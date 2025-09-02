Оползень уничтожил на западе Судана целую деревню, кроме одного жителя

Более 1 тыс. человек погибли из-за оползня в деревне на западе Судана

Tекст: Ирма Каплан

«Оползень сошел 31 августа после нескольких дней обильных дождей, говорится в заявлении группы, возглавляемой Абдельвахидом Мохаммедом Нором. Движение, контролирующее территорию, расположенную в регионе Дарфур, обратилось к ООН и международным гуманитарным учреждениям с просьбой помочь найти тела жертв, передает Reuters.

Деревня «теперь полностью сровнена с землей», добавили в движении. Спасаясь от бушующей войны между суданской армией и военизированными силами оперативной поддержки (СБП) в штате Северный Дарфур, жители искали убежища в районе гор Марра, где не хватает продовольствия и медикаментов.

Двухлетняя гражданская война привела к тому, что более половины населения столкнулось с голодом и вынудила миллионы людей покинуть дома, а столица штата Северный Дарфур Аль-Фашир находится под постоянными обстрелами.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, армия Судана согласилась на гуманитарное перемирие в Эль-Фашере.

