    Израиль пошел на риск превращения в КНДР
    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО
    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»
    Захарова цитатой из Библии прокомментировала слова Пугачевой о Дудаеве
    Грузия полностью погасила государственный долг перед Россией
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    0 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    2 комментария
    17 сентября 2025, 12:42 • Новости дня

    Бойцы «Севера» уничтожили диверсантов ВСУ на границе Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мотострелковый полк группировки «Север» пресек попытку проникновения диверсантов ВСУ на границу Курской области, уничтожив их в Сумской области.

    Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили и уничтожили группу диверсантов ВСУ на территории Сумской области, передает ТАСС.

    По данным Минобороны, противник пытался приблизиться к российской границе в районе населенного пункта Теткино. Воздушная разведка выявила движение врага, после чего огневая поддержка нанесла прицельный удар из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов «Утес».

    В Минобороны подчеркнули, что украинские диверсанты не оставляют попыток проникновения на российскую территорию, однако их действия оперативно фиксируются разведкой, а координаты сразу передаются расчетам для поражения целей.

    В ведомстве особо отметили: «Боевиков отправляют на «мясные» штурмы. В каждом таком накате полно наемников, которые нашли свой покой, так и не дойдя до русской земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в интернете появились фото украинских боевиков, замаскированных под бойцов спецназа России. Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ под Горловкой. Российские военные также уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

    17 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время форсирования реки в Днепропетровской области штурмовик с позывным «Линза» около тридцати минут скрывался под водой, дыша через стебель камыша, чтобы остаться незамеченным для дронов ВСУ.

    Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» рассказал, как во время выполнения боевой задачи в Днепропетровской области оказался под обстрелом ВСУ и вынужден был скрываться под водой в течение тридцати минут, передает РИА «Новости». Боец отметил, что командование поручило ему первым переправляться через реку в районе Новопетровского, поскольку он умел плавать. Для переправы он использовал верёвку, чтобы помочь товарищам и доставить провизию.

    Во время операции по российским военным был открыт огонь с помощью FPV-дрона, который удалось уничтожить. Однако вскоре противник начал миномётный обстрел. «Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», – рассказал «Линза».

    В результате штурмовик получил контузию левого уха и ранения ноги и ступни. Его товарищи на лодке перебросили его на противоположный берег, после чего он смог вернуться в расположение. Часть группы продолжила выполнение задачи и, по словам бойца, уничтожила противника на том участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в этом населенном пункте. Один из бойцов ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Новопетровском.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Украинская тероборона отменила отпуска из-за массового бегства солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 119-й бригаде теробороны Украины отменили отпуска для личного состава после того, как солдаты массово не возвращались из них, опасаясь возвращения на фронт, рассказал военнослужащий бригады Сергей Безбородов, сдавшийся в плен российскими бойцам в районе Серебрянского лесничества.

    По его словам, командование 119-й бригады теробороны Украины отменило отпуска для личного состава из-за того, что военнослужащие после отпусков не возвращались в часть, передает ТАСС.

    «Случаи были у нас, когда люди уезжали в отпуск домой, чтобы увидеть своих родных, но они потом не возвращались, потому что понимали, что это не их война. И вот из-за этих людей, которые не приезжали из отпуска, нам просто запретили отпуска», – заявил Безбородов.

    Другие пленные из этой же бригады рассказали, что уровень морального духа в подразделениях крайне низок. Прапорщик Александр Кривец отметил, что бойцы массово уходят в самовольное оставление части, так как «все уже утомлены» продолжительными боевыми действиями.

    Безбородов также сообщил о нехватке оружия у украинских мобилизованных, подчеркнув, что «с автоматом не пойдешь против гранатомета или против миномета». Кроме того, пленные отметили проблемы с питанием и снабжением. По словам Безбородова, бойцам выдавали только сухой паек и воду.

    Более того, украинские мобилизованные вынуждены ежемесячно сдавать по 2 тыс. гривен на заправку автомобилей и по 5 тыс. гривен на закупку тяжелого гексакоптера типа «Баба-яга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Командование ВСУ приравняло пропавших под Сумами солдат к дезертирам. В бригаде ВСУ под Харьковом выросло число случаев дезертирства.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 08:18 • Новости дня
    Российские войска продвинулись под Северском
    Российские войска продвинулись под Северском
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за сутки вклинились в оборону украинских войск под Северском, где ширина линии боев составляет более двенадцати километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие России за последние сутки продвинулись на триста метров в оборону украинских сил под Северском Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко отметил: «В ходе активных боевых действий ВС РФ выровняли линию фронта на участке Серебрянка – Выемка в ДНР и начали продвижение в западном направлении. За истекшие сутки бойцы РФ на одном из участков вклинились в оборону противника на 300 м. Ширина фронта, на котором давят наши войска, составляет более 12 км».

