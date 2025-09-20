  • Новость часаЗа сутки на Камчатке произошло более 120 землетрясений
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    20 сентября 2025, 00:40 • Новости дня

    Вceмиpный дeнь pиca отмечают 20 сентября

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу, 20 сентября, отмечают интернациональный праздник –Вceмиpный дeнь pиca, установленный по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

    Праздник был утвержден в 2004 году, который на Генассамблеей ООН был объявлен Международным Годом Риса. Всемирный день риса отмечается ежегодно 20 сентября по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Международного института исследования риса (IRRI).

    Кроме того, 20 сентября отмечают Мeждунapoдный дeнь xиpуpгa и Дeнь peкpутepa. Южнaя Oceтия празднует Дeнь Рecпублики.

    17 сентября 2025, 12:26 • Новости дня
    Лавров обвинил генсека ООН в поддержке западной «отмены» истории

    Лавров заявил о нарушении Гутерришем принципов беспристрастности и объективности ООН

    Лавров обвинил генсека ООН в поддержке западной «отмены» истории
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш игнорирует принцип беспристрастности, закрепленный в Уставе ООН, и подвержен западной тенденции «отменять» историю.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на круглом столе для зарубежных послов по теме урегулирования на Украине, заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш склонен к западной практике «отменять» историю, передает ТАСС.

    Он отметил, что Запад обращается к историческим фактам избирательно, лишь тогда, когда это выгодно его интересам.

    Лавров отметил: «Господин Гутерриш, конечно, подвержен западной привычке «отменять» историю. Запад любит ссылаться на историю в обоснование своих действий только с того периода, когда это отвечает его интересам».

    По словам министра, секретариат ООН под руководством Гутерриша нарушает принцип беспристрастности, равноудаленности и объективности, закрепленный в статье 100 Устава организации. Лавров подчеркнул, что в последние годы этот принцип грубо нарушается, и, по его словам, Гутерриш уклоняется от выполнения резолюций, связанных с самоопределением народов, продолжая выступать за урегулирование украинского кризиса исключительно на основе принципов территориальной целостности Украины.

    Лавров также отметил, что официальные заявления ООН по украинскому вопросу, по его мнению, не соответствуют требованиям Устава организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в политической ангажированности и поддержке киевского режима и западных стран.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Гутерриша в предвзятости и призвала ООН занять честную позицию по событиям на Украине.

    В аналитических материалах отмечалось, что организация ООН переживает кризис и теряет свою эффективность.

    17 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Гутерреш признал необходимость реформирования ООН
    Гутерреш признал необходимость реформирования ООН
    @ Скриншот с видео YouTube-канала ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    В приветственной речи перед пресс-конференцией генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил за более сильную Организацию, чему будет способствовать инициатива «ООН-80», позволяющая подготовить ее к миру, который больше не будет похож на мир 1945 года или даже на мир прошлого года.

    «Наше время требует большего, чем просто позерство и обещания. Оно требует от лидеров прогресса и выполнения обязательств. Соблюдать Устав, стремиться к миру, содействовать устойчивому развитию, обеспечивать права человека и совместно противостоять глобальным вызовам», – сказал генсек ООН.

    Гутерреш отметил, что реформа ООН – дело разумное и того требует время. По его словам, долгое время этот вопрос был табуирован, да и он сам, наверное, первый генсек ООН, который постоянно говорит о необходимости ее реформирования.

    «Состав Совета Безопасности не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года. И это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», – сказал он.

    Генсек указал на то, что прогресс уже заметен. Несколько стран, даже «пятерка» стран-членов, признали, что Африка должна иметь право на постоянного члена. Гутерреш хотел бы также видеть движение в отношении некоторых ограничений в осуществлении права вето.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.

    Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.

    В сентябре президент Турции Эрдоган и Казахстана Токаев призвали к реформированию ООН.

    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    18 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа и по конфликту на Украине состоятся 23 сентября.

    Как уточнили в постпредстве Республики Корея при ООН, исполняющей функции председателя Совбеза в сентябре, оба мероприятия запланированы на первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Брифинг по Газе пройдет с 13.00 до 16.00 по времени Нью-Йорка (20.00–23.00 мск) с темой «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Следом с 16.00 до 19.00 (23.00–02.00 мск) состоится заседание по Украине по вопросу «Поддержание мира и безопасности на Украине».

    Ожидается, что оба мероприятия пройдут с участием представителей стран высокого уровня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что выступление главы ведомства Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно назначено на 27 сентября.

    Напомним, журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничением передвижения.

