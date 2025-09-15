  • Новость часаУчастники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    17 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    36 комментариев
    15 сентября 2025, 21:02 • Новости дня

    Силовики поймали второго беглеца из СИЗО Екатеринбурга

    Задержание второго сбежавшего из екатеринбургского изолятора подтвердили в ФСИН

    Tекст: Денис Тельманов

    В Екатеринбурге задержали Ивана Корюкова, который сбежал из СИЗО в начале сентября, он пытался скрыться от преследования.

    Второго беглеца из следственного изолятора в Екатеринбурге задержали вечером 15 сентября, передает ТАСС.

    По данным официального аккаунта ГУ ФСИН по Свердловской области, Иван Корюков был обнаружен в одном из районов города благодаря совместным действиям ФСИН, ФСБ, МВД и специального отряда «Россы» во время проверки информации о возможном местонахождении.

    В сообщении подчеркивается: «Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан». 1 сентября из следственного изолятора №1 сбежали два осужденных по статьям о приготовлении к теракту.

    После побега оба были объявлены в федеральный розыск. Первого сбежавшего, Александра Черепанова, удалось задержать ночью 8 сентября без сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в СИЗО Екатеринбурга сбежали двое арестованных, и их объявили в федеральный розыск. Один из сбежавших, Александр Черепанов, был задержан. Иван Корюков может быть вооружен обычным кухонным ножом.

    15 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей

    Военный эксперт Кнутов: Польша расписалась в том, что инцидент с БПЛА – провокация

    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Взрывчатка на дронах могла бы стать прямой уликой против организаторов спектакля с беспилотниками над Польшей, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны.

    «То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент – провокация украинских властей и евробюрократов», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. По его словам, взрывчатка могла бы стать прямой уликой против организаторов операции, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков».

    На этом фоне собеседник напомнил о предложении Минобороны России провести с польскими коллегами консультации по поводу дронов, но Варшава отказалась. «Ведь другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться», – иронично отметил аналитик.

    Между тем европейские лидеры активно используют произошедшее в своих целях. Так, звучат идеи по милитаризации ЕС: а именно усилению ПВО, закупке вооружений и боевой техники. «Для политиков это очень доходный бизнес. Уровень истерии и в Варшаве, и в Брюсселе будет поддерживаться, поскольку в противном случае многие программы по раскрутке военно-промышленного комплекса Евросоюза провалятся», – пояснил Кнутов.

    Происходящее на руку и Киеву, ведь на повестке возникает идея о вводе бесполетной зоны, продолжил он. Эксперт напомнил, что украинское руководство ранее выдвигало требование «срочно закрыть небо» самолетам стран НАТО и системным ПВО. Сейчас эту риторику подхватил и польский министр Радослав Сикорский.

    «В Польше прекрасно понимают, что они разоружены, их система противовоздушной обороны существует только на словах, поскольку основные зенитно-ракетные комплексы были подарены Украине. При этом Варшава и другие страны Североатлантического альянса регулярно совершают действия, которые можно считать агрессией против Россией и casus belli. Чтобы себя обезопасить, поляки пытаются вынести зону противовоздушной обороны со своей территории на украинскую за счет создания бесполетной зоны», – рассуждает спикер.

    Такой шаг станет прямым вмешательством в конфликт, подчеркнул аналитик. По его мнению, реализация сценария создания бесполетной зоны приведет сначала к ударам по аэродромам, откуда будут взлетать самолеты, а затем к применению более серьезного оружия. «То есть спираль будет лишь раскручиваться. Здравомыслящие люди на Западе это понимают, но, к сожалению, не все», – заключил Кнутов.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку. «Что интересно, все они были «пустышками», что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас», – сказал он в интервью The Guardian. Министр сообщил, что после инцидента поляки пройдут обучение у украинцев по борьбе с дронами. По его словам, это, вероятно, будет проходить в учебном центре НАТО в Польше.

    Сикорский в разговоре уже с немецкими СМИ также заявил, что Польше и союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. «Это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. Если Украина попросит нас сбивать их (дроны) над своей территорией, это будет для нас выгодно», – считает он.

    Примечательно, что с таким предложением ранее уже выступали украинские власти. Так, сразу после инцидента с БПЛА в Польше министр иностранных дел Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной и потребовал от них усилить противовоздушную защиту страны.

    Инициативу прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в среду польский премьер Дональд Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Глава Башкирии Хабиров сообщил о нахождении тела Героя России Суфиярова
    @ radiyhabirov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Найдено тело погибшего в 2024 году на СВО тела Героя России Ильдара Суфиярова, об этом заявил руководитель Башкирии Радий Хабиров.

    При теле нашли военный билет, который подтверждает с высокой долей вероятности личность погибшего, сказал Хабиров, передает ТАСС.