    По оценке эксперта, российские бойцы продолжают наступление с целью освобождения Северска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Российские войска ранее выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР. ВСУ уже не менее десяти раз пытались вернуть контроль над этим населенным пунктом.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:16 • Новости дня
    Госдума одобрила присвоение званий добровольцам без военных сборов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Государственной думе во втором чтении приняли инициативу, которая предусматривает присвоение воинских званий гражданам из числа добровольцев при условии их службы не менее полугода.

    Изменения в законодательство касаются граждан, находящихся в запасе, которые служили в добровольческих формированиях не менее шести месяцев, передает ТАСС.

    Для присвоения им воинских званий теперь не потребуется прохождение военных сборов.

    В пояснительной записке указывается, что документ разработан по указанию президента Владимира Путина. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, если будет окончательно утвержден.

    Также ранее был подготовлен проект закона, позволяющий добровольцам спецоперации, подписавшим контракт до сентября 2023 года, получить статус ветерана и соответствующие льготы.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 12 беспилотников над четырьмя российскими областями

    В Минобороны сообщили об уничтожении 12 украинских БПЛА над приграничьем

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение дня средства ПВО отразили воздушную атаку украинских беспилотников, среди которых пять были перехвачены над Белгородской областью.

    Об уничтожении 12 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории четырех областей России рассказали в Министерстве обороны, передает ТАСС. По данным ведомства, инциденты произошли 16 сентября с 08:45 до 17:00 по московскому времени.

    В официальном заявлении отмечается: «16 сентября в период с 08:45 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Курской области, два – над территорией Брянской области, один – над территорией Ростовской области».

    В ведомстве уточнили, что все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы силами дежурных расчетов противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны за один час сбили двадцать четыре украинских беспилотника над территорией Курской области. В ночь с понедельника на вторник дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над страной 87 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 07:57 • Новости дня
    Эксперт сообщил о криминальном бизнесе колумбийских группировок на Украине

    Эксперт Ниньо сообщил о наркотрафике и поставках дронов из Украины в Колумбию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийские вооруженные группировки организовали на Украине бизнес по наркотрафику, наемничеству и поставкам компонентов для БПЛА и взрывчатки, заявил преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо.

    По его словам, колумбийские вооруженные группировки создали криминальный бизнес на Украине, используя возможности для наркотрафика, наемничества, а также для поставок компонентов беспилотников и взрывчатки в Колумбию, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что такие организации, как «Армия национального освобождения» (ELN) и картель «Клан залива», используют войну на Украине для построения межконтинентальных криминальных схем. По словам Ниньо, этот бизнес включает распространение кокаина, участие наемников в зарубежных конфликтах, а также ввоз в Колумбию устройств, которые помогают бороться с конкурентами и государственными структурами.

    Согласно оценке эксперта, колумбийские преступные группировки налаживают поставки компонентов для производства взрывных устройств и беспилотников с Украины. Это, по мнению Ниньо, объясняет рост числа нападений на полицию и военных в Колумбии в последнее время.

    Он также предположил, что расчеты с украинской стороной, вероятно, проходят по бартерной схеме, как это было в 1990-е годы между ФАРК и запрещенной в России Аль-Каидой, когда за килограмм кокаина повстанцы получали до 80 автоматов АК-47.

    Колумбия уже более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта, жертвами боевых действий и терактов стали более 260 тыс. человек, миллионы стали вынужденными переселенцами. Несмотря на мирные соглашения, часть бывших бойцов продолжает заниматься партизанской деятельностью и наркоторговлей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил, что колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ, плохо обеспечиваются вооружением и снаряжением. ВСУ снизили требования к набору колумбийских наемников из-за значительных потерь в их рядах. Санчес также отметил, что семьям погибших колумбийских наемников часто не выплачивают обещанные компенсации.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    Марочко сообщил об активных атаках ВСУ на границе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные и иностранные наемники совершили несколько контратак на сватовско-кременском направлении, где ситуация сохраняется напряженной, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, солдаты ВСУ и иностранные наёмники в последние несколько дней активно атаковали на сватовско-кременском участке зоны спецоперации на границе Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

    «За последние несколько суток отмечается активность украинских боевиков на сватовско-кременском участке. В частности, противник нанёс два сосредоточенных удара в районах Андреевки-Редкодуба и Андреевки-Новомихайловки. В контратаках на наши позиции, по данным радиоперехватов, также участвовали иностранные наёмники», – заявил эксперт.

