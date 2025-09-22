  • Новость часаВласти Крыма пообещали наказание Киеву за атаку на Форос
    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    В результате атаки дронов ВСУ на Форос в Крыму погибли три человека
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа
    Золото обновило исторический максимум
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    22 сентября 2025, 09:56

    Правительство поддержало лишение уклонистов приобретенного гражданства России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кабмин одобрил инициативу, согласно которой у лиц, уклонившихся от воинского учета без уважительных причин, могут изъять приобретенное гражданство и паспорт России.

    Правительство России поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ граждан, уклонившихся от воинского учета, передает РИА «Новости». Об этом сообщил источник в правительстве, подчеркнув, что инициатива получила одобрение кабмина.

    Законопроект, внесенный в Госдуму в июле, предусматривает лишение выданного паспорта у лиц, которые без уважительной причины уклонились от воинского учета. Согласно документу, военкоматы должны в течение пяти дней уведомлять МВД о выявленных уклонистах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за тяжкие преступления, такие как экстремизм и насильственные действия.

    Семьи погибших в ходе спецоперации на Украине контрактников из-за рубежа получили право на российское гражданство.

    22 сентября 2025, 00:30
    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым

    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил уточненные данные по погибшим и раненым в результате атаки дронами ВСУ на регион.

    «По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе ПГТ Форос три человека погибли, 16 получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», – сказано в посте.

    Аксенов пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, которым будет оказана необходимая помощь и поддержка, пообещал глава республики.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    21 сентября 2025, 15:11
    Власти Афганистана ответили на угрозы Трампа по поводу базы Баграм

    @ Sayed Mominzadah/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кабул в специальном заявлении предостерег Вашингтон от повторения ошибок прошлых лет и напомнил о важности соблюдения соглашения по выводу иностранных войск с афганской территории.

    Правительство Афганистана опубликовало заявление с призывом к США избегать повторения «прошлых неудачных подходов», передает ТАСС. Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат подчеркнул, что Вашингтону неоднократно доводилось до сведения первостепенное значение независимости и территориальной целостности Афганистана.

    В заявлении говорится: «Следует напомнить, что в соответствии с заключенным в Дохе соглашением Соединенные Штаты обязались не применять и не угрожать применением силы [по вопросам, касающимся] территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела». Также отмечено, что США должны оставаться привержены своим обязательствам.

    Кабул вновь подчеркнул, что необходимо придерживаться политики, основанной на реализме и рациональности, а не возвращаться к старым ошибкам. Афганское правительство выразило стремление строить конструктивные отношения со всеми странами на принципах взаимных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США пытаются вернуть под свой контроль афганскую базу Баграм. The Wall Street Journal сообщила о переговорах США с представителями движения «Талибан» относительно использования этой базы. Вашингтон намерен использовать военный объект в качестве «троянского коня» против России и Китая.

    21 сентября 2025, 16:48
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    21 сентября 2025, 11:39
    Подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В восточном пригороде Полтавы атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в пригороде Полтавы нанесен удар по крупной ремонтной базе Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Лебедев добавил, что объект располагается между селами Степное и Мироновка и включает разветвленную железнодорожную сеть, большие ангары, цеха и пандус для погрузки и разгрузки.

    По его словам, также были зафиксированы взрывы в Миргороде и его окрестностях, но детонации после них не наблюдалось.

    Координатор отметил, что еще один удар пришелся по району авиабазы, где ранее были замечены американские истребители F-16. Он добавил, что в субботу самолеты F-16 поднимались в воздух со стороны Полтавы и Миргорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также заявило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Оно сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом.

    21 сентября 2025, 12:35
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане

    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу свойственны исторические ошибки. Присваивание США заслуги Советского Союза в деле строительства авиабазы Баграм – одна из них, и вызвана она неготовностью Белого дома признать изменившиеся реалии в Афганистане, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп пригрозил Кабулу «ужасными вещами», если авиабазу Баграм не передадут основателям.

    «Авиабаза Баграм была построена Советским Союзом еще на заре холодной войны – в 50-е годы. В дальнейшем это место стало важнейшим центром военного присутствия Москвы в регионе в период Афганской войны. Наши войска оставили это место лишь в конце 80-х годов из-за неудач в ходе данной кампании», – сказал политолог Борис Межуев.

    «Поэтому в заявлении Дональда Трампа имеется очевидный исторический ляп. Скорее всего, главу Белого дома не предупредили заранее, кому именно отойдет база, если ее вернут в руки создателей. Однако подобных ошибок и оговорок президент США в целом допускает немало. Совсем недавно он рассказал, что способствовал миру между Албанией и Азербайджаном», – акцентирует он.

    «Но почему Трампа вообще заинтересовал Афганистан? Скорее всего, американский лидер недоволен текущим уровнем отношений Кабула и Вашингтона. Диалог двух сторон откровенно не складывается. К тому же талибы до сих пор воспринимаются как сила, сумевшая победить армию США», – пояснил эксперт.

