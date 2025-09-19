Россия заявила о перспективах экспорта автомобилей на Филиппины

Груздев сообщил о планах увеличения экспорта и кооперации с Филиппинами

Tекст: Денис Тельманов

Возможности для увеличения поставок автомобилей на рынок Филиппин и развития производственной кооперации обсудили на заседании российско-филиппинской комиссии, передает ТАСС.

Замглавы Минпромторга Алексей Груздев сообщил журналистам, что у России уже хорошо работает на Филиппинах группа ГАЗ, а также обсуждаются планы по расширению экспорта грузовой техники.

По его словам, «видим хорошие возможности для наращивания поставок автомобильной продукции. Сегодня у нас уже неплохо работает на Филиппинах группа ГАЗ, есть планы и по грузовой технике».

В ведомстве считают, что на Филиппинах имеются основы для развития автомобильного сектора, которые могут способствовать реализации совместных проектов и кооперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на площадке бывшего завода Toyota в Петербурге планируют начать выпуск новых автомобилей Senat с двумя седанами и внедорожником. Российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом, в том числе в Казахстане, Узбекистане, Египте и на Кубе. Недавно объявили о начале локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.