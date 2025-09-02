Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
В Хабаровске восстановили право сына участника СВО на обучение
Вмешательство прокуратуры в Хабаровске позволило сыну участника спецоперации восстановить право на дополнительное место в первом классе хабаровской школы, сообщили в региональной прокуратуре.
Права сына участника СВО на образование восстановили после проверки, проведенной надзорным ведомством, сообщается на сайте прокуратуры.
В ходе инспекции выяснилось, что в школе Хабаровска мальчику отказали в приеме в первый класс из-за нехватки свободных мест.
Прокуратура провела рабочую встречу с руководством образовательного учреждения и краевым министерством образования. В результате надзорного сопровождения в школе были созданы дополнительные места для учеников. В итоге сын военнослужащего был зачислен в первый класс.
По итогам рассмотрения обращения права ребенка на получение образования полностью восстановлены.
В августе боец СВО добился возврата более 250 тыс. рублей, ошибочно списанных с его счета по кредиту благодаря вмешательству прокуратуры Петербурга.
В июне участвующий в спецоперации волгоградец обнародовал видеозаписи, где запечатлено, как мать его детей жестоко обращается с несовершеннолетними. Военнослужащий попросил спасти их от нее.