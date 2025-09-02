Анонсирована общероссийская тренировка ДЭГ

Tекст: Валерия Городецкая

Эксперимент начнется 3 сентября в 00.00 и предусматривает назначение наблюдателей напрямую, без передачи списков, что в случае успеха позволит региональным общественным палатам самостоятельно формировать наблюдательский корпус, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов пояснил, что наблюдение охватит процедуры генерации и разделения ключей шифрования, а также подведение итогов и анализ транзакций в блокчейне. «Мы наблюдаем за тремя основными моментами в ДЭГ – за процедурами, тем, что делают члены ТИК ДЭГ – это генерация ключей шифрования и расшифрования, разделение ключа расшифрования на части, а также за подведением итогов – подписанием протоколов. Второе, за чем наблюдаем – транзакции в блокчейне. В этом мы ищем отклонения, которые могут свидетельствовать о каких-либо нарушениях в работе – нарушениях как технических, так и рукотворных. Помимо целенаправленного вмешательства в результаты, могут быть и просто технические сбои – мы их контролируем тоже», – заявил он.

Наблюдатели используют цифровые средства для автоматического контроля транзакций, а специально разработанные утилиты позволяют выявлять любые модификации или подмену бюллетеней. Артамонов подчеркнул, что подделка цифровой подписи невозможна, а любые изменения в бюллетенях или итоговых протоколах будут автоматически обнаружены.

В ходе тренировки будет протестирована работа программных средств, а также возможность наблюдателей контролировать процедуру подведения итогов тестового голосования. Артамонов добавил, что меры по защите ключей шифрования крайне серьезны, и ни один ключ не существует в готовом для расшифровки бюллетеней виде до окончания голосования. Утилиты позволяют наблюдателям подтвердить, что учтены все бюллетени, а итоги голосования сформированы на точном их количестве.

Артамонов опроверг возможность фальсификации результатов без выявления этого наблюдателями и отметил, что к участию в ДЭГ допускаются только верифицированные аккаунты Госуслуг, что исключает фейковые регистрации.