной базы», – подчеркнул Даниленко. В рамках проекта КМЗ разработает необходимую конструкторскую и технологическую документацию, изготовит опытные образцы и проведет ускоренные испытания турбин на безотказность не менее 300 часов. Все работы планируется завершить до конца 2027 года.

По итогам проекта КМЗ намерен полностью заместить запасные части и комплектующие для турбин SGT-700. Даниленко отметил, что потенциальный объем рынка таких комплектующих по оценке предприятия с конца 2027 по 2030 год превысит 800 млн рублей.

Газовые турбины Siemens SGT-700 используются для выработки электроэнергии на промышленных и коммунальных объектах, включая муниципальные котельные, ГРЭС, ТЭЦ и энергоустановки СПГ, например, на проекте НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2».