    «С другой стороны, Россия сумела достичь немалых успехов на пути выстраивания стабильных и доверительных отношений с Афганистаном. Сформировалась крайне нетипичная ситуация, ведь на протяжении всего XXI века именно Штаты, а не мы являлись страной, поддерживающей приемлемые контакты с Кабулом», – добавляет собеседник.

    «Поэтому заявления Трампа стоит рассматривать как попытку переломить образовавшуюся тенденцию. Он пытается запугать Афганистан, чтобы вернуть хотя бы частичку утраченного влияния. Однако США вряд ли готовы на что-то более серьезное, чем смену риторики. У Штатов хватает проблем как внутренних, так и внешних. Поэтому произошедшее вряд ли выльется в военное обострение», – заключил Межуев.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил Афганистану «ужасными вещами», если Кабул не передаст авиабазу Баграм под контроль США. По его мнению, военный объект должен вернуться в руки тех, кто его «построил», цитирует президента Reuters. При этом, как заявил глава Белого дома, Вашингтон уже поднимал этот вопрос в рамках контактов с талибами.

    Между тем Афганистан выступил против американского предложения. Как подчеркнул Закир Джалали, представитель МИД республики, Кабул не возражает против взаимодействия со Штатами, однако отношения двух стран должны развиваться без военного присутствия Вашингтона в какой-либо части исламского государства.

    Между тем американские эксперты предупреждают, что возвращение в Баграм потребует задействование более десяти тысяч солдат, а также развертывание современных средств ПВО. Кроме того, по их оценкам, подобное действие может выглядеть как «повторное вторжение в республику».

    Напомним, построенная Советским Союзом авиабаза Баграм в течение двух десятилетий оставалась главным опорным пунктов армии США в рамках американского присутствия в Афганистане, последовавшего за терактами 11 сентября 2001 года. В этот период здесь располагался масштабный тюремный комплекс, а также западные магазины и рестораны быстрого питания.

    21 сентября 2025, 17:09
    В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»
    @ Движение Первых

    Tекст: Дарья Григоренко

    Финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Волгоградской области завершился победой армии «Ока», объединившей 240 юношей и девушек из разных регионов страны.

    Финальный этап «Зарницы 2.0» завершился 21 сентября на полигоне «Волжский» в Волгоградской области. В решающем бою встретились две армии – «Ока» и «Кама», в каждой из которых участвовали по 240 юношей и девушек, включая ведомственные и иностранные отряды. Победу одержала армия «Ока», управлял финальным боем Герой России Владислав Головин.

    С успешным проведением финального этапа большой военно-тактической игры участников поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    «Поздравляю вас с этой важной победой! Сегодня вы – лучшие из трех миллионов участников, которые сражались за честь своих регионов и своей страны. Ваш путь – это не только тренировки и знания, но и настоящая преданность Родине, мужество и настойчивость. Особенно хочу поблагодарить ваших наставников, настоящих героев, ветеранов Специальной военной операции, которые делятся с вами не только опытом, но и своим личным примером. Именно благодаря им вы смогли вырасти настоящей командой, способной побеждать вместе. Финал проходит на легендарной земле Сталинграда – месте гордости и силы нашего народа», – заявил он.

    «Завтра вы получите заслуженные награды на Мамаевом Кургане – символе славы и мужества. Помните, что вы, наследники великих победителей: ваших дедов и прадедов, героев Великой Отечественной войны, а также героев сегодняшнего времени. Вы показали, что настоящее единство и командный дух – главный секрет успеха. Спасибо вам за преданность делу, за силу и смелость. Поздравляю армию «Ока» с блестящей победой и всех участников с достойным выступлением! Вы – наша гордость и надежда страны», – подчеркнул Кириенко.

    По сценарию боя армии должны были захватить населенный пункт «Заря» и удерживать ключевые точки, пока специалисты взламывали хранилища данных условного противника. Армии перед боем установили медицинские пункты, развернули командные штабы, подготовили вооружение, включая гранатометы и минометы, а также провели разминирование минных полей и вывели операторов БПЛА на стартовые позиции.

    Штурм проходил с использованием лазертаг-оборудования. Захват двух или более точек активировал таймер победы для команды. Побеждала армия, удерживающая ключевые точки более 30 минут или дольше остальных по окончании часа игры, после чего победители получили неограниченные подкрепления и зачистили территорию соперника.

    Эмоции участников были на пределе: «Победа в финальном бою это что-то невероятное, сложно даже словами передать все чувства. В тот момент у нас зашкаливал адреналин, сердце билось так сильно, что казалось, слышно было всем вокруг», – поделился Владислав из Тверской области. По словам другого победителя из Владимирской области, командная поддержка и вера в успех помогли достичь победы.

