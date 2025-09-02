  • Новость часаПВО сбила 27 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    2 сентября 2025, 23:22 • Новости дня

    Суд арестовал устроившего стрельбу у ТЦ в Махачкале мужчину

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Дагестане заключил под стражу на два месяца мужчину, который устроил стрельбу у ТЦ в Махачкале из-за взгляда другого мужчины на его жену, которая была в никабе, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана.

    Жителя Махачкалы арестовали на два месяца, до 29 октября, по решению Ленинского районного суда города. Ходатайство об аресте поступило от следственных органов и было удовлетворено судом, передает ТАСС.

    По данным следствия, 29 августа мужчина во время конфликта с другим местным жителем у входа в ТЦ «Этажи» произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, «нарушив общественный порядок».

    Отмечается, что инцидент произошел в общественном месте, где находилось много людей, никто из них не пострадал. Обвиняемому вменяется хулиганство с применением оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 29 августа мужчина открыл стрельбу у торгового центра «Этажи» в Махачкале. В МВД по Дагестану заявили, что причиной конфликта стал взгляд другого мужчины на жену стрелявшего, которая была в никабе.

    2 сентября 2025, 00:59 • Новости дня
    Австрия разъяснила позицию по вопросу вступления в НАТО

    Канцлер Австрии Штокер: Вступление в НАТО не обсуждается

    Австрия разъяснила позицию по вопросу вступления в НАТО
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера прозвучало на фоне обсуждения позиций по вопросам военной безопасности после заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о мерах России в ответ на расширение НАТО.

    «Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, а вступление в НАТО не является темой для обсуждения», – приводит ТАСС слова канцлера Австрии Штокера со ссылкой на телеканал ORF.

    Напомним, 28 августа Медведев заявил, что российские власти примут ответные меры на военные угрозы, связанные со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, без исключения для Австрии в случае ее присоединения к альянсу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что попытки Вены отказаться от нейтралитета могут разрушить юридический фундамент австрийской государственности.

    Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер ранее выступила за проведение публичных дебатов по вопросу возможного отказа страны от нейтралитета и вступления в НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Австрия обязана сохранять вечный нейтралитет согласно Московскому меморандуму 1955 года, который был подписан СССР, Британией, Францией и США.

    2 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что страна якобы одержала победу в войне с Советским Союзом, сохранив независимость.

    Финляндия сохранила независимость по итогам войны с Советским Союзом в 1944 году, заявил президент страны Александр Стубб в интервью изданию The Economist, передает Газета.ru.

    Стубб отметил, что финны до сих пор считают это событие победой, несмотря на сложные условия подписанного договора.

    Он заявил: «Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость».

    Президент подчеркнул, что главным итогом войны для Финляндии стала возможность остаться самостоятельным государством, несмотря на территориальные потери и трудные условия мира.

    Ранее Стубб заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда, цитируя финскую прессу за осень 1941 года.

    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    2 сентября 2025, 10:19 • Новости дня
    Мексика отказалась подчиняться США

    Axios: Мексика отказалась подчиняться США

    Мексика отказалась подчиняться США
    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила о недопустимости подчинения Мексики при заключении соглашений с США по безопасности и миграции.

    Мексика согласна на сотрудничество с США в вопросах борьбы с наркокартелями и миграции, однако любые соглашения будут заключаться исключительно на принципах взаимного уважения и без подчинения, заявила Шейнбаум во время ежегодного послания, сообщает Axios.

    В ходе выступления Шейнбаум особо отметила, что основой новых договоренностей должна стать «совместная ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничество без подчинения».

    Она подчеркнула, что Мексика не останется в стороне в случае введения новых тарифов со стороны Вашингтона и уже близка к достижению рамочного торгового соглашения с США.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных ударов по наркокартелям на территории Мексики.

    В прошлом месяце Мексика экстрадировала 26 подозреваемых в причастности к деятельности наркокартелей в США, среди которых были представители группировок, признанных властями США террористическими организациями, в том числе картеля Синалоа. Эти шаги последовали после давления со стороны Трампа, который угрожал введением тарифов в случае недостаточных усилий по борьбе с наркотрафиком.

    В Мексике угрозы военных действий со стороны США воспринимаются как возможное вторжение с учетом исторического конфликта 1846 года, когда Штаты оккупировали значительную часть мексиканской территории.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы отдал секретный приказ американским военным подготовить применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

    Трамп также допускал возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями. Он подписал указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    2 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев.

