Омбудсмен Сорока назвала число погибших от ВСУ с начала года в ЛНР

Tекст: Ирма Каплан

«По подтвержденным на 1 августа 2025 года данным, в результате обстрелов и диверсий, связанных с украинской агрессией, на территории республики погибли 35 человек, включая трех несовершеннолетних. Еще 232 человека получили ранения различной степени тяжести, среди них семеро детей», – рассказала она ТАСС.

Сорока добавила, что позже, когда ситуация стабилизируется и можно будет добраться до тех мест, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения, цифры могут резко возрасти.

Омбудсмен отметила, что многие районы ЛНР небезопасны для передвижения, опросов, поисковых или следственных работ из-за близости фронта и постоянных обстрелов ВСУ.Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в прифронтовых районах Луганской Народной Республики наблюдается рост числа пострадавших от применения новых видов

негуманного оружия с необычной шрапнелью. Также сообщалось, что ВСУ стали использовать на северо-западе ЛНР боеприпасы, поражающие элементы которых

