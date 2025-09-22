Трамп сообщил о планах Мердока и других бизнесменов купить TikTok

Трамп сообщил о вхождении Мердока в группу покупателей TikTok

Tекст: Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News рассказал, что Руперт Мердок и его сын Лахлан, а также несколько известных американских предпринимателей могут войти в группу потенциальных покупателей социальной сети TikTok, передает ТАСС.

«В этом замешан человек по имени Лахлан. Лахлан Мердок. И Руперт, вероятно, тоже будет в группе. Еще пара человек, действительно замечательных, очень выдающихся людей», – заявил Трамп.

В число возможных покупателей также включены глава компании Oracle Ларри Эллисон и председатель совета директоров Dell Майкл Делл. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что при успешной сделке TikTok может войти в состав Fox Corp, которой владеет семья Мердок.

Власти США ранее приняли закон, который обязывает китайскую ByteDance продать TikTok или прекратить деятельность платформы на территории страны. После вступления в должность президента США в январе 2025 года, Трамп неоднократно откладывал исполнение решения о блокировке TikTok, последняя отсрочка действует до 16 декабря.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что обсуждение будущего TikTok с США будет учитывать рыночные принципы и баланс интересов.

Президент Дональд Трамп сообщил, что несколько крупных компаний претендуют на покупку TikTok, а имя победителя власти США раскроют в ближайшее время.

Между тем 20 сентября Белый дом заявил, что бизнес TikTok переходит под контроль США.