    Об этом Путин заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский президент подчеркнул, что Украина получает значительный объем энергоресурсов, включая газ и электроэнергию, именно через соседние страны Восточной Европы, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин заявил: «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов».

    Президент России пояснил, что в ответ на действия киевских властей страдают не только Россия, но и ее партнеры, поскольку украинская сторона пытается нанести ущерб, однако этим вредит также соседям.

    Напомним, Путин заявил, что Москва в течение нескольких лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам. Теперь Россия начала принимать более серьезные меры в ответ на эти атаки.

    2 сентября 2025, 02:27 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина скрыться за дипломатической игрой не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    Когда журналист FoxNews спросил Бессента о состоянии американо-индийских отношений, учитывая недавние тарифы, несмотря на которые премьер-министр Индии Нарендра Моди встречается со своими российскими и китайскими коллегами, тот ответил, что в итоге США и Индия договорятся.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава Минфина США.

    Бессент считает, что две великие страны решат эту проблему и договорятся.

    «Но индийцы были не лучшими игроками с точки зрения покупки российской нефти и последующей ее перепродажи», – добавил он, отметив медленный прогресс в торговых переговорах между США и Индией, что в том числе стало дополнительным фактором для решения Белого дома повысить тарифы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Axios увидел в дружеском общении Моди с Путиным и Си на саммите ШОС послание Трампу. При этом WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров КНР, России и Индии.

    2 сентября 2025, 17:45 • Новости дня
    Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский
    Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Китайский язык имеет уникальную и сложную для понимания языковую структуру, однако выучить его можно за 3–5 лет по университетской программе, сказал газете ВЗГЛЯД директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов, рассуждая о китайском языке как иностранном.

    «Главная сложность китайского языка для носителя русского заключается в том, что он кардинально отличается от привычных европейских языков как грамматически, так и визуально. Преодоление этого барьера требует работы в трех ключевых направлениях. Во-первых, это тональность. Слоги, произнесенные с разной интонацией, обозначают совершенно разные понятия, что является непривычным и сложным аспектом для русскоязычных учащихся», – говорит Маслов.

    Во-вторых, продолжает собеседник, китайский – это иероглифическая письменность. Для уверенного владения языком необходимо запомнить большой объем иероглифов – от двух до четырех тысяч, не говоря уже о словах, которых, конечно, значительно больше.

    В-третьих, это особые грамматические конструкции, которые не имеют аналогов ни в русском, ни в европейских языках. Именно поэтому человек, приступающий к изучению китайского, часто сталкивается с необходимостью полностью перестраивать свое мышление, а не просто учить новый язык по аналогии с французским или английским.

    «Нередко в процессе самообучения или изучения китайского по курсам многие быстро теряют мотивацию и сдаются. Для преодоления этого стресса разработаны специальные методики, однако они в основном известны и применяются в университетской среде. Различные курсы, особенно онлайн-формат, часто не дают необходимого системного эффекта. Многие разочаровываются, потратив год или два на таких курсах без видимого прогресса», – делится собеседник.

    Как показывает практика, единственный надежный способ овладеть китайским – это заниматься с профессиональным педагогом в рамках структурированной программы, подчеркивает эксперт. Оптимальным вариантом являются курсы при университетах или программы дополнительного образования, где накоплен огромный опыт преподавания. При профессиональном подходе на достижение уверенного уровня владения языком требуется в среднем от трех до пяти лет. Срок зависит от глубины погружения: для изучения специализированной лексики (например, для бизнеса, медицины или металлургии) потребуется больше времени и усилий.

    «На самом деле некоторые слова в русском языке пришли к нам из Китая. Самое известное и ежедневно используемое слово – «чай». От него, вероятно, и произошло английское название Китая – China. Кроме того, на Дальнем Востоке России долгое время были распространены слова из китайского языка, особенно в XX веке. Например, «ходя» (парень), «чифань» (поесть, отсюда и «чифанька» – столовая) или «гуня» (девушка)», – рассказывает Маслов.