    Марочко отметил, что ситуация на этом участке фронта остаётся сложной, подразделения ВС РФ ведут маневренную оборону. Для стабилизации обстановки российские силы усилили огневое воздействие по местам сосредоточения украинских формирований в тыловых районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Украинские войска неоднократно предпринимали попытки вернуть контроль над Серебрянкой в ДНР, всего было зафиксировано десять атак. Российские военные ранее выбили украинские подразделения из большей части населенного пункта.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    Российские дроны перекрыли передвижения ВСУ в Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотники затруднили движение украинских военных по Константиновке, где продолжаются ожесточенные столкновения за контроль над городом, сообщил оператор БПЛА 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным «Косарь».

    По его словам, движение украинских вооруженных сил по Константиновке практически перекрыто благодаря российским дронам и беспилотникам, передает РИА «Новости». «Косарь» сообщил, что управление воздушным пространством позволило снизить передвижения украинских военных до минимума.

    По его словам, российские силы активно используют дроны и БПЛА по окраинам Константиновки, в частности в районе поселка Червоное. «Сейчас они практически не вылазят, увидеть противника – это редкость, в основном они короткими перебежками, контролируют воздух, чтобы выстраивать какие-либо передвижения. Потому что мы им всю землю перекрыли», – заявил десантник.

    Константиновка остается под контролем ВСУ, однако этот город находится в районе ожесточенных боев на Донбассе. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС России в 2025 году.

    По его словам, движение украинских вооруженных сил по Константиновке практически перекрыто благодаря российским дронам и беспилотникам, передает РИА «Новости». «Косарь» сообщил, что управление воздушным пространством позволило снизить передвижения украинских военных до минимума.

    По его словам, российские силы активно используют дроны и БПЛА по окраинам Константиновки, в частности в районе поселка Червоное. «Сейчас они практически не вылазят, увидеть противника – это редкость, в основном они короткими перебежками, контролируют воздух, чтобы выстраивать какие-либо передвижения. Потому что мы им всю землю перекрыли», – заявил десантник.

    Константиновка остается под контролем ВСУ, однако этот город находится в районе ожесточенных боев на Донбассе. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС России в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Вооруженные силы Украины атаковали север Константиновки. Вооруженные силы России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили штурмовую группу ВСУ и продвинулись вперед

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Северяне» отразили две контратаки ВСУ под Садками и Алексеевкой, уничтожили бронетехнику и заняли позиции противника в лесу возле Синельниково.

    Ожесточенные бои продолжаются на Сумском и Харьковском направлениях, передает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении войска «Северян» успешно отразили две атаки ВСУ в районе Алексеевки и Садков, уничтожив бронетранспортер М113. Особо тяжелые потери понесла штурмовая группа ВСУ, участвовавшая в атаке на Садки. Потери этой группы составили до 60% убитыми и ранеными. При этом «Северянам» удалось удержать все позиции. На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не наблюдается.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вперед в районе Хатненского участка, в лесу у Синельниково и на левобережье Волчанска. В лесу западнее Синельниково штурмовые группы заняли опорный пункт и огневую точку противника, продвинувшись на 250 м. На левом берегу Волчанска войска прошли 150 м, а на участке Меловое-Хатнее продвижение составило до 500 м. На других рубежах фронта активных действий со стороны ВСУ не было.

    В течение суток украинская сторона потеряла свыше 200 человек убитыми и ранеными, из них более 100 – в Сумской области, еще свыше 100 – в Харьковской. Были уничтожены несколько единиц бронетехники, артиллерийские орудия, станции спутниковой связи, склады и пункты управления БпЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. ВСУ предприняли безуспешную попытку вернуть утраченные позиции в Сумской области.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 08:33 • Новости дня
    Десантники «Молнией» уничтожили опорный пункт ВСУ в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    В районе поселка Червоное в Константиновке был уничтожен пункт временной дислокации вооруженных сил Украины спецсредством «Молния», сообщил оператор с позывным «Косарь».

    Десантники 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, расположенный в поселке Червоное в Константиновке ДНР, передает РИА «Новости».