    «Там рядом с ним еще три бойца. Мы тело уже доставили в Ростов на проведение экспертизы», – указал глава региона.

    Суфияров подписал контракт с Минобороны в мае 2023 года и командовал мотострелковым взводом полка «Башкортостан». В апреле 2024 года группа под его командованием несколько часов удерживала позиции, а сам старший лейтенант, оказавшись единственным выжившим, взорвал гранату, чтобы не попасть в плен.

    Ему посмертно присвоили звание Героя России.

    Ранее хирурги группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении.

    До этого боец штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады смог вызволить с поля боя в Курахово 12 раненых солдат.

    Комментарии (3)
    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по слова которого «задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 10:42 • Новости дня
    Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной»

    Медведев разъяснил последствия введения бесполетной зоны над Украиной

    @ Екатерина Штукина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация провокационной идеи «киевских и прочих придурков» о создании «бесполетной зоны над «Украиной» будет означать войну НАТО с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в Telegram-канале заявил, что идеи «киевских и прочих придурков» о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность стран НАТО сбивать российские БПЛА приведут к прямому военному конфликту между НАТО и Россией. Медведев призвал называть такие действия и намерения своими именами, а именно «войной», и предупредил об их серьезных последствиях.

    Он также прокомментировал идею предоставления Украине кредита под российские активы, которую обсуждают в Евросоюзе. По его словам, если европейские государства попытаются изъять российскую собственность, Россия будет добиваться наказания виновных лиц всеми возможными способами, включая международные и национальные суды, а в отдельных случаях и вне судебных процедур.

    Медведев высказался и по поводу высказываний главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о возможных переговорах России и Украины в Вене. По его мнению, подобные заявления отражают изменение позиции австрийской стороны по вопросу вступления страны в НАТО.

    «Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе…», – написал Медведев.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с согласия Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    Комментарии (14)
    15 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спутниковая связь Starlink перестала функционировать у украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

    Спутниковая связь Starlink перестала функционировать у украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, передает ТАСС.

    Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink «лег» вдоль всего фронта». Дополнительные подробности он не уточнял.

    По данным сервиса Downdetector, более 40 тыс. пользователей в США также столкнулись с перебоями в работе Starlink. Проблемы зафиксированы в Италии, Польше и ряде других европейских стран.

    Масштабный сбой затронул не только военные подразделения, но и гражданских пользователей спутниковой системы связи.

    Польша не смогла оплатить работу Starlink для Украины из-за вето Навроцкого. Ранее между Илоном Маском, Марко Рубио и Радославом Сикорским возникла перепалка по поводу заявления Маска о возможном обрушении украинского фронта без Starlink.

    В тот же день Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink продолжит работу на Украине, несмотря на разногласия с политикой Киева.

    Комментарии (14)
    15 сентября 2025, 12:23 • Новости дня
    Минниханов, Хинштейн и Дрозденко показали лучшие результаты на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Лучшие результаты на выборах губернаторов в 2025 году показали действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, а также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, а также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Лучшие результаты на выборах губернаторов в 2025 году показали действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, а также Александр Хинштейн (Курская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), передает ТАСС.

    Минниханов получил 88,09% голосов после подсчета 100% протоколов, Хинштейн – 86,92%, Дрозденко – 84,21%. Евгений Солнцев (Оренбургская область) набрал 83,85%, Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) – 83,37%, Мария Костюк (ЕАО) – 83,02%. Самый низкий результат среди действующих руководителей – у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (60,79%) и врио главы Свердловской области Дениса Паслера (61,3%).

    Кроме этого, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов набирает 62,19% голосов, действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов – 62,97%.

    В Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый «Единой Россией», набрал 81,25% голосов. В Севастополе Михаил Развожаев получил 81,72% голосов после обработки 100% протоколов. В Коми Ростислав Гольдштейн набрал 70,04% голосов, а в Калужской области Владислав Шапша – 72,24%.

    В Тамбовской области Евгений Первышов лидирует с результатом 74,3% при обработке 97,08% протоколов. В Пермском крае Дмитрий Махонин получил 70,94% голосов, а в Брянской области Александр Богомаз – 78,78% голосов. В Чувашии Олег Николаев, член партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», лидировал с 67,42% голосов при обработке 97,21% протоколов.

    Сергей Ситников в Костромской области набрал 67,55% голосов после обработки более 90% протоколов. В Архангельской области Александр Цыбульский получил 67,32% голосов по итогам обработки 90,13% протоколов.

    На выборах в Челябинской области «Единая Россия» набрала 54,48% голосов после обработки всех протоколов. Второе место заняла «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 13,43%, третье – ЛДПР с 9,79%. В тройку также вошли «Новые люди», КПРФ и Российская партия пенсионеров за справедливость.

