В Хабаровске восстановили право сына участника СВО на обучение

Tекст: Алексей Дегтярев

Права сына участника СВО на образование восстановили после проверки, проведенной надзорным ведомством, сообщается на сайте прокуратуры.

В ходе инспекции выяснилось, что в школе Хабаровска мальчику отказали в приеме в первый класс из-за нехватки свободных мест.

Прокуратура провела рабочую встречу с руководством образовательного учреждения и краевым министерством образования. В результате надзорного сопровождения в школе были созданы дополнительные места для учеников. В итоге сын военнослужащего был зачислен в первый класс.

По итогам рассмотрения обращения права ребенка на получение образования полностью восстановлены.

В августе боец СВО добился возврата более 250 тыс. рублей, ошибочно списанных с его счета по кредиту благодаря вмешательству прокуратуры Петербурга.

В июне участвующий в спецоперации волгоградец обнародовал видеозаписи, где запечатлено, как мать его детей жестоко обращается с несовершеннолетними. Военнослужащий попросил спасти их от нее.