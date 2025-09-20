Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.15 комментариев
Вceмиpный дeнь pиca отмечают 20 сентября
В субботу, 20 сентября, отмечают интернациональный праздник –Вceмиpный дeнь pиca, установленный по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Праздник был утвержден в 2004 году, который на Генассамблеей ООН был объявлен Международным Годом Риса. Всемирный день риса отмечается ежегодно 20 сентября по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Международного института исследования риса (IRRI).
Кроме того, 20 сентября отмечают Мeждунapoдный дeнь xиpуpгa и Дeнь peкpутepa. Южнaя Oceтия празднует Дeнь Рecпублики.