    Оператор с позывным «Косарь» сообщил, что подразделение работало по пункту временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки, где украинские военные пытались накапливать силы.

    Константиновка находится на части территории ДНР, которая контролируется ВСУ. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра, оба этих населенных пункта были освобождены российскими войсками в 2025 году.

    Ранее российские дроны перекрыли передвижения ВСУ в Константиновке.

    Подразделения российских войск приступили к удержанию позиций в жилом секторе на восточных подступах к Константиновке.

    ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 08:59 • Новости дня
    Рогов сообщил об ударе по ангарам ВСУ в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска атаковали ангары с техникой и военный склад противника на территории Запорожья, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска нанесли массированный удар по объектам военной транспортной логистики ВСУ в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, под удар попали ангары с тяжелым грузовым транспортом, ремонтная база и территория Запорожского автомобилестроительного завода, которые использовались украинской стороной в военных целях. Ангары были замаскированы под гражданские объекты, но были обнаружены благодаря помощи местных жителей.

    Также, по словам Рогова, удар был нанесен по военному складу, размещенному в здании бывшей гимназии города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что украинские власти готовят эвакуацию жителей юга Запорожской области. Российские войска нанесли удары по пригородам Запорожья. В городе полицейские обнаружили тайник с боеприпасами и оружием. Истребитель Су-27 украинских вооруженных сил разбился в Запорожье.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 07:44 • Новости дня
    Российские силы уничтожили пункт дислокации роты ВСУ в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области российские военные нанесли удар по пункту дислокации роты ВСУ, сформированной из бывших заключенных, потери уточняются.

    Пункт временного размещения специальной роты Вооруженных сил Украины, состоящей из бывших заключенных, был уничтожен на территории Харьковской области, передает РИА «Новости». Информацию об этом предоставили источники в российских силовых структурах.

    Как сообщил собеседник агентства, «уничтожен пункт дислокации спецроты (бывшие заключенные) 57-й бригады (ВСУ)».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ бросили женщин-заключенных в бой из-за нехватки солдат. Бывших заключенных используют в заградотрядах ВСУ. Украинские заключенные выбирают службу в армии ради денег и амнистии.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты
    ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и запуска БПОА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 357 беспилотников.

    В северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 865 беспилотников, 628 ЗРК, 25 138 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 657 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 034 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру. 

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 12:06 • Новости дня
    Лавров отверг обвинения Киева в якобы российских ударах по гражданским объектам

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению, передает ТАСС.

    На круглом столе для зарубежных послов, посвященном вопросам урегулирования на Украине, он подчеркнул: «Никогда российская армия не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению».

    Ранее в МИД подчеркивали, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом российская сторона рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 12:47 • Новости дня
    ВС Украины за сутки в зоне СВО потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов российских группировок по позициям ВСУ на различных направлениях за сутки украинские вооруженные формирования потеряли свыше 1,5 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ около Варачино, Андреевки, Садов и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Великой Писаревкой Сумской области и Волчанском Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь складов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска, Богуславки, Боровской Андреевки, Гороховатки Харьковской области, Кировска и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 250 военнослужащих, британская бронемашина Snatch и два артиллерийских орудия.

    Уничтожены пусковая установка РСЗО «Сеялка», девять станций РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Северска, Переездного, Федоровки, Степановки, Майского, Плещеевки, Свято-Покровского, Константиновки и Роскошного ДНР.

    Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ, пять складов с боеприпасами и горючим.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Новошго Донбасса, Красного Лимана, Ленино, Родинского, Димитрова и Красноармейска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 535 военнослужащих, пять бронемашин, включая американские бронетранспортер М113, MaxxPro и HMMWV, а также три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Вербового, Великомихайловки, Березового Днепропетровской области и Успеновки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Малых Щербаков, Степногорска Запорожской области, Ольговки, Антоновки и Янтарного Херсонской области.

    При этом потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Уничтожены восемь станций РЭБ и два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Кроме того ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.

    Комментарии (0)
    Ставридис призвал НАТО закрыть небо над Украиной
    Навроцкий потребовал установить, правда ли дом в Польше разрушила ракета F-16
    На Украине назвали цену за спасение от мобилизации
    Эстония собралась продавать брошенные у границы с Россией машины
    Россияне назвали самую красивую актрису
    Новая «квазилуна» обнаружена на околоземной орбите
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Израиль пошел на риск превращения в КНДР

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