    В 2025 году в проекте приняли участие более 3,1 млн школьников и студентов из 89 регионов России, а также команды из Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Игра сочетает физическую подготовку с цифровыми технологиями, при поддержке наставников – участников спецоперации и Героев России. Финал поддержали инженерные войска, а прямую трансляцию смотрели около 3 млн зрителей.

    Церемония закрытия и награждение победителей состоится 22 сентября на Мамаевом Кургане, символе славы и мужества России.

    21 сентября 2025, 21:51
    Sohu: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в ответ на развертывание в Японии американских комплексов средней дальности Typhon незамедлительно перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион», пишет Sohu.

    Москва перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион» и истребители, ранее дислоцированные в Арктике, пишет Sohu, передает «Газета.Ru».

    Кроме того, Тихоокеанский флот был приведен в полную боевую готовность, а его подводные лодки провели пуски крылатых ракет в Охотском море.

    По мнению портала, эти действия Москвы демонстрируют принцип «око за око» в международных отношениях. По их мнению, действия президента России Владимира Путина стали предупреждением относительно возможных последствий дальнейшей милитаризации региона.

    В августе сообщалось, что в ходе учений на японской территории впервые развернут американские ракетные комплексы средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    После этого на учениях в сентябре Тихоокеанский флот поразил комплексом «Бастион» поразил морскую цель у Курил.

    Также «Бастионы» нанесли удар «Ониксами» на учениях в Арктике.

    21 сентября 2025, 23:40
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реплику президента Франции Эмманюэля Макрона о последствиях изъятия активов у России.

    Французский лидер заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России, соблюдению которых привержены в Европе, приведет к «полному хаосу», на что Захарова возразила.

    «Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», – приводит ТАСС комментарий Захаровой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине. Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Мария Захарова ранее уже обещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    21 сентября 2025, 14:25
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, как когда-то едва избежал травмы, когда мотоцикл неожиданно перевернулся и упал рядом с ним после опасного маневра.

    Во время стратегических учений «Запад-2025» Путин вспомнил о собственном опыте езды на мотоцикле. Глава государства рассказал, как однажды дал газу на мотоцикле, а тот внезапно встал «козлом» и начал переворачиваться, передает ТАСС.

    «Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня «козлом» вверх полетел, перевернулся! Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной», – поделился Путин воспоминаниями.

    Во время рассказа рядом с главой государства находились глава Минобороны Андрей Белоусов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. История прозвучала после того, как Путин наблюдал за ходом стратегических учений. Кадры разговора были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Ранее президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Кызыла лучше копить на машину вместо мотоцикла, поскольку он может быть опасным.

    21 сентября 2025, 22:03
    Аксенов: ВСУ ударили по санаторию в Крыму, погибли люди

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Беспилотники поразили несколько объектов на территории санатория, повреждено здание школы в поселке, указал Аксенов в своем Telegram-канале.

    «К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», – добавил он.

    Из-за падения фрагментов дрона загорелась сухая трава у Ялты.

    На месте работают профильные службы, добавил он.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщало, что над Россией во второй половине дня сбили 22 дрона, в том числе над Крымом – три.

    В ночь на 21 сентября над Крымом сбили 12 дронов.

    22 сентября 2025, 00:05
    Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Кирка

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск в день прощания с убитым 10 сентября сторонником президента США Чарли Кирком написал в соцсети метафоричную фразу, которой объяснил, кто и за что расправился с активистом.

    «Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», – написал Маск в соцсети Х.

    Спортивная арена в Аризоне, рассчитанная на более 70 тыс. человек, почти полностью заполнена – на ней проходит панихида по Чарли Кирку. Американский президент Трамп и Маск сидят рядом за пуленепробиваемым стеклом и активно общаются.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.

    Супруга Чарли Кирка обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего, сообщив о причине убийства мужа.

    Бывший президент США Барак Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка.

    Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка в США, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

    21 сентября 2025, 17:18
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Польши Ежи Тыц, возглавлявший мемориальное общество «Курск» и участвовавший в восстановлении памятников советским воинам, погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в правительстве Курской области.

    Тыц был гражданином Польши, он известен своей деятельностью по восстановлению памятников советским солдатам в Польше, передает ТАСС со ссылкой на сообщение областного руководства.

    «На фронте он взял позывной «Зыгмунт» и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов», – говорится в сообщении.

    Тыц долгие годы возглавлял общество «Курск» в Польше. Под его руководством были восстановлены десятки памятников и воинских захоронений. В мае 2020 года за эту работу его наградили медалью «Памяти героев Отечества».

    Тыц осуществлял свою деятельность, несмотря на жесткое давление русофобских властей Варшавы, которые вынудили его покинуть родину. Последние годы он проживал в России.