    В Республике Коми «Единая Россия» также лидирует с 44,50% голосов, за ней следует КПРФ (14,87%), а третье место у ЛДПР (14,11%). Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» набрала 7,07% голосов, «Новые люди» – 5,96% голосов.

    В Костромской области «Единая Россия» получила 50,25% голосов, у КПРФ – 11,27%, у ЛДПР – 12,11%.

    В Курганской области единороссы также лидируют – 54,91% голосов, у КПРФ – 10,69%, у ЛДПР – 12,85%. В Магаданской области после обработки большинства протоколов «Единая Россия» лидирует с 65,89%, ЛДПР – 12,83%, КПРФ – 8,4%.

    Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что «избирательные кампании прошли спокойно». По ее словам, недействительными были признаны 149 бюллетеней на восьми участках в пяти субъектах.

    Единый день голосования проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. В 20 субъектах выбирали губернаторов прямым голосованием, в одном – через региональный парламент. В 24 регионах использовали дистанционное электронное голосование, а в Москве открыли экстерриториальные участки.

    Ранее ЦИК заявил, что явка на ЕДГ-2025 составила около 47%. Половина действующих глав регионов улучшили свои результаты по сравнению с прошлыми выборами.

    Все кандидаты в губернаторы от «Единой России» получили поддержку избирателей.

    Политологи Евгений Минченко и Алена Август отметили, что самыми интересными стали кампании на Камчатке, в Иркутской области и Ненецком автономном округе, а ЛДПР проявила наибольшую активность среди оппозиционных партий.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 11:03 • Новости дня
    Китай пообещал странам НАТО жесткий ответ на пошлины из-за российской нефти
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин рассматривает любые ограничения по импорту российской нефти как нарушение своих интересов и готовит жесткий ответ на возможные пошлины, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь заявил, что Китай решительно ответит на введение странами НАТО пошлин под предлогом закупок российской нефти, передает ТАСС.

    Он отметил, что торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая с другими странами, включая Россию, полностью законно.

    На брифинге Линь Цзянь подчеркнул: «В случае нарушения законных прав и интересов Китая он решительно примет контрмеры, мы будем твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры G7 рассмотрели введение санкций против Индии и Китая за покупку российской нефти. Axios подчеркнул важность личных встреч премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В Пекине обсудили возможность временной отмены высоких пошлин на американские товары, включая медицинскую продукцию и промышленные химикаты.

    Комментарии (9)
    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    Комментарии (13)
    15 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений и антипатии к Украине в стране.

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».

    Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».

    Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

    Комментарии (12)
    15 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали слова Трампа об «иссякающем терпении»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ознакомился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что его терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине «иссякает» и он рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Москве слышали эти заявления. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему готова решать конфликт на Украине переговорным путем, однако процесс, по его мнению, затягивает Киев, а европейские страны ему препятствуют, передает ТАСС.

    Ранее Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями. Кроме того, президент США заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    Комментарии (8)
    15 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль: НАТО фактически ведет войну с Россией
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государства Североатлантического альянса вовлечены в боевые действия против России, этот военный блок де-факто воюет с Российской Федерацией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «НАТО воюет с Россией», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Это очевидный факт, не требующий дополнительных доказательств, констатировал он.

    Представитель Кремля указал, что НАТО оказывает прямую и косвенную поддержку киевскому режиму.

    Так Песков отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО якобы не воюет с Россией.

    Сикорский ранее также предложил рассмотреть в НАТО идею создания бесполетной зоны над Украиной.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев, говоря об этой идее Сикорского, заявил, что установление бесполетной зоны над украинской территорией будет означать прямую войну НАТО с Россией.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 17:29 • Новости дня
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля

    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что израильской экономике в ближайшем будущем предстоит работать в условиях ограниченных международных связей.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны готовиться к экономической изоляции, передает РИА «Новости». Его заявление прозвучало на конференции департамента генерального бухгалтера министерства финансов Израиля.

    «Израиль вступает в своего рода изоляцию... Нам придется все больше адаптироваться к экономике, которая в некоторых областях будет иметь элементы автаркии (отсутствие внешних связей – ред.)», – заявил Нетаньяху.

    Премьер-министр отметил, что международное давление на Израиль усиливается, что может привести к существенным ограничениям во внешних экономических отношениях и потребует от страны новых экономических решений.

    Нетаньяху подчеркнул, что изоляция затронет не все сферы, однако подготовка к такой ситуации необходима уже сейчас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биньямин Нетаньяху не считает неудачным недавний удар по руководству ХАМАС в столице Катара.

    Израильский премьер-министр объявил о реализации программы строительства новых домов на Западном берегу и подтвердил отказ от признания палестинского государства.