    По словам собеседника, россияне при путешествии в Китай традиционно ведут себя вполне достойно. Даже до объявления пробного безвизового режима, который будет введен между странами с 15 сентября, Китай ежегодно посещало более миллиона российских туристов, и серьезных сервисных эксцессов, подобных тем, что иногда случаются в Турции или Таиланде, зафиксировано не было. Этому способствует и жесткая политика китайских властей, которые следят за порядком по отношению ко всем туристам без исключения. Поэтому проблем в образцовых отношениях двух стран из-за поведения туристов не ожидается.

    «Напротив, можно ожидать роста взаимной доходности от турпотока. Кроме того, российские туристы отличаются здоровым любопытством: они часто ездят в те места, куда западные путешественники заглядывают редко, например, в буддийские храмы или высокогорные районы, что только обогащает культурные связи между странами», – заключил специалист.

    Ранее прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпин. Оба лидера в ходе встречи обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    2 сентября 2025, 11:19 • Новости дня
    Права на «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию
    Права на «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сделка по возвращению прав на экранизацию романа «Трудно быть богом» братьев Стругацких реализована спустя почти восемь лет переговоров, заявил генеральный продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров.

    Переговоры по возвращению прав длились около восьми лет и сопровождались сложными юридическими процедурами, сказал Джафаров, передает ТАСС.

    Изначально права на экранизацию книги были приобретены Team Films, однако позже одна из голливудских компаний выкупила права сразу на несколько произведений. По условиям договора, перепродажа прав была невозможна, но в контракте оказался пункт, позволяющий вернуть их в случае задержки платежа более чем на три дня.

    «Мы вместе с наследниками внимательно изучали юридическую часть сделки и нашли одну законную лазейку: в договоре был пункт, что при задержке платежа со стороны голливудской студии более чем на три дня правообладатель вправе перепродать права. Когда такая задержка произошла, мы – в сложных обстоятельствах и в радикально короткий срок – нашли финансирование, подготовили сделку и законно вернули права на экранизацию проекта в Россию», – сообщил Джафаров.

    Он отметил, что на протяжении всего времени работал в тесном сотрудничестве с наследниками авторов. К проекту позже присоединились Федор Бондарчук и Тимур Вайнштейн в качестве продюсеров. Восьмисерийный проект создается совместно НМГ Студией и Team Films для Wink и НТВ при поддержке ИРИ.

    Между тем продюсер Игорь Толстунов заявил ТАСС, что зарубежные киностудии могут со временем вернуться в Россию и составить конкуренцию отечественному кинематографу.

    «Сейчас многие российские фильмы показывают очень достойные сборы, приличные, но тем не менее, во многом благодаря ослабленной конкуренции», – пояснил он.

    Вместе с тем зритель не так охотно идет в кино, как раньше, но посещаемость постепенно нарастает.

    Ранее актер Сергей Безруков сообщал, что участвует в съемках сериала «Трудно быть богом», стартовавших в Иране и завершающихся в России.

    2 сентября 2025, 07:51 • Новости дня
    МВД назвало самый безопасный регион России

    Чукотка признана самым безопасным регионом России за 2024 год

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2024 году в Чукотском автономном округе зарегистрировали минимальное число преступлений среди всех российских регионов – 865 случаев, об этом свидетельствует статистика Министерства внутренних дел.

    Из всех субъектов страны именно на Чукотке зафиксировали наименьшее количество преступлений – всего 865 за год. Следом идет Ненецкий автономный округ, где зафиксировали 877 правонарушений, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистику МВД.

    В пятерку самых спокойных регионов по количеству преступлений также вошли Ингушетия с 1938 случаями, Магаданская область с 2499, а также Чечня, где зарегистрировали 2583 правонарушения.

    Наибольшее количество преступлений, согласно статистике МВД, зафиксировано в Центральном федеральном округе – более 418 тыс. случаев. Всего в России за 2024 год зарегистрировано более 1,9 млн преступлений.

    В 2019 году Нижний Новгород признавали одним из самых безопасных городов в мире. Он был на 53-м месте соответствующего рейтинга по версии исследовательского сервиса Numbeo.

    Также в 2019 году Россия наряду с Грецией заняла 50-е место в рейтинге стран, которые являются безопасными и удобными для проживания женщин.

    2 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

    Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа пытается убедить всех в «показушном» характере ШОС и не верит в способность России, Индии и Китая договориться о новом миропорядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал ШОС «показушной».

