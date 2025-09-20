Лавров обвинил генсека ООН в поддержке западной «отмены» истории

Лавров заявил о нарушении Гутерришем принципов беспристрастности и объективности ООН

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на круглом столе для зарубежных послов по теме урегулирования на Украине, заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш склонен к западной практике «отменять» историю, передает ТАСС.

Он отметил, что Запад обращается к историческим фактам избирательно, лишь тогда, когда это выгодно его интересам.

Лавров отметил: «Господин Гутерриш, конечно, подвержен западной привычке «отменять» историю. Запад любит ссылаться на историю в обоснование своих действий только с того периода, когда это отвечает его интересам».

По словам министра, секретариат ООН под руководством Гутерриша нарушает принцип беспристрастности, равноудаленности и объективности, закрепленный в статье 100 Устава организации. Лавров подчеркнул, что в последние годы этот принцип грубо нарушается, и, по его словам, Гутерриш уклоняется от выполнения резолюций, связанных с самоопределением народов, продолжая выступать за урегулирование украинского кризиса исключительно на основе принципов территориальной целостности Украины.

Лавров также отметил, что официальные заявления ООН по украинскому вопросу, по его мнению, не соответствуют требованиям Устава организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в политической ангажированности и поддержке киевского режима и западных стран.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Гутерриша в предвзятости и призвала ООН занять честную позицию по событиям на Украине.

В аналитических материалах отмечалось, что организация ООН переживает кризис и теряет свою эффективность.