    Доха осудила заявления Нетаньяху о поддержке ХАМАС и обвинила его в попытках оправдать удары по Катару.

    Комментарии (6)
    15 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    ЕС потратил на российский газ рекордно низкую сумму
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В июле суммарные закупки Евросоюзом российского трубопроводного газа упали до 338 млн евро, что стало самым низким показателем с 1999 года, следует из данных Евростата.

    Евросоюз в июле этого года заплатил за российский трубопроводный газ минимальную сумму с октября 1999 года, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата и собственные подсчеты.

    По информации агентства, общий объем импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, составил 995 млн евро. Закупки только трубопроводного газа достигли 338 млн евро – это самый низкий показатель за почти 24 года.

    В настоящее время единственным действующим маршрутом поставок российского трубопроводного газа в Европу остается газопровод «Турецкий поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пытался убедить Евросоюз отказаться от российских энергоносителей. Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от Соединенных Штатов. Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом себе в колено.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 19:41 • Новости дня
    Британия пригрозила применить силу против России
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия может применить силу в случае новых инцидентов с пересечением «российскими беспилотниками» воздушного пространства стран НАТО, заявил представитель британского МИД после вызова российского посла в Лондоне из-за инцидента с дронами в Польше и Румынии.

    «Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

    Напомним, посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин был вызван в МИД Британии из-за произошедших инцидентов с беспилотными летательными аппаратами в Польше и Румынии. При этом Лондон не смог доказать причастность России к запуску дронов в Польшу.

    Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    В субботу Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника.

    Комментарии (21)
    15 сентября 2025, 13:43 • Новости дня
    Языковой омбудсмен Украины признала Киев русскоязычным городом

    Tекст: Мария Иванова

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская отметила сохраняющееся повсеместное использование русского языка в Киеве, особо подчеркнув ситуацию среди подростков.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что Киев по-прежнему остается русскоязычным городом, сообщает ТАСС.

    В интервью изданию «Главком» она отметила, что считает ситуацию серьезной проблемой, в том числе и философской. По словам омбудсмена, среди подростков столицы сохраняется устойчивая тенденция к использованию русского языка.

    Ивановская заявила: «Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома». Она объяснила это тем, что подростки часто делают все «наперекор», в том числе и в вопросах языка. По ее словам, речь учителей о «благозвучии» украинского языка не способна остановить стремление молодежи выражать себя иначе.

    Омбудсмен также подчеркнула роль соцсетей, где русскоязычные блогеры, по ее мнению, хорошо ориентируются в возрастной психологии и умело привлекают внимание подростков. Ивановская призналась, что даже ее собственная дочь ведет свои страницы на русском, аргументируя это тем, что «кто же меня будет читать, если они все – русскоязычные». Ивановская советует дочери становиться интересной для читателей и на украинском языке.

    С 2014 года на Украине проводится политика вытеснения русского языка, а с 2019 года действует закон, значительно ограничивающий его использование в публичной и культурной сферах. Запрещается не только преподавание, но и распространение произведений искусства и литературы на русском языке, однако в быту граждане продолжают активно использовать его, что приводит к языковым конфликтам, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music.

    Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь на поле.

    Ранее языковой омбудсмен Украины предложила исключить русский язык из конституции страны.

    Комментарии (10)
    15 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Венгрия решила ускорить проект строительства АЭС «Пакш-2» в связи с попытками срыва
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия ускоряет строительство АЭС «Пакш-2» с «Росатомом», несмотря на попытки помешать реализации проекта, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    Сийярто выступил на 69-й генеральной конференции МАГАТЭ и заявил: «Несмотря на все попытки сорвать наш проект, Венгрия ускоряет строительство своей новой АЭС, с помощью которой за счет двух реакторов мы сможем подключить к национальной сети более 2400 мегаватт мощности в начале следующего десятилетия, что позволит увеличить долю ядерной энергетики в электроснабжении страны до 70%», передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что «Росатом» является главным подрядчиком «Пакш-2» и реализует проект на основе надежного сотрудничества и контракта, подписанного в 2014 году. По его словам, Россия, Германия и Франция активно взаимодействуют на площадке будущей АЭС, а недавно Венгрия подписала соглашение с США о строительстве малых модульных реакторов.

    Сийярто подчеркнул, что атомная сфера может стать платформой для восстановления сотрудничества между Востоком и Западом. Он заявил, что Венгрия решительно против нового разделения мира на блоки и выступает за диалог и совместную работу, опираясь на свой исторический опыт и географическое положение.

    Ранее Сийярто сообщил о запуске двух новых блоков АЭС «Пакш» в начале 2030-х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции в Люксембурге отменил разрешение Еврокомиссии на госфинансирование строительства двух новых реакторов АЭС «Пакш» в Венгрии. Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия ограничений.

    Комментарии (4)