    В 2019 году Тыц критиковал занимавшего тогда пост директора музея Второй мировой войны в Гданьске Кароля Навроцкого из-за запрета исполнения песни «Темная ночь».

    Сейчас Навроцкий находится в должности президента Польши, он одержал победу, набрав 50,89% голосов во втором туре выборов.

    21 сентября 2025, 12:31
    В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Бундестага ФРГ Юрген Хардт заявил о необходимости применять крайние меры против российских истребителей, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.

    Заявление депутата приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Политик призвал принимать «крайние меры», если российские военные самолеты появятся над территорией НАТО, передает РИА «Новости».

    Хардт заявил: «Эффект будет иметь только четкий сигнал для России о том, что любое нарушение границ будет встречено военными средствами, вплоть до поражения российских истребителей над территорией НАТО». В своем комментарии депутат подчеркнул, что считает необходимым не ограничиваться дипломатическими предупреждениями, а использовать весь арсенал военных средств для защиты воздушного пространства альянса.

    Напомним, Минобороны России заявило, что самолеты ведомства совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.

    Власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.

    21 сентября 2025, 17:49
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты окажут помощь в обороне Польши и Прибалтики в случае эскалации отношений с Российской Федерацией, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Да, я сделаю это», – сказал Трамп в ответ на вопрос, поможет ли Вашингтон прибалтийским странам и Польше в случае эскалации отношений с Россией.

    Напомним, польский премьер Дональд Туск называл сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о факте уничтожения нескольких беспилотников. В этом военном блоке отказались признать инцидент с беспилотниками нападением.

    21 сентября 2025, 11:56
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате

    @ Ahn Young-joon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Наибольший разрыв в зарплате между женщинами и мужчинами среди стран G20 по итогам прошлого года был зафиксирован в Южной Корее, Индии и России, следует из данных статистических служб разных стран и открытых данных.

    Согласно исследованию, женщины в Южной Корее зарабатывают на 32,5% меньше мужчин, в Индии – на 30,41% и в России – на 30,36% по итогам 2023 года, передает РИА «Новости».

    В ряде других стран G20 разница в оплате труда между мужчинами и женщинами также превышает 20%. Так, в Саудовской Аравии разрыв составляет 28,2%, в Турции – 27,1%, в Британии – 26,8%. В Аргентине, Японии, Италии, Франции и Мексике этот показатель колеблется от 21,6% до 26,33%.

    Чуть меньший разрыв наблюдается в Бразилии, где женщины зарабатывают на 18,1% меньше мужчин, а в США – на 17,3%. В Индонезии и Германии этот показатель составляет 16,6% и 15,6% соответственно.

    Самый низкий разрыв среди стран G20 отмечен в Австралии – 10,7%, Канаде – 12,6% и Китае – 13%. Исследование основывается на данных национальных статистических служб и открытых источников.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева сообщила, что с 1 октября 2025 года оклады сотрудников силовых ведомств и ряда бюджетников повысят на 7,6%.

    21 сентября 2025, 16:20
    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду

    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В случае сохранения власти Майя Санду продолжит «украинизацию» Молдавии и рискует завести страну в крайне сложную ситуацию, когда вероятность прямого конфликта с Россией значительно возрастет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул.

    «Санкции Украины против уже находящейся в заключении башкана Гагаузии Евгении Гуцул – очередной акт антигуманизма со стороны офиса Владимира Зеленского. Правительство Молдавии уже разделило эту сильную женщину с ее детьми, приговорив к семи годам лишения свободы по совершенно надуманному поводу», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

    «И в этих условиях на сцену выходит Зеленский, который своими действиями буквально кричит: «Пустите меня к ней, я тоже хочу ее ударить». Это мерзкое, некрасивое и абсолютно немужское поведение. Киев таким образом пытается продемонстрировать солидарность с Кишиневом, который тоже пытается идти по дороге западной интеграции», – подчеркивает он.

    «Зеленский и Майя Санду состоят в одной секте либерального диктата. Ее участники в целом стремятся поддерживать друг друга. Налицо крайне опасная тенденция: украинизация Молдавии. В случае, если действующая администрация республики сохранит власть, молдавское государство ждут темные времена», – считает собеседник.

    «В стране будут устроены гонения на религиозных деятелей, еще больше граждан уедут за рубеж. Кроме того, начнутся военные провокации в сторону Приднестровья, что может привести и к прямому конфликту с Россией», – спрогнозировал Матвейчев.

    Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул. Всего в принятом санкционном списке числятся 66 физических лиц, а также 13 компаний. Ограничения подразумевают блокировку активов фигурантов документа, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, а также прекращение всех принятых торговых соглашений. Помимо Гуцул среди физических лиц в списке имеется и внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля – Пьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху». Ее европейские адвокаты указали на многочисленные нарушения молдавского законодательства при вынесении приговора Гуцул, а также международных стандартов прав человека.

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации