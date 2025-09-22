Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Трамп сообщил о планах Мердока и других бизнесменов купить TikTok
Трамп сообщил о вхождении Мердока в группу покупателей TikTok
Миллиардеры США, включая Руперта Мердока и его сына Лахлана, обсуждают возможность покупки TikTok на фоне американских требований к продаже соцсети, заявил президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News рассказал, что Руперт Мердок и его сын Лахлан, а также несколько известных американских предпринимателей могут войти в группу потенциальных покупателей социальной сети TikTok, передает ТАСС.
«В этом замешан человек по имени Лахлан. Лахлан Мердок. И Руперт, вероятно, тоже будет в группе. Еще пара человек, действительно замечательных, очень выдающихся людей», – заявил Трамп.
В число возможных покупателей также включены глава компании Oracle Ларри Эллисон и председатель совета директоров Dell Майкл Делл. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что при успешной сделке TikTok может войти в состав Fox Corp, которой владеет семья Мердок.
Власти США ранее приняли закон, который обязывает китайскую ByteDance продать TikTok или прекратить деятельность платформы на территории страны. После вступления в должность президента США в январе 2025 года, Трамп неоднократно откладывал исполнение решения о блокировке TikTok, последняя отсрочка действует до 16 декабря.
На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что обсуждение будущего TikTok с США будет учитывать рыночные принципы и баланс интересов.
Президент Дональд Трамп сообщил, что несколько крупных компаний претендуют на покупку TikTok, а имя победителя власти США раскроют в ближайшее время.
Между тем 20 сентября Белый дом заявил, что бизнес TikTok переходит под контроль США.