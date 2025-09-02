Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
На «Уральских локомотивах» начали сварку кузова для поезда ВСМ
На заводе «Уральские локомотивы» приступили к сварке шва первого кузова для вагонов высокоскоростного поезда, предназначенного для высокоскоростной магистрали Москва – Петербург.
Глава группы «Синара» Виктор Леш сообщил, что все готово для сварки первого шва кузова, передает ТАСС.
Конструкция новых поездов приближается к авиационным технологиям, а элементы для кузова изготовлены на уникальных прессах и впервые в мире имеют такую конфигурацию.
Леш отметил, что новинка потребует проведения первой операции по проверке кузова на герметичность из-за высоких скоростей эксплуатации. По его словам, опытные работы подтвердили возможность изготовления всех элементов в срок и необходимого качества.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов доложил вице-премьеру Виталию Савельеву, что работы на площадке идут по графику.
Напомним, РЖД заключили контракт с «Уральскими локомотивами» на сумму 12 млрд рублей на строительство, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для магистрали Москва – Петербург. В каждом составе предусмотрено восемь вагонов с возможностью сцепления двух поездов и четырьмя классами обслуживания, максимальная расчетная скорость – 400 км/ч, эксплуатационная – 360 км/ч.
Ранее седьмой этап строительства ВСМ Москва – Петербург прошел Главгосэкспертизу. Линию ВСМ Москва – Петербург включили в проект схемы Московского метрополитена.
Глава РЖД Олег Белозеров отмечал, что российский высокоскоростной поезд нового поколения будет оснащен системой управления на базе искусственного интеллекта и станет полностью беспилотным.