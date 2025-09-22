Метеорологи сообщили о приближении супертайфуна «Рагаса» к Вьетнаму

Супертайфун «Рагаса» с порывами ветра до 220 км/ч направился в сторону Вьетнама

Tекст: Мария Иванова

Супертайфун «Рагаса» войдет в северную часть Южно-Китайского моря в понедельник вечером, передает РИА «Новости».

Скорость ветра в эпицентре циклона достигает 200–220 километров в час. По оценкам метеорологов, утром 22 сентября «Рагаса» находился примерно в 230 километрах от острова Лусон и двигался на запад-северо-запад со скоростью примерно 20 километров в час.

Ожидается, что к утру вторника тайфун достигнет северной части Южно-Китайского моря, сохранив свою силу. К среде, по прогнозу, стихия приблизится к китайскому полуострову Лэйчжоу. Власти Вьетнама предупредили о возможности изменения траектории и интенсивности супертайфуна из-за взаимодействия с холодным фронтом, сообщает портал VnExpress.

Национальный комитет гражданской обороны Вьетнама созвал экстренное совещание по мерам реагирования на возможные последствия стихии. По прогнозам, далее тайфун начнет ослабевать, но все еще будет опасен для побережья страны. К четвергу он может сместиться в залив Тонкин, вызвав на севере и в центре Вьетнама сильный ветер и обильные осадки.

Разные метеослужбы давали близкие, но не идентичные прогнозы: Японское метеорологическое агентство ожидало выход «Рагасы» на полуостров Лэйчжоу, а Гонконгская обсерватория не исключала его движение к побережью провинции Гуандун и далее в залив Тонкин.

Супертайфун сформировался 18 сентября из тропической депрессии и за четыре дня набрал восемь баллов по шкале Бофорта, превратившись в мощный супертайфун.

Напомним, минувшим летом тайфун «Випха» обрушился на южные берега Китая.

До этого тайфун «Данас» нанес тяжелый ущерб сельскому хозяйству Тайваня.