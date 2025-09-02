На «Уральских локомотивах» начали сварку кузова для поезда ВСМ

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава группы «Синара» Виктор Леш сообщил, что все готово для сварки первого шва кузова, передает ТАСС.

Конструкция новых поездов приближается к авиационным технологиям, а элементы для кузова изготовлены на уникальных прессах и впервые в мире имеют такую конфигурацию.

Леш отметил, что новинка потребует проведения первой операции по проверке кузова на герметичность из-за высоких скоростей эксплуатации. По его словам, опытные работы подтвердили возможность изготовления всех элементов в срок и необходимого качества.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов доложил вице-премьеру Виталию Савельеву, что работы на площадке идут по графику.

Напомним, РЖД заключили контракт с «Уральскими локомотивами» на сумму 12 млрд рублей на строительство, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для магистрали Москва – Петербург. В каждом составе предусмотрено восемь вагонов с возможностью сцепления двух поездов и четырьмя классами обслуживания, максимальная расчетная скорость – 400 км/ч, эксплуатационная – 360 км/ч.

Ранее седьмой этап строительства ВСМ Москва – Петербург прошел Главгосэкспертизу. Линию ВСМ Москва – Петербург включили в проект схемы Московского метрополитена.

Глава РЖД Олег Белозеров отмечал, что российский высокоскоростной поезд нового поколения будет оснащен системой управления на базе искусственного интеллекта и станет полностью беспилотным.