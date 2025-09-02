Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!20 комментариев
Оползень уничтожил на западе Судана целую деревню, кроме одного жителя
Более 1 тыс. человек погибли из-за оползня в деревне на западе Судана
Более тысячи человек погибли в результате оползня в деревне на западе Судана в районе гор Марра. Выжил один человек из всего поселения, сообщили представители Освободительного движения/Армии Судана.
«Оползень сошел 31 августа после нескольких дней обильных дождей, говорится в заявлении группы, возглавляемой Абдельвахидом Мохаммедом Нором. Движение, контролирующее территорию, расположенную в регионе Дарфур, обратилось к ООН и международным гуманитарным учреждениям с просьбой помочь найти тела жертв, передает Reuters.
Деревня «теперь полностью сровнена с землей», добавили в движении. Спасаясь от бушующей войны между суданской армией и военизированными силами оперативной поддержки (СБП) в штате Северный Дарфур, жители искали убежища в районе гор Марра, где не хватает продовольствия и медикаментов.
Двухлетняя гражданская война привела к тому, что более половины населения столкнулось с голодом и вынудила миллионы людей покинуть дома, а столица штата Северный Дарфур Аль-Фашир находится под постоянными обстрелами.
Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, армия Судана согласилась на гуманитарное перемирие в Эль-Фашере.
Власти Афганистана обратились к России с просьбой о помощи после мощного землетрясения, сообщил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.