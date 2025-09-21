Лесные пожары в турецкой Аланье полностью потушили

Мэр Озтюрк сообщили о ликвидации пожара возле Аланьи

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, лесные пожары в окрестностях Аланьи были полностью потушены, передает РИА «Новости». Пожар вспыхнул в ночь на пятницу в горной местности Алиэфенди и распространился на районы Испатлы и Каргыджак. В связи с угрозой были эвакуированы жители не менее 150 домов.

По словам Озтюрка, к ликвидации огня были привлечены силы генерального управления лесного хозяйства, пожарные, жандармерия и полицейские водометы. В операции участвовали четыре самолета, 13 вертолетов и около 800 человек.

В районе Каргыджак пожар удалось локализовать, сейчас пожарные продолжают поливать лес, чтобы предотвратить повторное воспламенение. Жертв в результате происшествия нет, подчеркнул Озтюрк.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анталье полностью локализовали крупный пожар, который угрожал туристическим отелям. В Турции ранее эвакуировали людей с курортов из-за сильных лесных пожаров. Власти Стамбула запретили продажу фейерверков в связи с пожароопасной обстановкой.