    «В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

    «Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

    «Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

    «Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

    «При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

    Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

    «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

    В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

    На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

    Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

    По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    2 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу

    Экономист Юшков: Меморандум по «Силе Сибири – 2» – еще не начало строительства газопровода

    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия и Китай договорились о наращивании поставок газа по действующим маршрутам – «Сила Сибири» и «Восточный маршрут», в то время как подписанный меморандум по проекту «Сила Сибири – 2» не означает начала строительства. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.Он допустил, коммерческий контракт по новому маршруту может быть заключен в рамках предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Акции «Газпрома» в среду показали волатильность. Сначала котировки подскочили на фоне сообщений по «Силе Сибири – 2». Однако бумаги подешевели после того, как появились уточнения по подписанным документам. Речь шла об обзывающем меморандуме, а не о коммерческом твердом контракте. Неразбериха с терминами и вызвала колебания цен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    Итогом переговоров лидеров России, Китая и Монголии на среднесрочную перспективу стала договоренность увеличивать поставки по «Силе Сибири» и по «Восточному маршруту», пояснил собеседник. «Сила Сибири – 2» – это более долгосрочная история. Строительство газопровода займет около пяти лет, еще несколько лет потребуется для выхода на проектную мощность», – детализировал аналитик.

    По его мнению, сейчас стороны прорабатывают все нюансы: кто будет реализовывать монгольский участок, кто за это заплатит и в какие сроки удастся все осуществить. Юшков допускает, что контракт по «Силе Сибири – 2» все же заключат – возможно, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 3 – 6 сентября.

    «Все мероприятия в Китае – саммит ШОС, двусторонние встречи лидеров, предстоящий парад – получает огромное внимание всего мира. Возможно, политики исходят из того, что сделка «затеряется» в информационной повестке. При этом юбилейный, X ВЭФ может войти в историю как площадка, на котором был подписано соглашение. Но пока все-таки твердого документа нет, и меморандум неравнозначен началу строительства газопровода», – заключил Юшков.

    Ранее «Газпром» и китайская CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, в который входят договоренности о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

    Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет в объеме 50 млрд куб. м в год. Также стороны согласовали увеличение поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год и по проекту «Дальневосточный маршрут» с 10 до 12 млрд куб. м в год, добавил Миллер. На фоне этих новостей стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже утром выросла более чем на 1%.

    По его словам, проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет самым крупным и капиталоемким в мировой газовой отрасли. Миллер подчеркнул, что вместе с транзитным газопроводом «Союз Восток» через Монголию и развитием газотранспортных мощностей в Китае этот проект выйдет на лидирующие позиции по масштабу и инвестициям.

    Глава «Газпрома» не стал комментировать цену поставок: «Мы коммерческие вопросы отдельно доложим». Также Миллер воздержался от того, чтобы сообщить в какой валюте будет оплата. «Я могу сказать, в каких валютах оплата производится в текущий период времени. У нас оплата производится 50 на 50: 50% оплаты производится в рублях и 50% оплаты производится в юанях», – уточнил он.

    При этом Миллер отметил, что газ для Китая будет дешевле, чем для потребителей в Европе. «Все дело в том, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки осуществляются с месторождений в Западной Сибири. … Транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже», – пояснил глава «Газпрома».

    Он отметил, что формат газопровода через Монголию был определен еще давно. «Все-таки мы должны вспомнить, когда принималось решение о строительстве «Силы Сибири – 2» и газопроводе «Союз Восток». Они принимались еще до того, как была введена в эксплуатацию магистральная труба «Силы Сибири». Еще до того, как физически начались поставки российского газа в Китай», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Напомним, в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров поручили ускорить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Главная проблема – это цена будущих поставок. Ранее появились слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Газета ВЗГЛЯД писала, почему это маловероятный сценарий.

    2 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сгенерированное нейросетью видео, в котором действующий президент Соединенных Штатов разговаривает на чеченском языке.

    В опубликованном видео «Трамп» говорит на чеченском, также он одет в национальные одежды. Ролик Кадыров разместил в своем Telegram-канале.

    При этом политик в ролике выступает на фоне здания, похожего на Белый дом в Вашингтоне, над зданием развевается флаг, похожий на флаг Соединенных Штатов.

    Ранее сам Трамп опубликовал в соцсетях изображение себя Дональда Трампа с фразой «никто не сможет остановить то, что грядет» и символикой движения QAnon. Последователи движения убеждены в существовании могущественной тайной группы, управляющей США и миром, они ожидают решительных шагов Трампа в будущем.