    В августе президент России Владимир Путин определил состав российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

    17 сентября 2025, 14:27 • Новости дня
    Песков заявил о поддержке ооноцентричной системы странами БРИКС и ШОС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и страны БРИКС и ШОС выступают за систему международных отношений, в центре которой находится ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва считает, что основой мировой системы должна оставаться структура, построенная вокруг Организации Объединенных Наций, несмотря на призывы к реформе, передает ТАСС.

    Песков отметил, что страны БРИКС и ШОС отдают должное Организации Объединенных Наций и ее нынешнему устройству, отвечая на вопрос о необходимости возможных реформ Совбеза.

    Он подчеркнул, что Россия и ее партнеры рассматривают ооноцентричную модель как приоритетную для будущего. Песков добавил, что возможность адаптации структуры ООН к новым реалиям будет зависеть от развития ситуации, однако в данный момент принципы организации являются очевидными и неизменными.

    Говоря о перспективах реформирования Совета Безопасности, представитель Кремля указал, что для проведения изменений необходим консенсус всех постоянных членов, который сейчас фактически невозможен из-за противоположных позиций. Он также заявил, что нынешняя конфигурация Совбеза остается единственно возможной при существующих условиях.

    Ранее Песков заявил, что Россия поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его адаптацию к современным условиям.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил необходимость реформы Совета Безопасности ООН, объяснив это несоответствием нынешнего состава современному миру и проблемами с легитимностью.

    В мае Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН с целью восстановления авторитета организации.

    17 сентября 2025, 12:49 • Новости дня
    Лавров заявил о нежелании ООН разоблачить «кровавые инсценировки» Киева в Буче

    Tекст: Вера Басилая

    Секретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок», которые, например, были устроены в Буче, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, секретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок», которые, например, были устроены в Буче, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов заявил, что организация не заинтересована в установлении инициаторов подобных провокаций.

    Он отметил, что ООН неоднократно «выгораживала киевский режим», в том числе по событиям апреля 2022 года в Буче. По словам Лаврова, Секретариат ООН не предпринимает никаких шагов для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто организует подобные действия.

    В МИД заявляли, что российская сторона ожидает ответа от ООН по событиям в Буче уже три с половиной года.

    Россия добилась публикации обращения по Буче в структурах ООН.

    Напомним, Минобороны России в апреле 2022 года подчеркивало, что опубликованные Киевом материалы о якобы преступлениях в Буче являются провокацией.

    Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей на тот момент не пострадал от насильственных действий.

    18 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    День мониторинга качества воды и Праздник электронной книги отмечают 18 сентября
    День мониторинга качества воды и Праздник электронной книги отмечают 18 сентября
    @ Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В четверг, 18 сентября, в России и мире отмечают десятки любопытных праздников, вспоминают важные даты: некоторые из них – в нашем дайджесте торжеств.

    В 2003 году 18 сентября было решено отмечать Всемирный день мониторинга качества воды, учредил который Американский фонд чистой воды с тем, чтобы просвещать общественность на темы защиты и очистки водных ресурсов.

    Международный день электронной книги учредила тоже компания из США – OverDrive. С 1986 года она осуществляет дистрибуцию цифрового видео и музыкального контента, научных, публицистических и художественных произведений. А 18 сентября предложила популяризировать чтение электронных книг, которые всегда и везде могут сопровождать читателя, почти не занимая места.

    Еще одна международное неформальное торжество – День запахов пряностей для глинтвейна. В северных и Скандинавских странах глинтвейн популярен с ранней осени до поздней весны, а вариации пряностей к напитку диктуют не только страны, но и каждый изготовитель, готовящий душистое теплое зелье исключительно по собственному вкусу.

    При этом в США 18 сентября празднуют День чизбургера и День уважения, в Иране – Дeнь пepcидcкoй литepaтуpы и пoэзии, в Чили – День независимости.

    Кусочком именинного пирога сегодня важно не забыть угостить Глeбa, Дaвидa, Aлeкcaндpa, Зaxapию, Aфaнacия, Aлeкceя, Раиcу, Елизaвeту, Иpaиду, Федopa и Мaкcима.

    19 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    Небензя возложил ответственность за «парализованный» СБ ООН на США

    Небензя: СБ ООН парализован по воле США

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США относительно действий Израиля приводит к тому, что СБ ООН оказался парализован, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    После того, как Вашингтон вновь наложил вето при голосовании по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, Небензя заявил: «СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованный не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за ее отсутствия, одной-единственной делегацией».

    Он призвал американских коллег признать, что их «тихая дипломатия на земле» саботируется самим Израилем, а не «здравыми голосами мирового сообщества», передает ТАСС.

    Небензя указал на «агрессивную вылазку» Израиля «против суверенного Катара». По словам дипломата, действия Израиля стали «ударом по самой идее достижения договоренностей». Он подчеркнул, что агрессивная операция против Катара, одного из главных посредников на переговорах, обесценила заявления Израиля о готовности к дипломатии и сделкам.

    Небензя также подверг критике поведение США, обвинив Вашингтон в использовании визового рычага. Он призвал американские власти пересмотреть решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    По мнению Небензи, пока США не пересмотрят свою позицию по кризису в Газе и не воспримут многостороннюю дипломатию в ООН как важный инструмент, прорывов на Ближнем Востоке ожидать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Израиль также пригрозил изгнать ХАМАС из Катара.

    18 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    США в шестой раз заблокировали резолюцию в СБ ООН по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Соединенные Штаты в шестой раз за два года наложили вето на резолюцию по сектору Газа в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Вашингтон вновь остался единственным членом Совбеза, проголосовавшим против документа. Остальные члены Совбеза, включая Россию, Китай, Британию и Францию, поддержали предложение.

    Авторами резолюции стали десять непостоянных членов Совета Безопасности: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. В документе содержится требование «немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников» и призыв к правительству Израиля убрать все ограничения на ввоз гуманитарной помощи.

    Резолюция также настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного распределения гуманитарной помощи по всему сектору Газа и полном восстановлении базовых услуг в регионе.

    Ранее колумнист турецкой газеты Hurriyet заявил, что Израиль оказывает влияние на позицию США по вопросу Газы.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию с призывом заморозить членство Израиля в ООН.

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля.

    17 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    Бербок пообещала сохранение усилий ООН по урегулированию на Украине

    Бербок заявила о поддержке ООН усилий по мирному урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    ООН продолжит работу над разрешением конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, заявила председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок.

    ООН останется приверженной поиску путей разрешения конфликта на Украине и в регионе Ближнего Востока, заявила председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок, передает ТАСС.

    «Сейчас именно тот момент, когда мы хотим подчеркнуть, что мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу Организации Объединенных Наций – обеспечить мир и безопасность», – подчеркнула Бербок.

    Она добавила, что ООН продолжит работать над урегулированием кризисов и будет использовать все доступные инструменты для достижения этих целей. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о намерении провести более 150 двусторонних встреч во время сессии Генассамблеи в сентябре, чтобы призвать лидеров стран к прямому диалогу.

    Анналена Бербок стала председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН в начале сентября, официально приняв присягу на этом посту.

    Ранее  Анналена Бербок заявила о возможности проведения миротворческой миссии ООН на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила нахождение Бербок на посту главы Генассамблеи ООН с «дьявольской усмешкой».

    18 сентября 2025, 02:15 • Новости дня
    Экс-советник Трампа по нацбезопасности Уолтц стал постпредом США при ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    Комитет Сената США в среду одобрил десятки кандидатур главы Белого дома Дональда Трампа на дипломатические посты, так как коллеги президента-республиканцы работали над изменением правил Сената ради упрощения процедуры утверждения его кандидатур.

    «Комитет Сената по международным отношениям рассмотрел 36 кандидатур, в том числе таких известных кандидатов, как бывший советник по национальной безопасности президента Майкл Уолц на пост посла США в Организации Объединенных Наций и директор президентского кадрового управления Белого дома Серджио Гора на пост посла в Индии», – передает Reuters.

    После нескольких месяцев жалоб на то, что демократы замедляют выдвижение кандидатов Трампа на многие высокие правительственные посты, республиканцы в сентябре прибегли к так называемому ядерному варианту, чтобы изменить правила Сената и сократить возможности партии меньшинства препятствовать выдвижению сотен кандидатов.

    Голосование в комитете проходило в основном по партийному принципу. Демократы в основном возражали против решений Трампа, а республиканцы одобрили почти всех единогласно. Решение комиссии будет рассмотрено полным составом Сената, где республиканцы, поддерживающие Трампа, имеют большинство в 53 голоса против 47.

    По данным Reuters, еще не ясно, будет ли Уолтц утвержден в качестве официального представителя США на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп решил отозвать кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя при ООН, чтобы она продолжила поддерживать республиканское большинство в Конгрессе и продвигать экономическую политику.

    Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс в августе была выдвинута кандидатом на должность заместителя представителя США при ООН, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    19 сентября 2025, 22:15 • Новости дня
    Утвержден новый постпред США при ООН

    Сенат США утвердил экс-советника Трампа Уолтца постпредом страны при ООН

    Утвержден новый постпред США при ООН
    @ Mattie Neretin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц получил поддержку сената для назначения новым постпредом США при ООН после повторного голосования.

    Американский сенат одобрил кандидатуру экс-советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН, передает РИА «Новости». За это решение проголосовали 47 сенаторов, 43 выступили против.

    Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад, однако сенатскому комитету по международным делам пришлось проводить повторное голосование из-за процедурной ошибки. Это создало риск, что Уолтц не успеет вступить в должность к началу недели высокого уровня в Генассамблее ООН.

    Ранее комитет Сената по международным отношениям рассмотрел 36 кандидатур, включая Майкла Уолтца на пост посла США в ООН.

    Дональд Трамп заявил об увольнении Уолтца из-за скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal.

    Позже американский лидер сообщил о намерении выдвинуть Уолтца на должность постпреда США при ООН.

    Также Трамп решил отозвать кандидатуру Элиз Стефаник, чтобы она осталась в Конгрессе и продолжила продвижение экономической политики.

    17 сентября 2025, 14:07 • Новости дня
    Кремль поддержал идею реформы Совбеза ООН

    Песков: Россия поддерживает идею реформы СБ ООН и его адаптации к реалиям

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его адаптацию к современным условиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия поддерживает необходимость реформирования Совета Безопасности ООН и его адаптации к современным реалиям, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков заявил, что Москва последовательно выступает за изменения в работе СБ ООН, учитывая стремительно меняющийся мир и новые вызовы.

    Пресс-секретарь президента России также прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформы Совбеза и ограничении права вето. По мнению Пескова, такие заявления не выглядят как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны или роли СССР в ней.

    Песков отметил, что Москва не согласна с тезисом о пересмотре исторических итогов, и подчеркнул, что изменения в структуре Совбеза ООН должны отражать новые международные реалии.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформа Совета Безопасности необходима из-за несоответствия его нынешнего состава современным реалиям.

    В мае агентство Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выступают за реформу ООН для восстановления авторитета организации.

    17 сентября 2025, 13:49 • Новости дня
    Песков: Слова Гутерриша о СБ ООН не выглядят пересмотром итогов Второй мировой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы Антониу Гутерриша к реформе Совбеза ООН не связаны с пересмотром итогов Второй мировой войны или роли СССР.

    Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прозвучало в ответ на вопрос о высказываниях генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно необходимости реформирования Совета Безопасности организации, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Нет, не выглядит как попытки пересмотра [итогов Второй мировой войны и роли в ней СССР]. С таким тезисом мы не согласны». Представитель Кремля отметил, что инициатива Гутерриша рассматривается исключительно как вопрос реформирования структуры управления ООН, а не как пересмотр исторических итогов.

    По словам Пескова, Россия не усматривает в заявлениях генерального секретаря признаков попыток изменить трактовку итогов Второй мировой войны или умалить роль СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш игнорирует принцип беспристрастности, закрепленный в Уставе ООН.

    МИД России обвинил Гутерриша в политической ангажированности и поддержке киевского режима и западных стран.

    19 сентября 2025, 00:18 • Новости дня
    День оружейника отмечают в России

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу, 19 сентября, в России отмечают День оружейника – профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности.

    День оружейника был установлен указом президента России от 3 декабря 2011 года. Выбор даты связан с православным днем памяти архангела Михаила, который считается покровителем небесного воинства.

    Кроме того, 19 сентября во всем мире отмечается день рождения смайлика. 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона из Питтсбурга Скотт Фалман впервые предложил использовать последовательность символов :-) в качестве смайлика в электронных сообщениях.

    Также 19 сентября отмечают день рождения домена .SU и День секретаря.

    19 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Посол Палестины счел доклад ООН о геноциде Израиля закономерным

    Посол Палестины Нофаль: Доклад ООН о геноциде Израиля закономерен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал доклад комиссии ООН, признавшей действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    «Это закономерно. Так должно быть», – сказал Нофаль, передает ТАСС. Он подчеркнул, что палестинская сторона с первого дня выступает против убийств мирных жителей, независимо от их национальности или вероисповедания.

    Дипломат также отметил, что Израиль уже два года продолжает односторонние убийства в регионе, что, по его словам, является геноцидом.

    Кроме того, Нофаль рассказал о проблемах с выдачей виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Если визы не будут выданы, Палестина намерена подключиться к мероприятию по видео-конференц-связи, так как заседание имеет большое значение для страны.

    Напомним, глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе.

    Израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

