Tекст: Ирма Каплан

«Я подпишу официальный документ о присоединении к новому глобальному управлению, который подписывают десятки стран по всему миру, и Венесуэла присоединяется к инициативе председателя КНР Си Цзиньпина», – приводит телеканал teleSUR заявление Мадуро на пресс-конференции для международных СМИ.

Лидер Венесуэлы подчеркнул, что проект направлен на «мир, развитие, общее будущее и глобальную гармонию», подчеркнув важность мирового порядка без «угроз, шантажа и превосходства».

Правительство Венесуэлы выступило с заявлением, в котором подчеркивается, что эта инициатива соответствует китайским предложениям по развитию, цивилизации и глобальной безопасности, направленным на создание сообщества единой судьбы .

«Венесуэла подтверждает поддержку принципов, лежащих в основе этого предложения, таких как суверенное равенство государств, уважение международного права, подлинная практика многосторонности и ориентация на благосостояние народа», – сказано в заявлении.

Инициатива глобального управления создана в рамках ШОС – блока, в который входят Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и другие страны. В этом контексте председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет сотрудничать с другими государствами для движения к справедливой глобальной системе и сообществу с единой судьбой.