    2 сентября 2025, 17:44 • Новости дня
    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной

    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной после съемки с дрона

    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной
    @ v_bonya

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущая Виктория Боня заявила о гибели альпинистки Натальи Наговицыной, опубликовав кадры с облета ее палатки дроном на пике Победы.

    Боня опубликовала в своем Telegram-канале видео полета дрона над пиком Победы, где находилась палатка Наговицыной.

    «Нам удалось запустить дрон сегодня, второго сентября, на пик Победы. Наталья Наговицына упокоилась с миром», – сказала телеведущая. По ее словам, в палатке, где находилась альпинистка, не обнаружено признаков жизни.

    В одном из опубликованных видео Боня рассказала, что общалась с сыном альпинистки. Он поделился, что его мама считала, что «для альпиниста остаться в горах – это честь», и теперь он сам будет думать так же. Телеведущая назвала Наталью человеком «мощи, духа и силы».

    Боня также выразила благодарность министерству обороны Киргизии за предоставленную возможность использовать вертолет для подъема до базового лагеря на высоте 4500 метров, откуда дрон был отправлен к пику Победы.

    Напомним, российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре -23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой. Опытные альпинисты заявили о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы.

    2 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет

    «Ансат» впервые поднялся в воздух с российским двигателем ВК-650В

    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет «Ансат» с новым двигателем российского производства успешно провел шестиминутный испытательный полет в Казани, в ходе которого была проверена работа всех систем.

    Первый полет версии вертолета «Ансат» с российским двигателем ВК-650В был совершен, передает Ростех. Испытание продолжалось шесть минут, экипаж тестировал устойчивость, управляемость и работу ключевых систем машины.

    Отмечается, что конструкция вертолета доработана: улучшена аэродинамика фюзеляжа, увеличена доля композитов, внедрена новая система управления и автопилот, что повысит возможности в сложных погодных условиях.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил: «Полет вертолета с отечественным двигателем – еще один шаг на пути к укреплению технологического суверенитета российской авиации». Он добавил, что теперь производителям предстоит пройти программу сертификационных испытаний для выхода к серийному производству.

    Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что многоцелевой вертолет «Ансат» востребован в России и за рубежом, а создание импортозамещенной версии стало приоритетом после введения западных санкций. Помимо нового двигателя борт получил модернизированные системы, что позволяет конкурировать на мировом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация впервые продемонстрировала на Aero India в Бангалоре двигатели 177С и ВК-650В для оперативно-тактической авиации и легких вертолетов. Компания сертифицировала первый отечественный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, который заменит иностранные аналоги и готов к серийному производству.

    Холдинг «Вертолеты России» планирует сертифицировать в Китае многоцелевой вертолет Ми-171А3, разработанный в сотрудничестве с нефтегазовыми компаниями и соответствующий международным стандартам безопасности.

    2 сентября 2025, 08:18 • Новости дня
    Стало известно о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске

    Марочко сообщил о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске

    Стало известно о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Купянске Харьковской области группа украинских военных поспешно покинула свои позиции, оставив вооружение и военную технику после наступления армии России, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, порядка 50 солдат вооружённых формирований Украины самовольно оставили свои позиции в Купянске Харьковской области и покинули территорию, бросив вооружение и военную технику, передает ТАСС.

    По словам Марочко, украинские бойцы покинули район улицы Долгалевская и железнодорожной станции Кооптах. «С позиций сбежали до 50 человек личного состава вооруженных формирований Украины, оставив на позициях технику и вооружение», – отметил эксперт.

    Он также добавил, что командование Украины уже перебросило в этот район маневренные группы из числа национальных батальонов, которые исполняют функции заградительных отрядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о боях у населенного пункта Соболевка и продвижении российских сил к Благодатовке под Купянском. Российские войска взяли в окружение город Купянск в Харьковской области. Вооруженные силы России прорвали оборону украинских формирований в районе Купянска.

    2 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян

    Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней

    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    @ Ma Weibing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Решение принято для упрощения взаимных поездок граждан обеих стран. Пробная безвизовая политика будет действовать до 14 сентября 2026 года, сказал представитель китайского ведомства, передает ТАСС.

    В марте сообщалось, что Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан.

    В октябре 2023 года Китай упростил въезд для россиян.


    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации